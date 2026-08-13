Marc Marquez Tidak Memiliki Kontrol atas Lengan Kanannya di MotoGP Inggris

Marc Marquez kembali menyoroti kondisi lengan kanannya setelah akhir pekan MotoGP Inggris yang sulit.

Marc Marquez’s worrying admission after Silverstone MotoGP.
Marc Marquez’s worrying admission after Silverstone MotoGP.
© Tony Goldsmith

Marc Marquez memberikan gambaran yang mengkhawatirkan mengenai kondisi lengan kanannya usai balapan MotoGP Inggris yang sulit di Silverstone.

Sang juara bertahan sempat berharap lengannya akan lebih kuat setelah jeda musim panas, tetapi ia justru menjalani akhir pekan terburuknya sejak menjalani operasi pada bulan Mei untuk mengatasi saraf terjepit.

Setelah mengalami degradasi parah dengan ban belakang Soft di Sprint Race, episode terbaru video YouTube Inside Ducati menunjukkan tim berkumpul di sekitar Marquez setelah finis ketujuh di Grand Prix hari Minggu.

Marc Marquez, Silverstone MotoGP.
Marc Marquez, Silverstone MotoGP.
© Tony Goldsmith

“Hari ini bannya lebih baik. Secara fisik, kondisi saya tidak prima,” ujar Marc Marquez. “Saya berisiko jatuh. Saya tidak bisa mengendalikan lengan kanan saya.

“Dibandingkan saat sesi latihan... ban depan saya sempat kehilangan grip di Tikungan 1 dan 9. Saya tidak menyukainya.”

Saat para pembalap Aprilia menyapu bersih podium, Marquez hanya menjadi pembalap Ducati terbaik ketiga, di belakang adiknya, Alex, dan Fabio di Giannantonio dari tim VR46.

Hasil di Silverstone juga membuat jaraknya kini tertinggal 40 poin dari pemimpin klasemen, Jorge Martin.

Hasil di Silverstone ini membuat jaraknya kini tertinggal 40 poin dari pemimpin klasemen, Jorge Martin.

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Sementara itu, rekan setimnya, Francesco Bagnaia, bahkan tidak berhasil mencapai garis finis. Ia menutup akhir pekan yang mengecewakan itu dengan kecelakaan yang membingungkan saat berada di posisi ke-15.

“Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya... Kecelakaan itu terjadi pada saat...

“Mungkin ada sesuatu di lintasan yang terjatuh dari kendaraan lain. Rasanya tidak masuk akal.”

Silverstone MotoGP race lap times: Podium plus leading Ducati riders.
Silverstone MotoGP race lap times: Podium plus leading Ducati riders.
© Peter McLaren

Tags:

Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
Francesco Bagnaia
Ducati
MotoGP
Marc Marquez Tidak Memiliki Kontrol atas Lengan Kanannya di MotoGP Inggris
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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