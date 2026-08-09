MotoGP Inggris 2026: Hasil Sesi Warm-Up di Sirkuit Silverstone

Hasil sesi warm-up MotoGP Inggris 2026 di Silverstone, putaran ke-12 dari 22.

Raul Fernandez wins the Silverstone MotoGP.
Raul Fernandez wins the Silverstone MotoGP.
© Tony Goldsmith

Setelah dominasi Aprilia di Sprint Race, Alex Marquez membawa Ducati kembali ke posisi teratas dalam sesi warm-up untuk MotoGP Inggris 2026 di Silverstone.

Pembalap Gresini tersebut, yang menjadi Ducati terbaik di posisi keempat di Sprint Race, mengungguli Raul Fernandez (Trackhouse) dan kakaknya, Marc Marquez.

Setelah penurunan dramatis dari ban belakang Soft pada Sprint Race - yang khususnya dialami duet pabrikan Ducati Marc Marquez dan Francesco Bagnaia - semua pembalap kecuali Marco Bezzecchi memakai ban belakang Medium pada sesi warm-up.

Aprilia mengatakan kepada reporter *pit lane* MotoGP, Jack Appleyard, bahwa Bezzecchi—yang kembali membalap setelah mengalami cedera tulang selangka dan lutut di Sachsenring—menggunakan ban *soft* pagi ini semata-mata untuk menghemat energi.

Pembalap asal Italia itu menempati posisi keempat, mengungguli pembalap VR46, Fabio di Giannantonio dan Franco Morbidelli.

Fabio Quartararo, pemimpin klasemen sekaligus pemenang Sprint Jorge Martin, dan Pedro Acosta dari KTM melengkapi posisi sepuluh besar.

Balapan MotoGP Inggris yang berlangsung selama 20 lap akan dimulai pukul 13.00 (19:00 WIB), di antara balapan Moto2 11.15 (17:15 WIB) dan Moto3 14.30 (20:30 WIB).

MotoGP Inggris 2026 - Silverstone - Hasil Sesi Warm-Up

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed
1Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)1'57.68s4/5339k
2Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.073s3/5335k
3Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.474s4/5334k
4Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.541s5/5341k
5Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.604s5/5332k
6Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.121s4/5327k
7Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+1.179s5/5336k
8Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.180s4/5324k
9Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+1.218s5/5335k
10Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+1.334s3/5338k
11Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+1.374s4/5334k
12Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.410s4/4336k
13Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.444s4/5333k
14Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.481s3/5327k
15Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+1.563s4/5332k
16Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+1.568s3/5332k
17Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.778s4/5336k
18Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.991s4/5332k
19Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+2.046s4/5331k
20Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+2.129s5/5332k
21Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+2.365s4/5336k
22Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)+2.837s4/5326k
23Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)+2.928s3/5331k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Inggris:

Lap tercepat: Jorge Martin, Aprilia, 1m 56.160s (2026)
Lap balapan tercepat: Aleix Espargaro, Aprilia, 1m 58.895s (2024)

Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Jorge Martin memimpin klasemen MotoGP, mengungguli sesama pembalap Aprilia, Ai Ogura, saat musim 2026 kembali bergulir setelah jeda musim panas.

Rekan setim Martin di tim pabrikan sekaligus mantan pemimpin klasemen, Marco Bezzecchi, kembali beraksi setelah mengalami patah tulang selangka dan cedera lutut di Jerman.

Namun, Maverick Vinales dari tim Tech3 absen dari putaran Silverstone untuk menjalani perawatan lebih lanjut atas cedera bahunya dan digantikan oleh pembalap penguji KTM, Pol Espargaro.

Pol Espargaro, 2026 Silverstone MotoGP.
Pol Espargaro, 2026 Silverstone MotoGP.
© Gold and Goose

Fermin Aldeguer masih absen akibat patah tulang belakang yang dialaminya di Assen; posisinya digantikan oleh Iker Lecuona, mantan pembalap MotoGP yang kini berkarier WorldSBK bersama Ducati.

Ini merupakan penampilan kedua Lecuona bersama Gresini musim ini, setelah sebelumnya finis di posisi ketujuh dalam debut MotoGP-nya bersama Ducati di Balaton Park sebagai pengganti Alex Marquez yang sedang cedera.

Johann Zarco masih harus absen akibat cedera ligamen lutut yang dialaminya di Catalunya pada bulan Mei, sementara pembalap pengganti dari tim LCR, Cal Crutchlow, akan berlaga di balapan kandang Grand Prix Inggris untuk pertama kalinya sejak 2021.

Pembalap penguji Yamaha, Augusto Fernandez, kembali tampil sebagai pembalap *wildcard*.

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Ai Ogura
Marco Bezzecchi
Fabio di Giannantonio
Pedro Acosta
Fabio Quartararo
Cal Crutchlow
MotoGP Inggris 2026: Hasil Sesi Warm-Up di Sirkuit Silverstone
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP Results
MotoGP Inggris 2026: Martin Memimpin Dominasi Aprilia di Sprint
Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 MotoGP British GP
MotoGP Results
MotoGP Inggris 2026: Martin Meroket untuk Pole di Silverstone
Jorge Martin, 2026 Silverstone MotoGP.
MotoGP News
Acosta Tak Mau Berharap Banyak ke Perbaikan Mesin KTM
Pedro Acosta, 2026 Silverstone MotoGP.
MotoGP Results
MotoGP Inggris 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Silverstone
Marco Bezzecchi, 2026 Silverstone MotoGP.
MotoGP News
Jawaban Honda Yakinkan Quartararo untuk Bergabung di Musim 2027
Fabio Quartararo, 2026 Silverstone MotoGP.
MotoGP News
Di Giannantonio Akui Kondisi Cederanya Lebih Serius dari Perkiraan
Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 2026 British MotoGP

Latest News

MotoGP News
Alex Marquez Sesali Kesalahan yang Memupus Podium GP Inggris
1h ago
Alex Marquez chases Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka DNF di MotoGP Inggris
1h ago
Joan Mir rides past Iker Lecuona's parked bike at Silverstone MotoGP. Credit: Gold and Goose.
MotoGP Results
MotoGP Inggris 2026: Fernandez Dominan, Aprilia Sapu Bersih Podium
6h ago
Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, 2026 British MotoGP
MotoGP News
MotoGP Inggris 2026: Starting Grid Balapan Minggu di Silverstone
9h ago
Jorge Martin, Raul Fernandez, Ai Ogura, Silverstone MotoGP qualifying.
MotoGP News
Alex Marquez Akui Mustahil untuk Melawan Aprilia di GP Inggris
9h ago
Alex Marquez, 2026 MotoGP British Grand Prix, Sprint, pre-race. Credit: Gold and Goose.

More News

MotoGP Results
MotoGP Inggris 2026: Martin Memimpin Dominasi Aprilia di Sprint
08/08/26
Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 MotoGP British GP
MotoGP News
Bagnaia Masih Dihantui Masalah yang Familiar di MotoGP Inggris
08/08/26
Francesco Bagnaia, 2026 MotoGP British Grand Prix, pit box. Credit: Tony Goldsmith
MotoGP News
Acosta Tak Mau Berharap Banyak ke Perbaikan Mesin KTM
08/08/26
Pedro Acosta, 2026 Silverstone MotoGP.
MotoGP News
Augusto Fernandez akan Tetap Sibuk di 2027 Meski Tanpa Wildcard
08/08/26
Augusto Fernandez, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Morbidelli Tanggapi Rumor Kepindahan ke Aruba.it Ducati
07/08/26
Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2026 German MotoGP