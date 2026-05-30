MotoGP Italia 2026: Raul Fernandez Catat Kemenangan Sprint Pertamanya

Hasil Sprint Race MotoGP Italia di Sirkuit Mugello, putaran 7 dari 22 musim 2026.

Raul Fernandez, 2026 Italian MotoGP.
Raul Fernandez menahan Jorge Martin untuk kemenangan Sprint Race pertamanya di Sirkuit Mugello.

Fernandez merebut posisi terdepan setelah tikungan pertama, kemudian menjauh dari sesama pembalap Aprilia Jorge Martin - setelah keduanya bersenggolan di Catalunya tahun lalu.

Fernandez, yang meraih kemenangan Grand Prix pertamanya dan tim Trackhouse di Phillip Island tahun lalu, dan Martin adalah satu-satunya pembalap yang memilih ban belakang Medium.

Keputusan itu terbukti krusial saat keduanya meninggalkan pembalap lain di belakang pada balapan 11 lap. Fernandez akhirnya keluar sebagai pemenang dengan keunggulan 1,2 detik atas Martin.

Fabio di Giannantonio melengkapi podium untuk VR46 Ducati, terpaut 3,2 detik dari Fernandez.

Marc Marquez, 2026 Italian MotoGP.
Marc Marquez, yang menang dari pole position di Mugello tahun lalu, merebut holeshot dari baris kedua di Sprint pertamanya sejak Le Mans.

Namun, juara bertahan itu dengan cepat disalip oleh Fernandez dan Martin, dengan pembalap rookie Honda, Diogo Moreira, juga memanfaatkan kesempatan untuk mempertahankan posisi ketiga di awal balapan.

Pemimpin sesi latihan, Fabio di Giannantonio, kemudian merebut podium dari Moreira pada lap ke-3 dari 11, tetapi tidak mampu mendekati kedua Aprilia yang berada di depan.

Pemimpin klasemen dan pole-sitter, Marco Bezzecchi, dikepung oleh para pembalap lain di Tikungan 1, dan finis di posisi keenam.

Pembalap Aprilia itu kemudian menyalip Marquez dan Moreira untuk mencapai posisi keempat di pertengahan balapan, di mana ia bertahan hingga akhir, memperkecil keunggulan poinnya di klasemen.

Marquez kemudian kembali menyalip Moreira untuk posisi kelima.

Cal Crutchlow, 2026 Italian MotoGP
Jauh di belakang, pembalap pengganti LCR, Cal Crutchlow, meraih bendera finis untuk pertama kalinya sejak 2023 di posisi ke-19, satu posisi di belakang pembalap pengganti Gresini, Michele Pirro.

MotoGP Italia 2026 - Mugello - Hasil Sprint Race

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)11 Laps
2Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+1.289s
3Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+3.287s
4Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+4.481s
5Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+9.055s
6Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+9.758s
7Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+10.983s
8Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+11.411s
9Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+11.809s
10Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+12.932s
11Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+16.690s
12Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+17.043s
13Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+18.407s
14Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+20.619s
15Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+20.669s
16Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+22.907s
17Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+25.423s
18Michele PirroITABK8 Gresini Ducati (GP25)+27.085s
19Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)+39.671s
 Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)DNF
 Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)DNF
 Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)DNF

* Rookie

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

