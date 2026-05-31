Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Italia di Mugello
Pembaruan klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Italia di Mugello, putaran 7 dari 22.
Marco Bezzecchi memimpin klasemen MotoGP dengan keunggulan 17 poin setelah kemenangan atas rekan satu timnya di Aprilia dan rival utamanya, Jorge Martin, pada Grand Prix Italia di Mugello.
Pembalap teratas Ducati, Fabio di Giannantonio, kini tertinggal 39 poin setelah menyelamatkan posisi kelima menyusul start yang buruk.
Pedro Acosta dari KTM tertinggal 70 poin dari Bezzecchi dan berada di bawah tekanan dari Ai Ogura, yang kembali mengungguli rekan setimnya, Raul Fernandez.
Fernandez dan Toprak Razgatlioglu masing-masing menerima penalti turun satu posisi setelah balapan, yang masing-masing merugikan mereka satu poin kejuaraan dunia.
Francesco Bagnaia dan rekan setimnya di Ducati Lenovo, Marc Marquez, naik peringkat dari Alex Marquez yang absen, menempati posisi ketujuh dan kedelapan di klasemen.
Putaran kedelapan di Balaton Park akan berlangsung akhir pekan depan.
Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix Italia
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|173
|2
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|156
|(-17)
|3
|=
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|134
|(-39)
|4
|=
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|103
|(-70)
|5
|^1
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|92
|(-81)
|6
|˅1
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|87
|(-86)
|7
|^1
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|82
|(-91)
|8
|^1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|71
|(-102)
|9
|˅2
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|67
|(-106)
|10
|=
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|59
|(-114)
|11
|=
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|46
|(-127)
|12
|^2
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|42
|(-131)
|13
|˅1
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|39
|(-134)
|14
|^1
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|38
|(-135)
|15
|˅2
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|37
|(-136)
|16
|=
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|34
|(-139)
|17
|=
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|23
|(-150)
|18
|=
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|15
|(-158)
|19
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|9
|(-164)
|20
|=
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|5
|(-168)
|21
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|4
|(-169)
|22
|=
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|4
|(-169)
|23
|=
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|3
|(-170)
^X Pembalap naik X posisi klasemen.
= Posisi pembalap sama dibandingkan putaran sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie