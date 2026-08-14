Aprilia Tetap Mewaspadai Perlawanan Ducati dalam Pertarungan Gelar

Tergantung dari nasib putaran Qatar, masih ada sekitar sembilan atau sepuluh balapan tersisa di musim MotoGP 2026, yang berarti ada 333 sampai 370 poin yang tersedia untuk diperebutkan.

Melihat hal tersebut, CEO Aprilia Racing Massimo Rivola menegaskan bahwa lebih baik tidak berfokus pada klasemen saat ini, meskipun para pembalap RS-GP menempati tiga posisi teratas.

Massimo Rivola, Jorge Martin, 2026 Silverstone MotoGP. © Gold and Goose

Jorge Martin memimpin klasemen Kejuaraan Dunia dengan keunggulan 31 poin atas rekan setimnya di tim pabrikan, Marco Bezzecchi, yang kembali berlaga setelah sempat absen akibat cedera di Silverstone.

Ai Ogura dari tim Trackhouse Aprilia turun ke posisi ketiga dan tertinggal 37 poin dari puncak klasemen setelah mengalami kecelakaan di Grand Prix Inggris.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Juara bertahan Marc Marquez dari Ducati turun ke posisi keempat, tertinggal 40 poin dari Martin, menyusul akhir pekan yang sangat sulit di Silverstone.

Pembalap VR46 Ducati, Fabio di Giannantonio, berada satu poin di belakangnya pada posisi kelima.

Marc Marquez, 2026 Silverstone MotoGP. © Gold and Goose

"Dengan 370 poin masih tersedia untuk diperebutkan, lebih baik tidak melihat klasemen, dan karenanya tidak perlu memikirkan siapa yang sedang memimpin," ujar Rivola kepada Sky Italia setelah MotoGP Inggris.

"Menurut saya, lebih baik kami fokus pada pekerjaan sehari-hari dan apa yang menanti di balapan berikutnya [Aragon], di mana sejarah menunjukkan bahwa Marquez adalah sosok yang mendominasi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Harus saya akui bahwa di sini saya melihat Marc sedikit lebih kesulitan, namun Ducati tetap tampil kompetitif. Buktinya Alex - jika ia memulai balapan dari posisi depan - mampu bersaing dengan kami. Ia bisa dengan mudah naik podium menggunakan motor Aprilia, bahkan sempat berada di depan Marco sebelum akhirnya melakukan sedikit kesalahan.

“Menurut saya, ada sirkuit yang sedikit lebih menguntungkan bagi kami, ada pula yang sedikit lebih menguntungkan bagi mereka, serta sirkuit di mana ada pembalap yang sangat menyukai lintasannya.

“Menurut pendapat saya, ini luar biasa, dalam artian ada dua merek asal Italia yang bersaing memperebutkan Kejuaraan Dunia hingga balapan terakhir dengan melibatkan banyak pembalap.”

Silverstone MotoGP race lap times: Podium plus leading Ducati riders. © Peter McLaren

Ducati tidak akan melepas kejuaraan ini

Menjelang era baru mesin 850cc dan ban Pirelli tahun depan, logikanya pabrikan akan mulai mengalihkan sumber daya pengembangan mereka untuk motor musim depan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Namun, Rivola tidak memperkirakan Ducati akan mengendurkan upayanya untuk meraih gelar juara pembalap yang kelima secara berturut-turut.

"Kami telah membawa beberapa [komponen baru] ke sini, saya perkirakan Ducati akan membawa lebih banyak lagi, terutama setelah dominasi mereka dalam beberapa tahun terakhir," ujarnya.

"Menurut saya, mereka tidak ingin melewatkan gelar juara ini - yang bisa dibilang cukup ikonik karena ini adalah motor-motor tercepat dalam sejarah balap roda dua, mengingat kita tidak akan pernah lagi melihat kecepatan 350 km per jam.

"Jadi, ini akan menjadi [pertarungan] yang hebat."

Raul Fernandez, 2026 Silverstone MotoGP. © Tony Goldsmith

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Rivola menambahkan bahwa pemenang Silverstone, Raul Fernandez - yang tertinggal 56 poin dari Martin - masih menjadi penantang gelar, dan ia tidak akan pernah meremehkan Marc Marquez.

"Keempat pembalap kami jelas masuk dalam daftar kandidat, termasuk Ai yang sempat terjatuh dan Raul yang posisinya agak tertinggal; namun kami telah melihat kecepatannya, dan ia kembali menunjukkannya hari ini.

"Mengenai Marc, saya tidak bisa berkomentar soal kondisinya; Anda harus bertanya langsung kepadanya, timnya, atau pelatihnya.

"Ia jelas merupakan tolok ukur bagi kami—sejarah membuktikan hal itu—dan selalu baik untuk menilik sejarah."

Meski memiliki sejarah kesuksesan yang panjang di kategori 125cc dan 250cc di masa lalu, dan juga memiliki tiga gelar World Superbike, Aprilia masih mengejar titel MotoGP pertamanya.

Article continues below ADVERTISEMENT