MotoGP Inggris 2026: Starting Grid Balapan Minggu di Silverstone

Pemimpin klasemen MotoGP, Jorge Martin, berpeluang melengkapi akhir pekan Silverstone setelah memenangi Sprint Race hari Sabtu dari pole.

Martin akan kembali memulai dari pole untuk Grand Prix hari Minggu setelah mencatatkan rekor lap baru di Silverstone pada kualifikasi Sabtu pagi, unggul 0,021 detik dari Raul Fernandez. Rekan setim Fernandez di Trackhouse, Ai Ogura, melengkapi baris terdepan yang seluruhnya diisi oleh pembalap Aprilia.

Martin kemudian mengungguli Ogura di Sprint Race, sedangkan Fernandez mengalami kecelakaan dan gagal finis.

Fabio di Giannantonio, 2026 Silverstone MotoGP. © Gold and Goose

Fabio di Giannantonio dari VR46 menjadi Ducati terdepan di posisi keempat, tepat di depan rekan setim Martin - yang mengendarai RS-GP pabrikan - Marco Bezzecchi.

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Bezzecchi melengkapi posisi Sprint Race, sementara di Giannantonio dan juara bertahan MotoGP Marc Marquez mengalami kesulitan besar dengan grip ban belakang, membuat keduanya melorot ke posisi kelima dan kesembilan.

Alex Marquez dari tim Gresini Ducati mematahkan tren tersebut dengan naik ke posisi keempat, meski ia harus kembali berjuang dari baris ketiga saat balapan nanti.

Iker Lecuona, 2026 Silverstone MotoGP. © Gold and Goose

Pembalap pengganti di tim Gresini, Iker Lecuona, serta Franco Morbidelli berjuang melewati Q1 sebelum mengamankan posisi start kedelapan dan kesepuluh. Namun, insiden yang melibatkan keduanya pada lap pembuka Sprint membuat Lecuona terjatuh.

Jack Miller dan Joan Mir masing-masing memulai balapan sebagai pembalap Yamaha dan Honda terdepan, menempati posisi start kesebelas dan kedua belas.

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Saat ini tidak ada penalti untuk balapan 20 putaran di Silverstone yang digelar pada hari Minggu pukul 13.00 waktu setempat (19:00 WIB), di antara balapan Moto2 dan Moto3.

MotoGP Inggris 2026: Starting grid lengkap

Baris 1: Jorge Martin (pole), Raul Fernandez, Ai Ogura

Baris 2: Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Marc Marquez

Baris 3: Alex Marquez, Franco Morbidelli, Pedro Acosta

Baris 4: Iker Lecuona, Jack Miller, Joan Mir

Baris 5: Fabio Quartararo, Diogo Moreira, Luca Marini

Baris 6: Francesco Bagnaia, Alex Rins, Brad Binder

Baris 7: Enea Bastianini, Cal Crutchlow, Pol Espargaro

Baris 8: Toprak Razgatlioglu, Augusto Fernandez