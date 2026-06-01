Quartararo Kehilangan Motivasinya setelah Akhir Pekan Mugello

Setelah tampil mengesankan dengan hasil enam besar di putaran Le Mans dan Catalunya sebelumnya, Fabio Quartararo tampaknya kehilangan lagi kepercayaan dirinya dengan motor di Mugello.

Hal itu diperparah oleh lintasan lurus tercepat di kalender MotoGP yang menyoroti kurangnya performa mesin V4.

Quartararo mengakui bahwa motornya tampil "lebih buruk dari yang dia harapkan" di awal akhir pekan, dan menambahkan, "Saya tidak ingin jatuh, saya tidak ingin cedera di trek ini…kami tahu bahwa kami tidak berdaya."

Fabio Quartararo, 2026 iItalian MotoGP. © Gold and Goose

Biasanya jadi pembalap andalan Yamaha, Quartararo bukanlah yang tercepat sepanjang akhir pekan dan hanya berada di posisi ke-18 di kualifikasi, lalu finis P14 di Sprint, dan kembali ke P18 di Grand Prix.

"Jika Anda bertanya kepada saya sekarang, saya akan mengatakan motivasinya telah hilang," kata Quartararo seperti dikutip Motorsport.com. "Sejujurnya, tidak ada hal positif yang bisa diambil dari hari Minggu ini.

“Saya mencoba sedikit memacu diri di tengah balapan, tetapi saya sudah sangat dekat dengan batas kemampuan sehingga saya memutuskan untuk memperlambat.

"Saya memilih untuk rileks dan menghindari risiko yang tidak perlu.”

Fabio Quartararo, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

Juara dunia 2021 dan mantan pemenang Mugello itu menambahkan: "Saya tahu bahwa ketika kita sampai di sirkuit lain, saya mungkin akan merasa lebih baik daripada di sini dan saya akan kembali ke performa terbaik saya.

“Tetapi saat ini saya sangat kecewa dengan pekerjaan yang telah kita lakukan. Saya senang ini sudah berakhir.”

Rekan setim Alex Rins menjadi pembalap Yamaha terbaik di nomor Sprint (ke-12), sementara Jack Miller berada di posisi ke-15 untuk Pramac di nomor Grand Prix.