MotoGP Italia 2026: Finis 1-2, Aprilia Berpesta di Mugello
Hasil MotoGP Italia 2026 dari Sirkuit Mugello, putaran 7 dari 22.
Marco Bezzecchi yang gembira memperpanjang keunggulan poinnya dengan mengalahkan rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin, untuk memenangkan MotoGP Italia di Mugello.
Di belakang para pembalap berseragam dan bermotor hitam, Francesco Bagnaia memimpin balapan untuk pertama kalinya musim ini saat ia meraih podium kandang untuk Ducati Lenovo.
Tapi, hasilnya bisa saja jauh berbeda saat ban Mediumnya mulai terkikis di akhir balapan.
Bagnaia dikejar oleh Ai Ogura, yang sempat merebut posisi ketiga di tikungan terakhir sebelum Bagnaia kembali menyusul dari sisi dalam.
Bagnaia, yang berada di posisi ketujuh setelah start buruk di Sprint, berhasil menyalip rekannya di akademi pembalap VR46, Bezzecchi, untuk memimpin di lap ke-2 dari 23.
Bezzecchi kemudian membuntuti Bagnaia saat mereka awalnya menjauh dari Martin.
Momentum bergeser ke arah Aprilia pabrikan karena keausan ban menjadi faktor penting sejak pertengahan balapan.
Bezzecchi merebut kembali posisi terdepan dengan sepuluh lap tersisa, dan Martin mengulangi manuver di Tikungan 1 terhadap Bagnaia dua lap kemudian.
Di belakang trio terdepan, Marc Marquez memberikan perlawanan sengit melawan Pedro Acosta dan Fermin Aldeguer dalam grand prix comeback-nya.
Ai Ogura dan Fabio di Giannantonio, peraih podium sprint yang sempat tergeser ke posisi kedua belas di awal balapan, kemudian bergabung dalam pertarungan.
Meskipun kebugarannya menurun setelah operasi bahu, Marquez tetap unggul hingga tahap akhir, sebelum akhirnya posisinya tergeser oleh antrean pembalap di belakangnya.
Pemenang Sprint Race, Raul Fernandez, melebar di Tikungan 1 dan turun ke posisi ke-17. Pembalap Trackhouse ini seringkali menjadi yang tercepat di lintasan saat ia berjuang kembali ke sepuluh besar.
Namun, Fernandez harus turun satu posisi dari P8 ke P9 karena pelanggaran batas trek di lap terakhir.
Pembalap Spanyol itu masih lebih beruntung dibandingkan Toprak Razgatlioglu yang kehilangan poin terakhir karena pelanggaran yang sama, turun dari P15 ke P16.
Poin tersebut jatuh ke tangan rekan setimnya di Pramac Yamaha, Jack Miller.
Pembalap pengganti LCR Honda, Cal Crutchlow, masuk pit di pertengahan balapan dari 23 lap dalam grand prix pertamanya sejak 2023.
LCR menjelaskan: 'Pagi ini mereka menemukan robekan otot di dekat tulang belikat kirinya, setelah tekanan dan upaya beberapa hari terakhir. Dia tahu jarak balapan akan sangat berat, tetapi dia telah berusaha sebaik mungkin!'
Grand Prix Hungaria di Balaton Park akan dimulai pada hari Jumat.
MotoGP Italia 2026 - Mugello - Hasil Grand Prix
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|40m 57.347s
|2
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+3.559s
|3
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+5.098s
|4
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+5.132s
|5
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+5.453s
|6
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+7.467s
|7
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+10.762s
|8
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+14.644s
|9
|Raul Fernandez***
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+13.380s
|10
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+21.366s
|11
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+21.479s
|12
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+21.795s
|13
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+22.059s
|14
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+29.789s
|15
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+32.289s
|16
|Toprak Razgatlioglu**
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+31.920s
|17
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+32.717s
|18
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+34.335s
|19
|Michele Pirro
|ITA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+40.553s
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|DNF
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|DNF
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|DNF
* Rookie
**Turun satu posisi karena pelanggaran track limits di lap terakhir.