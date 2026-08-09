MotoGP Inggris 2026: Hasil Sesi Warm-Up di Sirkuit Silverstone

Setelah dominasi Aprilia di Sprint Race, Alex Marquez membawa Ducati kembali ke posisi teratas dalam sesi warm-up untuk MotoGP Inggris 2026 di Silverstone.

Pembalap Gresini tersebut, yang menjadi Ducati terbaik di posisi keempat di Sprint Race, mengungguli Raul Fernandez (Trackhouse) dan kakaknya, Marc Marquez.

Setelah penurunan dramatis dari ban belakang Soft pada Sprint Race - yang khususnya dialami duet pabrikan Ducati Marc Marquez dan Francesco Bagnaia - semua pembalap kecuali Marco Bezzecchi memakai ban belakang Medium pada sesi warm-up.

Aprilia mengatakan kepada reporter *pit lane* MotoGP, Jack Appleyard, bahwa Bezzecchi—yang kembali membalap setelah mengalami cedera tulang selangka dan lutut di Sachsenring—menggunakan ban *soft* pagi ini semata-mata untuk menghemat energi.

Pembalap asal Italia itu menempati posisi keempat, mengungguli pembalap VR46, Fabio di Giannantonio dan Franco Morbidelli.

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Fabio Quartararo, pemimpin klasemen sekaligus pemenang Sprint Jorge Martin, dan Pedro Acosta dari KTM melengkapi posisi sepuluh besar.

Balapan MotoGP Inggris yang berlangsung selama 20 lap akan dimulai pukul 13.00 (19:00 WIB), di antara balapan Moto2 11.15 (17:15 WIB) dan Moto3 14.30 (20:30 WIB).

MotoGP Inggris 2026 - Silverstone - Hasil Sesi Warm-Up Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 1'57.68s 4/5 339k 2 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.073s 3/5 335k 3 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.474s 4/5 334k 4 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.541s 5/5 341k 5 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.604s 5/5 332k 6 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.121s 4/5 327k 7 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +1.179s 5/5 336k 8 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.180s 4/5 324k 9 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +1.218s 5/5 335k 10 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +1.334s 3/5 338k 11 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +1.374s 4/5 334k 12 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.410s 4/4 336k 13 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.444s 4/5 333k 14 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.481s 3/5 327k 15 Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +1.563s 4/5 332k 16 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.568s 3/5 332k 17 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.778s 4/5 336k 18 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.991s 4/5 332k 19 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +2.046s 4/5 331k 20 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +2.129s 5/5 332k 21 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +2.365s 4/5 336k 22 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +2.837s 4/5 326k 23 Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) +2.928s 3/5 331k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Inggris:

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Lap tercepat: Jorge Martin, Aprilia, 1m 56.160s (2026)

Lap balapan tercepat: Aleix Espargaro, Aprilia, 1m 58.895s (2024)

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Jorge Martin memimpin klasemen MotoGP, mengungguli sesama pembalap Aprilia, Ai Ogura, saat musim 2026 kembali bergulir setelah jeda musim panas.

Rekan setim Martin di tim pabrikan sekaligus mantan pemimpin klasemen, Marco Bezzecchi, kembali beraksi setelah mengalami patah tulang selangka dan cedera lutut di Jerman.

Namun, Maverick Vinales dari tim Tech3 absen dari putaran Silverstone untuk menjalani perawatan lebih lanjut atas cedera bahunya dan digantikan oleh pembalap penguji KTM, Pol Espargaro.

Pol Espargaro, 2026 Silverstone MotoGP. © Gold and Goose

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Fermin Aldeguer masih absen akibat patah tulang belakang yang dialaminya di Assen; posisinya digantikan oleh Iker Lecuona, mantan pembalap MotoGP yang kini berkarier WorldSBK bersama Ducati.

Ini merupakan penampilan kedua Lecuona bersama Gresini musim ini, setelah sebelumnya finis di posisi ketujuh dalam debut MotoGP-nya bersama Ducati di Balaton Park sebagai pengganti Alex Marquez yang sedang cedera.

Johann Zarco masih harus absen akibat cedera ligamen lutut yang dialaminya di Catalunya pada bulan Mei, sementara pembalap pengganti dari tim LCR, Cal Crutchlow, akan berlaga di balapan kandang Grand Prix Inggris untuk pertama kalinya sejak 2021.

Pembalap penguji Yamaha, Augusto Fernandez, kembali tampil sebagai pembalap *wildcard*.