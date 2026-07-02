Honda Konfirmasi Kepergian Mir Jelang Kepindahan ke Gresini

Honda secara resmi mengkonfirmasi kepergian Joan Mir di akhir musim MotoGP, membuka jalan bagi pengumuman Gresini Ducati pada tahun 2027:

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Mir pindah ke MotoGP bersama Suzuki pada tahun 2019, dan memenangkan gelar juara pada tahun berikutnya.

Pembalap Spanyol itu kemudian pindah ke Repsol Honda, bersama Marc Marquez, pada tahun 2023, setelah Suzuki mundur dari kejuaraan.

Namun, saat itu, RC213V adalah motor yang bahkan tidak bisa dibawa Marquez meraih kemenangan.

Saat Marquez pindah ke Gresini pada tahun 2024, Mir bertahan dengan kontrak dua tahun lagi dan akhirnya meraih podium pertamanya bersama Honda di Motegi dan Sepang musim lalu.

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Namun, rentetan kegagalan Mir berlanjut hingga tahun 2026, sementara perubahan status konsesi Honda dan persiapan untuk regulasi 850cc yang akan datang tampaknya telah memperlambat kemajuan RCV.

Mir celebrates on the podium before a tyre pressure penalty in Catalunya. © Gold and Goose

Mir hanya mencetak 26 poin musim ini, dibandingkan dengan 71 poin yang diraih rekan setimnya, Luca Marini, meskipun ia menunjukkan sekilas kecepatan lamanya, termasuk finis kelima di grid di COTA.

Pembalap Spanyol berusia 28 tahun itu kemudian mengalami kecelakaan saat mengejar Pedro Acosta untuk memperebutkan podium terakhir di Sprint Race Amerika, namun Acosta malah mendapat penalti tekanan ban setelah balapan.

Mir kemudian mendapat penalti tekanan ban di Catalunya, yang membuatnya turun dari posisi kedua ke kelima, yang masih merupakan hasil terbaiknya musim ini.

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Alex Marquez, Gresini Ducati. © Gold and Goose

Gresini akan memiliki susunan pembalap MotoGP yang sepenuhnya baru untuk tahun 2027, sebagian di antaranya telah dikonfirmasi hari ini dengan penandatanganan kontrak dengan calon rekan setim Mir, Dani Holgado.

Mir dan Holgado akan menggantikan Alex Marquez dan Fermin Aldeguer yang masing-masing akan pindah ke KTM dan VR46 Ducati.