MotoGP Italia 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Mugello

Hasil sesi warm-up untuk MotoGP Italia 2026 dari sirkuit Mugello, putaran 7 dari 22.

Marco Bezzecchi, 2026 Italian MotoGP.
© Gold and Goose
Pemimpin klasemen Marco Bezzecchi menunjukkan taringnya dengan memimpin sesi warm-up untuk MotoGP Italia di Mugello.

Setelah hanya mampu finis keempat dari pole pada Sprint hari Sabtu, Bezzecchi kembali ke puncak dengan selisih 0,051 detik dari Fermin Aldeguer.

Juara bertahan Marc Marquez dan rekan setimnya Francesco Bagnaia melengkapi empat besar untuk tim pabrikan Ducati dengan corak khusus hari Minggu.

Setelah Raul Fernandez dan Jorge Martin finis satu-dua dengan ban belakang Medium di Sprint, pembalap lainnya - kecuali Fabio di Giannantonio yang finis di podium Sprint - juga beralih dari ban belakang lunak ke medium pagi ini.

Fernandez berada di urutan ke-14 pagi ini dan Martin di urutan kedelapan.

Bezzecchi kini unggul 12 poin atas rekan setimnya di Aprilia, Martin, menjelang balapan siang ini.

Marco Bezzecchi, 2026 Italian MotoGP.
MotoGP Italia 2026 - Mugello - Hasil Warm-Up

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)1'45.374s5/6366k
2Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.051s4/6356k
3Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.156s5/6364k
4Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.202s4/6359k
5Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.376s6/6359k
6Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.408s4/6360k
7Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.461s5/6358k
8Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.510s5/6362k
9Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.564s4/6358k
10Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.583s5/6362k
11Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.590s5/6355k
12Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.608s5/6362k
13Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+0.617s5/6354k
14Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.643s6/6356k
15Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.675s5/6364k
16Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.757s6/6359k
17Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.760s3/6348k
18Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.819s3/6354k
19Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.820s4/5358k
20Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.883s3/6361k
21Michele PirroITABK8 Gresini Ducati (GP25)+1.801s4/6352k
22Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)+2.935s6/6351k

* Rookie

Official Mugello MotoGP Records:

  • Best lap: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 43.921s (2026)
  • Fastest race lap: Pecco Bagnaia, Ducati, 1m 45.770s (2024)

Marc Marquez kembali berlaga akhir pekan ini setelah menjalani operasi untuk mengangkat dua sekrup yang rusak dan fragmen tulang yang menekan saraf radial di lengannya. Fraktur kaki Marquez yang dialami di Le Mans juga telah distabilkan.

Namun, adik laki-lakinya, Alex, dan Johann Zarco dari LCR absen karena cedera yang dialami di Catalunya.

Pembalap uji Ducati, Michele Pirro, menggantikan Marquez di Gresini, sementara Cal Crutchlow secara mengejutkan kembali ke MotoGP dan LCR menggantikan Zarco.

Pembalap Inggris itu memenangkan tiga grand prix untuk LCR selama karier penuh waktunya. Start MotoGP terakhirnya adalah sebagai pembalap wildcard Yamaha di Motegi pada tahun 2023.

Jorge Martin mencetak rekor kecepatan tertinggi MotoGP sepanjang masa baru dengan 368,6 km/jam (229,0 mph) pada sesi latihan terakhir, kemudian Bezzecchi hampir menyamai rekor tersebut dengan kecepatan 366,1 km/jam pada sesi pemanasan.

Balapan MotoGP Italia yang terdiri dari 23 lap akan dimulai pukul 14.00 waktu setempat (19.00 Waktu Indonesia Barat).

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

