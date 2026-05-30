MotoGP Italia 2026: Raul Fernandez Catat Kemenangan Sprint Pertamanya
Hasil Sprint Race MotoGP Italia di Sirkuit Mugello, putaran 7 dari 22 musim 2026.
Raul Fernandez menahan Jorge Martin untuk kemenangan Sprint Race pertamanya di Sirkuit Mugello.
Fernandez merebut posisi terdepan setelah tikungan pertama, kemudian menjauh dari sesama pembalap Aprilia Jorge Martin - setelah keduanya bersenggolan di Catalunya tahun lalu.
Fernandez, yang meraih kemenangan Grand Prix pertamanya dan tim Trackhouse di Phillip Island tahun lalu, dan Martin adalah satu-satunya pembalap yang memilih ban belakang Medium.
Keputusan itu terbukti krusial saat keduanya meninggalkan pembalap lain di belakang pada balapan 11 lap. Fernandez akhirnya keluar sebagai pemenang dengan keunggulan 1,2 detik atas Martin.
Fabio di Giannantonio melengkapi podium untuk VR46 Ducati, terpaut 3,2 detik dari Fernandez.
Marc Marquez, yang menang dari pole position di Mugello tahun lalu, merebut holeshot dari baris kedua di Sprint pertamanya sejak Le Mans.
Namun, juara bertahan itu dengan cepat disalip oleh Fernandez dan Martin, dengan pembalap rookie Honda, Diogo Moreira, juga memanfaatkan kesempatan untuk mempertahankan posisi ketiga di awal balapan.
Pemimpin sesi latihan, Fabio di Giannantonio, kemudian merebut podium dari Moreira pada lap ke-3 dari 11, tetapi tidak mampu mendekati kedua Aprilia yang berada di depan.
Pemimpin klasemen dan pole-sitter, Marco Bezzecchi, dikepung oleh para pembalap lain di Tikungan 1, dan finis di posisi keenam.
Pembalap Aprilia itu kemudian menyalip Marquez dan Moreira untuk mencapai posisi keempat di pertengahan balapan, di mana ia bertahan hingga akhir, memperkecil keunggulan poinnya di klasemen.
Marquez kemudian kembali menyalip Moreira untuk posisi kelima.
Jauh di belakang, pembalap pengganti LCR, Cal Crutchlow, meraih bendera finis untuk pertama kalinya sejak 2023 di posisi ke-19, satu posisi di belakang pembalap pengganti Gresini, Michele Pirro.
MotoGP Italia 2026 - Mugello - Hasil Sprint Race
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|11 Laps
|2
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+1.289s
|3
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+3.287s
|4
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+4.481s
|5
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+9.055s
|6
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+9.758s
|7
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+10.983s
|8
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+11.411s
|9
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+11.809s
|10
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+12.932s
|11
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+16.690s
|12
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+17.043s
|13
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+18.407s
|14
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+20.619s
|15
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+20.669s
|16
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+22.907s
|17
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+25.423s
|18
|Michele Pirro
|ITA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+27.085s
|19
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+39.671s
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|DNF
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|DNF
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|DNF
* Rookie