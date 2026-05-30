MotoGP Italia 2026: Raul Fernandez Catat Kemenangan Sprint Pertamanya

Raul Fernandez menahan Jorge Martin untuk kemenangan Sprint Race pertamanya di Sirkuit Mugello.

Fernandez merebut posisi terdepan setelah tikungan pertama, kemudian menjauh dari sesama pembalap Aprilia Jorge Martin - setelah keduanya bersenggolan di Catalunya tahun lalu.

Fernandez, yang meraih kemenangan Grand Prix pertamanya dan tim Trackhouse di Phillip Island tahun lalu, dan Martin adalah satu-satunya pembalap yang memilih ban belakang Medium.

Keputusan itu terbukti krusial saat keduanya meninggalkan pembalap lain di belakang pada balapan 11 lap. Fernandez akhirnya keluar sebagai pemenang dengan keunggulan 1,2 detik atas Martin.

Fabio di Giannantonio melengkapi podium untuk VR46 Ducati, terpaut 3,2 detik dari Fernandez.

Marc Marquez, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

Marc Marquez, yang menang dari pole position di Mugello tahun lalu, merebut holeshot dari baris kedua di Sprint pertamanya sejak Le Mans.

Namun, juara bertahan itu dengan cepat disalip oleh Fernandez dan Martin, dengan pembalap rookie Honda, Diogo Moreira, juga memanfaatkan kesempatan untuk mempertahankan posisi ketiga di awal balapan.

Pemimpin sesi latihan, Fabio di Giannantonio, kemudian merebut podium dari Moreira pada lap ke-3 dari 11, tetapi tidak mampu mendekati kedua Aprilia yang berada di depan.

Pemimpin klasemen dan pole-sitter, Marco Bezzecchi, dikepung oleh para pembalap lain di Tikungan 1, dan finis di posisi keenam.

Pembalap Aprilia itu kemudian menyalip Marquez dan Moreira untuk mencapai posisi keempat di pertengahan balapan, di mana ia bertahan hingga akhir, memperkecil keunggulan poinnya di klasemen.

Marquez kemudian kembali menyalip Moreira untuk posisi kelima.

Cal Crutchlow, 2026 Italian MotoGP © Gold and Goose

Jauh di belakang, pembalap pengganti LCR, Cal Crutchlow, meraih bendera finis untuk pertama kalinya sejak 2023 di posisi ke-19, satu posisi di belakang pembalap pengganti Gresini, Michele Pirro.

MotoGP Italia 2026 - Mugello - Hasil Sprint Race Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 11 Laps 2 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +1.289s 3 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +3.287s 4 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +4.481s 5 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +9.055s 6 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +9.758s 7 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +10.983s 8 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +11.411s 9 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +11.809s 10 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +12.932s 11 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +16.690s 12 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +17.043s 13 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +18.407s 14 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +20.619s 15 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +20.669s 16 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +22.907s 17 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +25.423s 18 Michele Pirro ITA BK8 Gresini Ducati (GP25) +27.085s 19 Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) +39.671s Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) DNF Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) DNF Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) DNF

* Rookie