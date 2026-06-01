Marc Marquez Temukan "Perasaan Baru" dalam Pertarungan Intens di Mugello

Marc Marquez tetap optimis tentang kondisi fisiknya setelah MotoGP Italia meski kalah dalam pertarungan lima besar.

Marc Marquez, 2026 Italian MotoGP.
Marc Marquez memang gagal meraih posisi lima besar di MotoGP Italia, tetapi apakah Mugello menjadi titik balik bagi musimnya?

Juara dunia sembilan kali itu kembali setelah menjalani operasi ganda di putaran Mugello, dan setelah kualifikasi di posisi keempat pada hari Sabtu, Marquez terlibat dalam pertarungan sengit di Grand Prix dengan calon rekan setimnya di Ducati, Pedro Acosta.

Marquez akhirnya kalah dari pembalap KTM tersebut, sementara Ai Ogura dan Fabio di Giannantonio juga berhasil melaju di tahap akhir.

Marc Marquez, Fabio di Giannantonio, 2026 Italian MotoGP.
Namun, Marquez mengatakan ia mampu bertarung tanpa rasa kebas di bahunya, memberinya "sensasi baru".

Berbicara setelah Grand Prix, Marquez berkata: “Bagi saya, yang terpenting adalah tidak ada rasa kebas.

“Saya merasa seperti memiliki sensasi baru di lengan saya. Ini yang terpenting dan merupakan tujuan dari operasi tersebut.

“Mulai sekarang, tidak masalah berapa 100% kemampuan saya. Saya akan berusaha mencapai 100% setiap hari. Saya akan mencoba mendorong lengan saya hingga batas maksimal dan kemudian kita lihat di mana saya bisa sampai.

“Tidak ada yang mengatakan saya akan kembali seperti dulu di masa depan. Tapi saya akan mencoba. Kalian tahu sisi mental saya.”

Marc Marquez, Ai Ogura, 2026 Italian MotoGP.
Marquez juga senang bisa terus bertarung hingga tahap akhir, mengingat ada ketidakpastian tentang bagaimana kondisi bahunya selama akhir pekan penuh.

Marquez menambahkan: “Faktanya, saya tidak tahu bagaimana hasilnya nanti, saya hanya memberikan segalanya sampai tubuh dan lengan kanan saya berkata 'oke, berhenti!'.

“Saya ingat saya merasa sangat lelah dan saya melihat ke dinding pit dan masih ada sepuluh lap lagi.

“Ada sedikit rasa frustrasi di sana. Tapi saya mencoba untuk berjuang.

“Saya tahu saya akan kalah dalam pertarungan itu, tetapi saya berkata, ‘jika saya harus menjual diri, saya akan menjualnya dengan harga mahal’.

“Kami bertarung hebat dengan banyak pembalap dan yang terpenting bagi saya adalah saya menyelesaikan seluruh akhir pekan, dan titik awal bagi saya adalah rehabilitasi di atas motor tidak buruk.”

Marquez juga berbicara tentang cedera kakinya di Le Mans, meskipun bintang pabrikan Ducati itu mengakui bahwa cedera bahunya jauh lebih signifikan.

“Cedera kaki itu [seperti] kacang [dalam hal rasa sakit] dibandingkan dengan apa yang saya alami di bahu,” kata Marquez.

“Berbicara tentang cedera [kaki] itu, saya siap [untuk balapan] di Montmelo. Kekhawatiran utama adalah bahu.

“Kaki kanan belum 100% tetapi bukan batasan untuk mengendarai motor.”

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

