Lecuona akan Menggantikan Aldeguer yang Cedera di Silverstone

Iker Lecuona akan menggantikan Fermin Aldeguer di tim Gresini Ducati untuk MotoGP Inggris.

Iker Lecuona, 2026 Hungarian MotoGP.
Iker Lecuona, 2026 Hungarian MotoGP.
© Gold and Goose

Fermin Aldeguer dipastikan absen dari MotoGP Inggris akhir pekan depan, dan Gresini telah menunjuk penggantinya untuk putaran Silverstone.

Aldeguer masih menepi sejak mengalami kecelakaan sesi Practice di Assen pada akhir Juni, melewatkan kedua balapan GP Belanda serta akhir pekan Jerman yang mengakhiri paruh pertama musim sebelum jeda musim panas.

Pembalap muda Spanyol itu mengalami patah tulang belakang T7 dalam kecelakaan di tikungan Duikersloot, tempat di mana rekan setimnya Alex Marquez juga terjatuh di sesi yang sama.

Berbeda dari Aldeguer yang langsung mundur dari akhir pekan, Marquez dapat melanjutkan akhir pekan dan finis kelima pada hari Minggu.

Fermin Aldeguer, 2026 Assen MotoGP.
Fermin Aldeguer, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Gresini Racing mengonfirmasi pada Jumat (31/7) pagi bahwa Aldeguer akan absen dari akhir pekan Silverstone saat pemulihannya masih berlangsung, dan menambahkan ia akan kembali berlatih mulai 15 Agustus, enam hari setelah putaran Inggris.

Hal ini membuka kemungkinan Aldeguer untuk kembali di Aragon pada 28-30 Agustus.

“Fermín Aldeguer tidak akan berkompetisi di Silverstone pada putaran ke-12 Kejuaraan Dunia MotoGP,” demikian pernyataan dari Gresini.

“Pembalap Spanyol itu akan tetap absen sebagai tindakan pencegahan. Namun, ia telah menerima izin medis untuk melanjutkan latihan mulai 15 Agustus, dan Tim Gresini akan menyambutnya kembali di Aragón sekitar satu bulan lagi.”

Iker Lecuona, Michelin banner, 2026 Hungarian MotoGP.
Iker Lecuona, Michelin banner, 2026 Hungarian MotoGP.
© Gold and Goose

Iker Lecuona, yang sebelumnya menggantikan Alex Marquez di Hungaria dan tampil mengesankan dengan finis ketujuh, mendapat kesempatan keduanya bersama Gresini.

Sejak penampilan tersebut, Lecuona meraih kemenangan kejuaraan dunia pertamanya pada Race 1 di Dondington, memutus rentetan kemenangan rekan setimnya di Aruba.it Ducati Nicolo Bulega, dan memastikan masa depannya dengan kontrak dua tahun bersama Ducati di WorldSBK.

Sementara itu, masa depan Bulega belum dipastikan. Namun, ia diharapkan akan pindah ke MotoGP bersama VR46 Ducati sebagai rekan satu tim Aldeguer.

Tags:

Iker Lecuona
Aruba.it Racing - Ducati
Gresini Racing MotoGP
Fermin Aldeguer
Lecuona akan Menggantikan Aldeguer yang Cedera di Silverstone
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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