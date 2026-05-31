MotoGP Italia 2026: Finis 1-2, Aprilia Berpesta di Mugello

Hasil MotoGP Italia 2026 dari Sirkuit Mugello, putaran 7 dari 22.

Marco Bezzecchi, Jorge Martin, 2026 Italian MotoGP.
Marco Bezzecchi yang gembira memperpanjang keunggulan poinnya dengan mengalahkan rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin, untuk memenangkan MotoGP Italia di Mugello.

Di belakang para pembalap berseragam dan bermotor hitam, Francesco Bagnaia memimpin balapan untuk pertama kalinya musim ini saat ia meraih podium kandang untuk Ducati Lenovo.

Tapi, hasilnya bisa saja jauh berbeda saat ban Mediumnya mulai terkikis di akhir balapan.

Bagnaia dikejar oleh Ai Ogura, yang sempat merebut posisi ketiga di tikungan terakhir sebelum Bagnaia kembali menyusul dari sisi dalam.

Bagnaia leads, 2026 Italian MotoGP.
Bagnaia, yang berada di posisi ketujuh setelah start buruk di Sprint, berhasil menyalip rekannya di akademi pembalap VR46, Bezzecchi, untuk memimpin di lap ke-2 dari 23.

Bezzecchi kemudian membuntuti Bagnaia saat mereka awalnya menjauh dari Martin.

Momentum bergeser ke arah Aprilia pabrikan karena keausan ban menjadi faktor penting sejak pertengahan balapan.

Bezzecchi merebut kembali posisi terdepan dengan sepuluh lap tersisa, dan Martin mengulangi manuver di Tikungan 1 terhadap Bagnaia dua lap kemudian.

Di belakang trio terdepan, Marc Marquez memberikan perlawanan sengit melawan Pedro Acosta dan Fermin Aldeguer dalam grand prix comeback-nya.

Ai Ogura dan Fabio di Giannantonio, peraih podium sprint yang sempat tergeser ke posisi kedua belas di awal balapan, kemudian bergabung dalam pertarungan.

Meskipun kebugarannya menurun setelah operasi bahu, Marquez tetap unggul hingga tahap akhir, sebelum akhirnya posisinya tergeser oleh antrean pembalap di belakangnya.

Pemenang Sprint Race, Raul Fernandez, melebar di Tikungan 1 dan turun ke posisi ke-17. Pembalap Trackhouse ini seringkali menjadi yang tercepat di lintasan saat ia berjuang kembali ke sepuluh besar.

Namun, Fernandez harus turun satu posisi dari P8 ke P9 karena pelanggaran batas trek di lap terakhir.

Pembalap Spanyol itu masih lebih beruntung dibandingkan Toprak Razgatlioglu yang kehilangan poin terakhir karena pelanggaran yang sama, turun dari P15 ke P16. 

Poin tersebut jatuh ke tangan rekan setimnya di Pramac Yamaha, Jack Miller.

Cal Crutchlow, 2026 Italian MotoGP
Pembalap pengganti LCR Honda, Cal Crutchlow, masuk pit di pertengahan balapan dari 23 lap dalam grand prix pertamanya sejak 2023.

LCR menjelaskan: 'Pagi ini mereka menemukan robekan otot di dekat tulang belikat kirinya, setelah tekanan dan upaya beberapa hari terakhir. Dia tahu jarak balapan akan sangat berat, tetapi dia telah berusaha sebaik mungkin!'

Grand Prix Hungaria di Balaton Park akan dimulai pada hari Jumat.

MotoGP Italia 2026 - Mugello - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)40m 57.347s
2Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+3.559s
3Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+5.098s
4Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+5.132s
5Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+5.453s
6Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+7.467s
7Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+10.762s
8Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+14.644s
9Raul Fernandez***SPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+13.380s
10Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+21.366s
11Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+21.479s
12Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+21.795s
13Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+22.059s
14Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+29.789s
15Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+32.289s
16Toprak Razgatlioglu**TURPramac Yamaha (YZR-M1)*+31.920s
17Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+32.717s
18Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+34.335s
19Michele PirroITABK8 Gresini Ducati (GP25)+40.553s
 Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)DNF
 Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)DNF
 Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)DNF

* Rookie

**Turun satu posisi karena pelanggaran track limits di lap terakhir.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

