Bezzecchi Tidak Panik dengan Kecepatan 'Roket' Bagnaia di Mugello

Marco Bezzecchi mengatasi tekanan untuk meraih kemenangan MotoGP Italia pertama baginya dan juga bagi Aprilia di Mugello pada hari Minggu.

Pole-sitter bangkit dari hasil mengecewakan di posisi keempat pada Sprint Race hari Sabtu dengan mengerem lebih lambat di Tikungan 1 pada awal Grand Prix.

Bezzecchi kemudian mengungguli rekan setim sekaligus rivalnya dalam perebutan gelar, Jorge Martin, untuk memimpin di awal balapan.

Namun, Ducati milik Pecco Bagnaia melaju kencang melewatinya di lintasan lurus utama pada lap ketiga dari 23 lap.

“Awalnya, saya dan Jorge bertarung sengit. Saya ingin tetap di depan karena saya tahu ban depan saya akan lebih awet tanpa ada yang di depan,” jelas Bezzecchi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Tapi kemudian Pecco melaju kencang dan menyalip saya. Saya melihat dia sangat cepat. Saya tidak panik. Saya mencoba untuk tetap dekat, tetapi tidak terlalu dekat agar semuanya tidak terlalu panas.”

Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

“Saya melihat Jorge menjauh dari kami, dan ini memberi saya kepercayaan diri untuk menunggu.

“Kemudian, begitu saya melihat Jorge kembali kepada saya, saya berkata, ‘sekaranglah saatnya untuk memimpin’.”

Manuver itu terjadi sepuluh lap sebelum finis, ketika Bezzecchi menyalip Bagnaia di Tikungan 1.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Begitu saya berhasil melewati Pecco, saya menemukan ritme saya dan merasakan motor saya dengan luar biasa,” katanya.

“Sejujurnya, dua putaran terakhir sangat sulit karena saya mulai melihat dari sudut mata saya semua orang di tribun, di rerumputan, melambaikan tangan dan bersorak.

“Mempertahankan konsentrasi itu sulit, tetapi begitu saya melewati garis finis, perasaannya luar biasa.”

Marco Bezzecchi wins, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

Pembalap Italia itu, yang masih menepis pertanyaan tentang kejuaraan dunia tahun ini, mengakui bahwa ia merasakan beban ekspektasi dari para pendukung tuan rumah.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Sejak Kamis, tekanannya tinggi, para penggemar luar biasa, tetapi tanggung jawabnya juga besar karena semua orang mengatakan kepada saya, ‘kamu harus menang!’

“Untuk pertama kalinya saya benar-benar merasakan tekanan, tetapi itu juga menjadi pendorong semangat karena saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya.

“Jadi saya bekerja keras untuk mencoba mencapai ini dan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.”

Di antara mereka yang menunggu untuk memberi selamat kepada pemimpin klasemen MotoGP setelah balapan adalah pemimpin klasemen Formula 1, Kimi Antonelli.

“Kimi adalah teman baik saya, kami semakin dekat dalam tiga tahun terakhir, dan kehadirannya di sini sangat luar biasa,” kata Bezzecchi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Bezzecchi unggul 17 poin atas Martin menjelang putaran Hungaria akhir pekan depan.