MotoGP Inggris 2026: Hasil Sesi Warm-Up di Sirkuit Silverstone
Hasil sesi warm-up MotoGP Inggris 2026 di Silverstone, putaran ke-12 dari 22.
Setelah dominasi Aprilia di Sprint Race, Alex Marquez membawa Ducati kembali ke posisi teratas dalam sesi warm-up untuk MotoGP Inggris 2026 di Silverstone.
Pembalap Gresini tersebut, yang menjadi Ducati terbaik di posisi keempat di Sprint Race, mengungguli Raul Fernandez (Trackhouse) dan kakaknya, Marc Marquez.
Setelah penurunan dramatis dari ban belakang Soft pada Sprint Race - yang khususnya dialami duet pabrikan Ducati Marc Marquez dan Francesco Bagnaia - semua pembalap kecuali Marco Bezzecchi memakai ban belakang Medium pada sesi warm-up.
Aprilia mengatakan kepada reporter *pit lane* MotoGP, Jack Appleyard, bahwa Bezzecchi—yang kembali membalap setelah mengalami cedera tulang selangka dan lutut di Sachsenring—menggunakan ban *soft* pagi ini semata-mata untuk menghemat energi.
Pembalap asal Italia itu menempati posisi keempat, mengungguli pembalap VR46, Fabio di Giannantonio dan Franco Morbidelli.
Fabio Quartararo, pemimpin klasemen sekaligus pemenang Sprint Jorge Martin, dan Pedro Acosta dari KTM melengkapi posisi sepuluh besar.
Balapan MotoGP Inggris yang berlangsung selama 20 lap akan dimulai pukul 13.00 (19:00 WIB), di antara balapan Moto2 11.15 (17:15 WIB) dan Moto3 14.30 (20:30 WIB).
MotoGP Inggris 2026 - Silverstone - Hasil Sesi Warm-Up
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|1'57.68s
|4/5
|339k
|2
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.073s
|3/5
|335k
|3
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.474s
|4/5
|334k
|4
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.541s
|5/5
|341k
|5
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.604s
|5/5
|332k
|6
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+1.121s
|4/5
|327k
|7
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+1.179s
|5/5
|336k
|8
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.180s
|4/5
|324k
|9
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+1.218s
|5/5
|335k
|10
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.334s
|3/5
|338k
|11
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+1.374s
|4/5
|334k
|12
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.410s
|4/4
|336k
|13
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.444s
|4/5
|333k
|14
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.481s
|3/5
|327k
|15
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+1.563s
|4/5
|332k
|16
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+1.568s
|3/5
|332k
|17
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.778s
|4/5
|336k
|18
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.991s
|4/5
|332k
|19
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+2.046s
|4/5
|331k
|20
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+2.129s
|5/5
|332k
|21
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+2.365s
|4/5
|336k
|22
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|+2.837s
|4/5
|326k
|23
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+2.928s
|3/5
|331k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Inggris:
Lap tercepat: Jorge Martin, Aprilia, 1m 56.160s (2026)
Lap balapan tercepat: Aleix Espargaro, Aprilia, 1m 58.895s (2024)
Jorge Martin memimpin klasemen MotoGP, mengungguli sesama pembalap Aprilia, Ai Ogura, saat musim 2026 kembali bergulir setelah jeda musim panas.
Rekan setim Martin di tim pabrikan sekaligus mantan pemimpin klasemen, Marco Bezzecchi, kembali beraksi setelah mengalami patah tulang selangka dan cedera lutut di Jerman.
Namun, Maverick Vinales dari tim Tech3 absen dari putaran Silverstone untuk menjalani perawatan lebih lanjut atas cedera bahunya dan digantikan oleh pembalap penguji KTM, Pol Espargaro.
Fermin Aldeguer masih absen akibat patah tulang belakang yang dialaminya di Assen; posisinya digantikan oleh Iker Lecuona, mantan pembalap MotoGP yang kini berkarier WorldSBK bersama Ducati.
Ini merupakan penampilan kedua Lecuona bersama Gresini musim ini, setelah sebelumnya finis di posisi ketujuh dalam debut MotoGP-nya bersama Ducati di Balaton Park sebagai pengganti Alex Marquez yang sedang cedera.
Johann Zarco masih harus absen akibat cedera ligamen lutut yang dialaminya di Catalunya pada bulan Mei, sementara pembalap pengganti dari tim LCR, Cal Crutchlow, akan berlaga di balapan kandang Grand Prix Inggris untuk pertama kalinya sejak 2021.
Pembalap penguji Yamaha, Augusto Fernandez, kembali tampil sebagai pembalap *wildcard*.