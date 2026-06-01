Johann Zarco Menunda Operasi setelah Kecelakaan Horor Catalunya

Johann Zarco belum menjalani operasi pada kakinya setelah kecelakaan GP Catalunya dua minggu lalu.

Johann Zarco, LCR Honda, 2026 Catalan MotoGP
Pembalap LCR Honda MotoGP, Johann Zarco, menjelaskan mengapa ia belum menjalani operasi cedera kaki dua minggu setelah kecelakaan "mengerikan" di Catalunya.

Pemenang dua kali balapan MotoGP itu terlibat dalam tabrakan mengerikan dengan Francesco Bagnaia dan Luca Marini di Tikungan 1 Grand Prix Catalan yang dilanjutkan bulan lalu.

Kaki Johann Zarco tersangkut di bagian belakang motor Ducati yang terpelanting di gravel trap, dengan pembalap Prancis itu langsung dibawa ke rumah sakit setelah kecelakaan.

Johann Zarco, Pecco Bagnaia, 2026 Catalan MotoGP accident.
Ia lolos dari cedera serius, meskipun mengalami kerusakan pada ligamen di lututnya.

Zarco telah dirujuk ke spesialis untuk operasi, meskipun harus menunggu hingga luka bakar di lututnya sembuh untuk menghindari risiko infeksi.

“Sudah dua minggu sejak kecelakaan mengerikan di Montmelo,” tulis Zarco dalam unggahan di media sosialnya. “Saya merawat kaki saya, dan kondisinya membaik dengan cukup cepat.

“Saya harus menunggu operasi karena saya mengalami luka bakar yang sangat dalam di bawah lutut, dan saya tidak bisa mengambil risiko infeksi selama operasi.

“Terima kasih kepada semua orang yang telah menulis dan mendoakan kesembuhan saya.

“Saya beruntung memiliki orang-orang hebat di sekitar saya dan kita akan melakukan semuanya dengan cara yang cerdas.”

Bos tim LCR Zarco, Lucio Cecchinello, mencatat selama Grand Prix Italia bahwa pembalap Prancis itu membutuhkan waktu pemulihan beberapa bulan sebelum dapat kembali balapan.

LCR memanggil Cal Crutchlow, pemenang tiga kali balapan MotoGP, untuk menggantikan Zarco akhir pekan lalu di Mugello.

Cal Crutchlow, 2026 Italian MotoGP.
Pembalap Inggris itu, yang pernah berlomba dengan LCR antara tahun 2015 dan 2020, finis terakhir di nomor sprint dan mundur dari Grand Prix setelah mengalami cedera otot di awal akhir pekan.

Belum jelas siapa yang akan dipanggil LCR untuk Grand Prix Hungaria akhir pekan ini untuk menggantikan Zarco.

Pilihan logis menunjuk ke pembalap tes HRC, Takaaki Nakagami, meskipun ia saat ini fokus ke pengembangan motor Honda 850cc, dan melakukan uji coba di Misano minggu lalu.

Cedera Zarco juga berarti ia akan melewatkan Suzuka 8 Hours pada awal Juli dan kesempatan untuk mempertahankan gelarnya di ajang balap ketahanan ikonik tersebut.

Ia akan digantikan oleh mantan pembalap LCR dan pembalap Honda World Superbike saat ini, Somkiat Chantra, dalam susunan pembalap Suzuka.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

