Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Italia di Mugello

Marco Bezzecchi memimpin klasemen MotoGP dengan keunggulan 17 poin setelah kemenangan atas rekan satu timnya di Aprilia dan rival utamanya, Jorge Martin, pada Grand Prix Italia di Mugello.

Pembalap teratas Ducati, Fabio di Giannantonio, kini tertinggal 39 poin setelah menyelamatkan posisi kelima menyusul start yang buruk.

Pedro Acosta dari KTM tertinggal 70 poin dari Bezzecchi dan berada di bawah tekanan dari Ai Ogura, yang kembali mengungguli rekan setimnya, Raul Fernandez.

Fernandez dan Toprak Razgatlioglu masing-masing menerima penalti turun satu posisi setelah balapan, yang masing-masing merugikan mereka satu poin kejuaraan dunia.

Marc Marquez, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

Francesco Bagnaia dan rekan setimnya di Ducati Lenovo, Marc Marquez, naik peringkat dari Alex Marquez yang absen, menempati posisi ketujuh dan kedelapan di klasemen.

Putaran kedelapan di Balaton Park akan berlangsung akhir pekan depan.

Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix Italia Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Poin Selisih 1 = Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 173 2 = Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) 156 (-17) 3 = Fabio di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) 134 (-39) 4 = Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 103 (-70) 5 ^1 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 92 (-81) 6 ˅1 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 87 (-86) 7 ^1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) 82 (-91) 8 ^1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 71 (-102) 9 ˅2 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 67 (-106) 10 = Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) 59 (-114) 11 = Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 46 (-127) 12 ^2 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 42 (-131) 13 ˅1 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 39 (-134) 14 ^1 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 38 (-135) 15 ˅2 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 37 (-136) 16 = Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) 34 (-139) 17 = Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* 23 (-150) 18 = Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 15 (-158) 19 = Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 9 (-164) 20 = Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 5 (-168) 21 = Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 4 (-169) 22 = Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 4 (-169) 23 = Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 3 (-170)

^X Pembalap naik X posisi klasemen.

= Posisi pembalap sama dibandingkan putaran sebelumnya.

˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.

* Rookie