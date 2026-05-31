MotoGP Italia 2026: Finis 1-2, Aprilia Berpesta di Mugello

Marco Bezzecchi yang gembira memperpanjang keunggulan poinnya dengan mengalahkan rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin, untuk memenangkan MotoGP Italia di Mugello.

Di belakang para pembalap berseragam dan bermotor hitam, Francesco Bagnaia memimpin balapan untuk pertama kalinya musim ini saat ia meraih podium kandang untuk Ducati Lenovo.

Tapi, hasilnya bisa saja jauh berbeda saat ban Mediumnya mulai terkikis di akhir balapan.

Bagnaia dikejar oleh Ai Ogura, yang sempat merebut posisi ketiga di tikungan terakhir sebelum Bagnaia kembali menyusul dari sisi dalam.

Bagnaia leads, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

Bagnaia, yang berada di posisi ketujuh setelah start buruk di Sprint, berhasil menyalip rekannya di akademi pembalap VR46, Bezzecchi, untuk memimpin di lap ke-2 dari 23.

Bezzecchi kemudian membuntuti Bagnaia saat mereka awalnya menjauh dari Martin.

Momentum bergeser ke arah Aprilia pabrikan karena keausan ban menjadi faktor penting sejak pertengahan balapan.

Bezzecchi merebut kembali posisi terdepan dengan sepuluh lap tersisa, dan Martin mengulangi manuver di Tikungan 1 terhadap Bagnaia dua lap kemudian.

Di belakang trio terdepan, Marc Marquez memberikan perlawanan sengit melawan Pedro Acosta dan Fermin Aldeguer dalam grand prix comeback-nya.

Ai Ogura dan Fabio di Giannantonio, peraih podium sprint yang sempat tergeser ke posisi kedua belas di awal balapan, kemudian bergabung dalam pertarungan.

Meskipun kebugarannya menurun setelah operasi bahu, Marquez tetap unggul hingga tahap akhir, sebelum akhirnya posisinya tergeser oleh antrean pembalap di belakangnya.

Pemenang Sprint Race, Raul Fernandez, melebar di Tikungan 1 dan turun ke posisi ke-17. Pembalap Trackhouse ini seringkali menjadi yang tercepat di lintasan saat ia berjuang kembali ke sepuluh besar.

Namun, Fernandez harus turun satu posisi dari P8 ke P9 karena pelanggaran batas trek di lap terakhir.

Pembalap Spanyol itu masih lebih beruntung dibandingkan Toprak Razgatlioglu yang kehilangan poin terakhir karena pelanggaran yang sama, turun dari P15 ke P16.

Poin tersebut jatuh ke tangan rekan setimnya di Pramac Yamaha, Jack Miller.

Cal Crutchlow, 2026 Italian MotoGP © Gold and Goose

Pembalap pengganti LCR Honda, Cal Crutchlow, masuk pit di pertengahan balapan dari 23 lap dalam grand prix pertamanya sejak 2023.

LCR menjelaskan: 'Pagi ini mereka menemukan robekan otot di dekat tulang belikat kirinya, setelah tekanan dan upaya beberapa hari terakhir. Dia tahu jarak balapan akan sangat berat, tetapi dia telah berusaha sebaik mungkin!'

Grand Prix Hungaria di Balaton Park akan dimulai pada hari Jumat.

MotoGP Italia 2026 - Mugello - Hasil Grand Prix Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 40m 57.347s 2 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +3.559s 3 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +5.098s 4 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +5.132s 5 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +5.453s 6 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +7.467s 7 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +10.762s 8 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +14.644s 9 Raul Fernandez*** SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +13.380s 10 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +21.366s 11 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +21.479s 12 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +21.795s 13 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +22.059s 14 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +29.789s 15 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +32.289s 16 Toprak Razgatlioglu** TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +31.920s 17 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +32.717s 18 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +34.335s 19 Michele Pirro ITA BK8 Gresini Ducati (GP25) +40.553s Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) DNF Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) DNF Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) DNF

* Rookie

**Turun satu posisi karena pelanggaran track limits di lap terakhir.