Bezzecchi Tidak Panik dengan Kecepatan 'Roket' Bagnaia di Mugello

Pemimpin klasemen Marco Bezzecchi meraih kemenangan kandang pertamanya di Mugello.

Marco Bezzecchi, 2026 Italian MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Italian MotoGP.
© Gold and Goose
Add as a preferred source

Marco Bezzecchi mengatasi tekanan untuk meraih kemenangan MotoGP Italia pertama baginya dan juga bagi Aprilia di Mugello pada hari Minggu.

Pole-sitter bangkit dari hasil mengecewakan di posisi keempat pada Sprint Race hari Sabtu dengan mengerem lebih lambat di Tikungan 1 pada awal Grand Prix.

Bezzecchi kemudian mengungguli rekan setim sekaligus rivalnya dalam perebutan gelar, Jorge Martin, untuk memimpin di awal balapan.

Namun, Ducati milik Pecco Bagnaia melaju kencang melewatinya di lintasan lurus utama pada lap ketiga dari 23 lap.

“Awalnya, saya dan Jorge bertarung sengit. Saya ingin tetap di depan karena saya tahu ban depan saya akan lebih awet tanpa ada yang di depan,” jelas Bezzecchi.

“Tapi kemudian Pecco melaju kencang dan menyalip saya. Saya melihat dia sangat cepat. Saya tidak panik. Saya mencoba untuk tetap dekat, tetapi tidak terlalu dekat agar semuanya tidak terlalu panas.”

Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, 2026 Italian MotoGP.
Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, 2026 Italian MotoGP.
© Gold and Goose

“Saya melihat Jorge menjauh dari kami, dan ini memberi saya kepercayaan diri untuk menunggu.

“Kemudian, begitu saya melihat Jorge kembali kepada saya, saya berkata, ‘sekaranglah saatnya untuk memimpin’.”

Manuver itu terjadi sepuluh lap sebelum finis, ketika Bezzecchi menyalip Bagnaia di Tikungan 1.

“Begitu saya berhasil melewati Pecco, saya menemukan ritme saya dan merasakan motor saya dengan luar biasa,” katanya.

“Sejujurnya, dua putaran terakhir sangat sulit karena saya mulai melihat dari sudut mata saya semua orang di tribun, di rerumputan, melambaikan tangan dan bersorak.

“Mempertahankan konsentrasi itu sulit, tetapi begitu saya melewati garis finis, perasaannya luar biasa.”

Marco Bezzecchi wins, 2026 Italian MotoGP.
Marco Bezzecchi wins, 2026 Italian MotoGP.
© Gold and Goose

Pembalap Italia itu, yang masih menepis pertanyaan tentang kejuaraan dunia tahun ini, mengakui bahwa ia merasakan beban ekspektasi dari para pendukung tuan rumah.

“Sejak Kamis, tekanannya tinggi, para penggemar luar biasa, tetapi tanggung jawabnya juga besar karena semua orang mengatakan kepada saya, ‘kamu harus menang!’

“Untuk pertama kalinya saya benar-benar merasakan tekanan, tetapi itu juga menjadi pendorong semangat karena saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya.

“Jadi saya bekerja keras untuk mencoba mencapai ini dan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.”

Di antara mereka yang menunggu untuk memberi selamat kepada pemimpin klasemen MotoGP setelah balapan adalah pemimpin klasemen Formula 1, Kimi Antonelli.

“Kimi adalah teman baik saya, kami semakin dekat dalam tiga tahun terakhir, dan kehadirannya di sini sangat luar biasa,” kata Bezzecchi.

Bezzecchi unggul 17 poin atas Martin menjelang putaran Hungaria akhir pekan depan.

In this article

Marco Bezzecchi
Aprilia
Bezzecchi Tidak Panik dengan Kecepatan 'Roket' Bagnaia di Mugello
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

MotoGP News
Bezzecchi Ungkap Penghormatan Menyentuh untuk Alex Zanardi
30/05/26
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, 2026 Italian MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Italia 2026: Bezzecchi Pimpin Sapu Bersih Baris Depan Aprilia
30/05/26
Marco Bezzecchi, 2026 Italian MotoGP.
MotoGP Results
MotoGP Italia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Mugello
29/05/26
Fabio di Giannantonio, 2026 Italian MotoGP.
MotoGP News
Raul Fernandez Salahkan Martin atas Insiden Mereka di GP Catalunya
18/05/26
Raul Fernandez, Jorge Martin clash, 2026 Catalan MotoGP.
MotoGP Results
Tes MotoGP Catalunya 2026: Hasil Akhir Hari Senin (18:00)
18/05/26
Pedro Acosta, 2026 Catalunya MotoGP.
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Catalunya di Barcelona
17/05/26
Marco Bezzecchi, 2026 Catalan MotoGP.