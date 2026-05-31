MotoGP Italia 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Mugello
Hasil sesi warm-up untuk MotoGP Italia 2026 dari sirkuit Mugello, putaran 7 dari 22.
Pemimpin klasemen Marco Bezzecchi menunjukkan taringnya dengan memimpin sesi warm-up untuk MotoGP Italia di Mugello.
Setelah hanya mampu finis keempat dari pole pada Sprint hari Sabtu, Bezzecchi kembali ke puncak dengan selisih 0,051 detik dari Fermin Aldeguer.
Juara bertahan Marc Marquez dan rekan setimnya Francesco Bagnaia melengkapi empat besar untuk tim pabrikan Ducati dengan corak khusus hari Minggu.
Setelah Raul Fernandez dan Jorge Martin finis satu-dua dengan ban belakang Medium di Sprint, pembalap lainnya - kecuali Fabio di Giannantonio yang finis di podium Sprint - juga beralih dari ban belakang lunak ke medium pagi ini.
Fernandez berada di urutan ke-14 pagi ini dan Martin di urutan kedelapan.
Bezzecchi kini unggul 12 poin atas rekan setimnya di Aprilia, Martin, menjelang balapan siang ini.
MotoGP Italia 2026 - Mugello - Hasil Warm-Up
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|1'45.374s
|5/6
|366k
|2
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.051s
|4/6
|356k
|3
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.156s
|5/6
|364k
|4
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.202s
|4/6
|359k
|5
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.376s
|6/6
|359k
|6
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.408s
|4/6
|360k
|7
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.461s
|5/6
|358k
|8
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.510s
|5/6
|362k
|9
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.564s
|4/6
|358k
|10
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.583s
|5/6
|362k
|11
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.590s
|5/6
|355k
|12
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.608s
|5/6
|362k
|13
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+0.617s
|5/6
|354k
|14
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.643s
|6/6
|356k
|15
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.675s
|5/6
|364k
|16
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.757s
|6/6
|359k
|17
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.760s
|3/6
|348k
|18
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.819s
|3/6
|354k
|19
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.820s
|4/5
|358k
|20
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.883s
|3/6
|361k
|21
|Michele Pirro
|ITA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+1.801s
|4/6
|352k
|22
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+2.935s
|6/6
|351k
* Rookie
Official Mugello MotoGP Records:
- Best lap: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 43.921s (2026)
- Fastest race lap: Pecco Bagnaia, Ducati, 1m 45.770s (2024)
Marc Marquez kembali berlaga akhir pekan ini setelah menjalani operasi untuk mengangkat dua sekrup yang rusak dan fragmen tulang yang menekan saraf radial di lengannya. Fraktur kaki Marquez yang dialami di Le Mans juga telah distabilkan.
Namun, adik laki-lakinya, Alex, dan Johann Zarco dari LCR absen karena cedera yang dialami di Catalunya.
Pembalap uji Ducati, Michele Pirro, menggantikan Marquez di Gresini, sementara Cal Crutchlow secara mengejutkan kembali ke MotoGP dan LCR menggantikan Zarco.
Pembalap Inggris itu memenangkan tiga grand prix untuk LCR selama karier penuh waktunya. Start MotoGP terakhirnya adalah sebagai pembalap wildcard Yamaha di Motegi pada tahun 2023.
Jorge Martin mencetak rekor kecepatan tertinggi MotoGP sepanjang masa baru dengan 368,6 km/jam (229,0 mph) pada sesi latihan terakhir, kemudian Bezzecchi hampir menyamai rekor tersebut dengan kecepatan 366,1 km/jam pada sesi pemanasan.
Balapan MotoGP Italia yang terdiri dari 23 lap akan dimulai pukul 14.00 waktu setempat (19.00 Waktu Indonesia Barat).