Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Italia di Mugello

Pembaruan klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Italia di Mugello, putaran 7 dari 22.

Bezzecchi, Martin, 2026 Italian MotoGP.
Bezzecchi, Martin, 2026 Italian MotoGP.
© Gold and Goose
Add as a preferred source

Marco Bezzecchi memimpin klasemen MotoGP dengan keunggulan 17 poin setelah kemenangan atas rekan satu timnya di Aprilia dan rival utamanya, Jorge Martin, pada Grand Prix Italia di Mugello.

Pembalap teratas Ducati, Fabio di Giannantonio, kini tertinggal 39 poin setelah menyelamatkan posisi kelima menyusul start yang buruk.

Pedro Acosta dari KTM tertinggal 70 poin dari Bezzecchi dan berada di bawah tekanan dari Ai Ogura, yang kembali mengungguli rekan setimnya, Raul Fernandez.

Fernandez dan Toprak Razgatlioglu masing-masing menerima penalti turun satu posisi setelah balapan, yang masing-masing merugikan mereka satu poin kejuaraan dunia.

Marc Marquez, 2026 Italian MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Italian MotoGP.
© Gold and Goose

Francesco Bagnaia dan rekan setimnya di Ducati Lenovo, Marc Marquez, naik peringkat dari Alex Marquez yang absen, menempati posisi ketujuh dan kedelapan di klasemen.

Putaran kedelapan di Balaton Park akan berlangsung akhir pekan depan.

Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix Italia

Pos PembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1=Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)173 
2=Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)156(-17)
3=Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)134(-39)
4=Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)103(-70)
5^1Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)92(-81)
6˅1Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)87(-86)
7^1Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)82(-91)
8^1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)71(-102)
9˅2Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)67(-106)
10=Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)59(-114)
11=Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)46(-127)
12^2Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)42(-131)
13˅1Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)39(-134)
14^1Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)38(-135)
15˅2Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)37(-136)
16=Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)34(-139)
17=Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*23(-150)
18=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)15(-158)
19=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)9(-164)
20=Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)5(-168)
21=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)4(-169)
22=Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*4(-169)
23=Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)3(-170)

^X Pembalap naik X posisi klasemen.
= Posisi pembalap sama  dibandingkan putaran sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie

In this article

Marc Marquez
Marco Bezzecchi
Jorge Martin
Fabio di Giannantonio
Pedro Acosta
Francesco Bagnaia
Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Italia di Mugello
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

MotoGP Results
MotoGP Italia 2026: Bezzecchi Pimpin Sapu Bersih Baris Depan Aprilia
30/05/26
Marco Bezzecchi, 2026 Italian MotoGP.
MotoGP News
Bagnaia Khawatir dengan Tingkat Degradasi Ban Belakang di Mugello
30/05/26
Pecco Bagnaia, Marc Marquez, 2026 Italian MotoGP.
MotoGP News
Marc Marquez Memenuhi Target Utamanya pada Hari Jumat di Mugello
30/05/26
Marc Marquez, 2026 Italian MotoGP.
MotoGP News
Masih Cedera, Di Giannantonio Kaget usai Pimpin Practice Mugello
29/05/26
Fabio di Giannantonio, 2026 Italian MotoGP.
MotoGP Results
MotoGP Italia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Mugello
29/05/26
Fabio di Giannantonio, 2026 Italian MotoGP.
MotoGP News
Pedro Acosta Mempertanyakan Proposal Satu MotoGP di 2027
29/05/26
Pedro Acosta's crashed KTM, 2026 Catalan MotoGP.