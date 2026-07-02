RESMI: Holgado Naik ke MotoGP Bersama Gresini Racing di 2027

Dani Holgado akan menjadi bagian dari susunan pembalap Gresini Ducati yang baru bersama Joan Mir musim depan.

Kepindahan Holgado, yang saat ini berada di peringkat keenam klasemen Moto2, ke MotoGP diumumkan pada Kamis pagi oleh Gresini melalui media sosial:

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Setelah menjadi runner-up atas David Alonso di kejuaraan dunia Moto3 2024, Holgado mengikuti jejak Alonso untuk bergabung dengan Aspar untuk musim debutnya di Moto2 tahun lalu, memenangkan dua balapan dan finis di posisi enam klasemen.

Podium di putaran pembuka tahun ini, termasuk kemenangan di Brasil, mengangkat Holgado ke posisi terdepan di awal kejuaraan.

Namun, sejak itu ia turun ke posisi keenam di klasemen.

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Dani Holgado, David Alonso, Moto2. © Gold and Goose

Lima rookie MotoGP di 2027?

Holgado adalah yang pertama dari lima rookie MotoGP musim depan.

Alonso tampaknya akan bergabung dengan HRC, sementara Izan Guevara dikaitkan dengan Pramac Yamaha.

Senna Agius dan pemimpin kejuaraan Manuel Gonzalez berjuang untuk sisa kursi Tech3 KTM.

Selain dari Moto2, pemimpin klasemen WorldSBK saat ini, Nicolo Bulega, juga dikabarkan akan bergabung dengan VR46 Ducati.

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