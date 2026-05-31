MotoGP Italia 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Mugello

Pemimpin klasemen Marco Bezzecchi menunjukkan taringnya dengan memimpin sesi warm-up untuk MotoGP Italia di Mugello.

Setelah hanya mampu finis keempat dari pole pada Sprint hari Sabtu, Bezzecchi kembali ke puncak dengan selisih 0,051 detik dari Fermin Aldeguer.

Juara bertahan Marc Marquez dan rekan setimnya Francesco Bagnaia melengkapi empat besar untuk tim pabrikan Ducati dengan corak khusus hari Minggu.

Setelah Raul Fernandez dan Jorge Martin finis satu-dua dengan ban belakang Medium di Sprint, pembalap lainnya - kecuali Fabio di Giannantonio yang finis di podium Sprint - juga beralih dari ban belakang lunak ke medium pagi ini.

Fernandez berada di urutan ke-14 pagi ini dan Martin di urutan kedelapan.

Bezzecchi kini unggul 12 poin atas rekan setimnya di Aprilia, Martin, menjelang balapan siang ini.

Marco Bezzecchi, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

MotoGP Italia 2026 - Mugello - Hasil Warm-Up Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'45.374s 5/6 366k 2 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.051s 4/6 356k 3 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.156s 5/6 364k 4 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.202s 4/6 359k 5 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.376s 6/6 359k 6 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.408s 4/6 360k 7 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.461s 5/6 358k 8 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.510s 5/6 362k 9 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.564s 4/6 358k 10 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.583s 5/6 362k 11 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.590s 5/6 355k 12 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.608s 5/6 362k 13 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +0.617s 5/6 354k 14 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.643s 6/6 356k 15 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.675s 5/6 364k 16 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.757s 6/6 359k 17 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.760s 3/6 348k 18 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.819s 3/6 354k 19 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.820s 4/5 358k 20 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.883s 3/6 361k 21 Michele Pirro ITA BK8 Gresini Ducati (GP25) +1.801s 4/6 352k 22 Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) +2.935s 6/6 351k

* Rookie

Official Mugello MotoGP Records:

Best lap: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 43.921s (2026)

Fastest race lap: Pecco Bagnaia, Ducati, 1m 45.770s (2024)

Marc Marquez kembali berlaga akhir pekan ini setelah menjalani operasi untuk mengangkat dua sekrup yang rusak dan fragmen tulang yang menekan saraf radial di lengannya. Fraktur kaki Marquez yang dialami di Le Mans juga telah distabilkan.

Namun, adik laki-lakinya, Alex, dan Johann Zarco dari LCR absen karena cedera yang dialami di Catalunya.

Pembalap uji Ducati, Michele Pirro, menggantikan Marquez di Gresini, sementara Cal Crutchlow secara mengejutkan kembali ke MotoGP dan LCR menggantikan Zarco.

Pembalap Inggris itu memenangkan tiga grand prix untuk LCR selama karier penuh waktunya. Start MotoGP terakhirnya adalah sebagai pembalap wildcard Yamaha di Motegi pada tahun 2023.

Jorge Martin mencetak rekor kecepatan tertinggi MotoGP sepanjang masa baru dengan 368,6 km/jam (229,0 mph) pada sesi latihan terakhir, kemudian Bezzecchi hampir menyamai rekor tersebut dengan kecepatan 366,1 km/jam pada sesi pemanasan.

Balapan MotoGP Italia yang terdiri dari 23 lap akan dimulai pukul 14.00 waktu setempat (19.00 Waktu Indonesia Barat).