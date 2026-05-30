Bezzecchi Ungkap Penghormatan Menyentuh untuk Alex Zanardi

Bintang Aprilia MotoGP, Marco Bezzecchi, memakai helm penghormatan untuk mendiang pembalap Formula 1 dan peraih medali emas Paralimpiade, Alex Zanardi, di Grand Prix Italia.

Zanardi, yang berkompetisi di Formula 1 antara tahun 1991 dan 1999, serta memenangkan kejuaraan CART dua kali, meninggal dunia pada usia 59 tahun di awal Mei.

Pembalap Italia ini menderita cedera yang mengubah hidupnya dalam kecelakaan di Jerman pada tahun 2001, yang membuat kedua kakinya diamputasi.

Namun, itu tidak menghentikan Zanardi untuk tetap balapan. Dia juga menjadi atlit Paralimpiade dalam cabang handcycling, memenangkan medali emas di London dan Rio masing-masing tahun 2012 dan 2016.

Marco Bezzecchi's Alex Zanardi tribute helmet © Aprilia Racing

Pada Grand Prix Italia akhir pekan ini di Mugello, pemimpin klasemen MotoGP Marco Bezzecchi mengenakan desain helm sebagai penghormatan kepada Zanardi.

Desain tersebut merupakan replika helm yang dikenakan Zanardi saat balapan CART di Laguna Seca pada tahun 1996, di mana ia menyalip Bryan Herta di tikungan Corkscrew.

Menariknya, 12 tahun kemudian, mentor Bezzecchi, Valentino Rossi, melakukan manuver serupa terhadap Casey Stoner di tikungan yang sama.

Pernyataan dari Aprilia berbunyi: “Untuk Grand Prix Italia, Marco Bezzecchi mengenakan helm khusus yang didedikasikan untuk Alex Zanardi, seorang olahragawan legendaris Italia dan simbol ketahanan yang diakui secara global, tidak hanya untuk prestasi olahraganya tetapi juga untuk nilai-nilai kemanusiaan yang diwujudkannya sepanjang hidupnya.

“Helm ini merupakan replika setia dari helm yang dikenakan Zanardi pada tahun 1996, ketika ia menyalip Bryan Herta di tikungan Corkscrew di Laguna Seca dalam sebuah manuver yang tercatat dalam sejarah motorsport.

“Zanardi, yang meninggal dunia Mei lalu pada usia 59 tahun, adalah seorang pembalap Italia dan juara Paralimpiade.

“Setelah karier yang sukses di Formula 1 dan memenangkan dua gelar CART, ia terlibat dalam kecelakaan serius pada tahun 2001 yang mengakibatkan amputasi kedua kakinya.

“Meskipun disabilitas, ia menemukan jati dirinya sebagai atlet balap sepeda tangan, memenangkan empat medali emas di Paralimpiade London 2012 dan Rio 2016, serta dua belas gelar dunia.”

Marco Bezzecchi's Alex Zanardi tribute helmet © Gold and Goose

Bezzecchi memasuki balapan kandangnya di Grand Prix Italia dengan memimpin klasemen dengan selisih 15 poin dari rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin.

Ia akan memulai balapan dari posisi pole setelah memimpin Aprilia meraih posisi 1-2-3 di kualifikasi di Mugello pada hari Sabtu.