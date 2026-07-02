Joan Mir Mendapatkan Status Pabrikan Ducati di Gresini

Pengumuman resmi bahwa Joan Mir akan bergabung dengan Gresini untuk musim 2027 menyertakan detail singkat namun signifikan tentang spesifikasi motor:

“Status Tim Balap BK8 Gresini tetap tidak berubah, dengan motor pabrikan resmi di garasi yang tersedia untuk Joan Mir.”

Dengan kata lain, juara dunia MotoGP 2020 akan mewarisi dukungan pabrikan Ducati yang dinikmati oleh Alex Marquez, runner-up Gresini musim ini.

Mir telah menjadi pembalap tim pabrikan sepanjang karier MotoGP-nya, bersama Suzuki dan kemudian Honda, tetapi sekarang mengikuti jejak mantan rekan setimnya Marc Marquez dengan bergabung dengan Gresini.

Sementara itu, rekan satu tim Mir yang masih rookie, Dani Holgado, diperkirakan akan mengendarai Ducati 850cc spesifikasi satelit musim depan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Joan Mir will join former Honda team-mate Marc Marquez on a factory spec Ducati for 2027. © Gold and Goose

Meskipun peraturan teknis baru MotoGP berarti setiap pabrikan memulai dengan motor baru untuk tahun 2027, tetap akan ada perbedaan antara tim pabrikan dan tim satelit, dengan pembalap yang didukung secara resmi menerima prioritas untuk pengembangan baru.

VR46, tim satelit resmi Ducati, saat ini juga memiliki akses ke satu motor spesifikasi pabrikan dan satu motor spesifikasi satelit.

Joan Mir, Marc Marquez, MotoGP 2025. © Gold and Goose

Pengumuman pembalap Gresini 2027 hari ini juga mengkonfirmasi perjanjian multi-tahun baru dengan Ducati.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Kami senang mengkonfirmasi kelanjutan kolaborasi multi-tahun antara Ducati Corse dan Tim MotoGP BK8 Gresini Racing,” kata General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna.

“Hubungan yang dibangun dari waktu ke waktu, berdasarkan nilai-nilai bersama, keahlian teknis, dan tekad bersama untuk mengejar tujuan ambisius di lintasan.

“Kemitraan ini telah diperkaya oleh hasil olahraga penting yang dicapai oleh tim, sebuah bukti kualitas kerja sama yang dilakukan.

“Tim BK8 Gresini Racing MotoGP merupakan mitra kunci dalam proyek kami dan kami akan terus bekerja sama secara berkelanjutan, dengan tujuan untuk memajukan perjalanan pertumbuhan bersama kami.”

Empat dari enam kursi Ducati tahun depan kini telah dikonfirmasi. Marc Marquez akan bergabung dengan Pedro Acosta dari KTM di tim pabrikan, sementara Mir dan Holgado membentuk susunan tim Gresini yang baru.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

VR46 akan diperkuat Fermin Aldeguer, yang pindah dari Gresini, dan pemimpin klasemen WorldSBK, Nicolo Bulega.

Alex Marquez akan bergabung dengan tim pabrikan KTM, mengikuti pembalap VR46 tahun ini Fabio di Giannantonio.