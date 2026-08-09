MotoGP Inggris 2026: Starting Grid Balapan Minggu di Silverstone

Starting grid lengkap untuk balapan MotoGP Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone, putaran 12 dari 22.

Jorge Martin, Raul Fernandez and Ai Ogura form the Silverstone front row.
Jorge Martin, Raul Fernandez and Ai Ogura form the Silverstone front row.
© Gold and Goose

Pemimpin klasemen MotoGP, Jorge Martin, berpeluang melengkapi akhir pekan Silverstone setelah memenangi Sprint Race hari Sabtu dari pole.

Martin akan kembali memulai dari pole untuk Grand Prix hari Minggu setelah mencatatkan rekor lap baru di Silverstone pada kualifikasi Sabtu pagi, unggul 0,021 detik dari Raul Fernandez. Rekan setim Fernandez di Trackhouse, Ai Ogura, melengkapi baris terdepan yang seluruhnya diisi oleh pembalap Aprilia.

Martin kemudian mengungguli Ogura di Sprint Race, sedangkan Fernandez mengalami kecelakaan dan gagal finis.

Fabio di Giannantonio, 2026 Silverstone MotoGP.
Fabio di Giannantonio, 2026 Silverstone MotoGP.
© Gold and Goose

Fabio di Giannantonio dari VR46 menjadi Ducati terdepan di posisi keempat, tepat di depan rekan setim Martin - yang mengendarai RS-GP pabrikan - Marco Bezzecchi.

Bezzecchi melengkapi posisi Sprint Race, sementara di Giannantonio dan juara bertahan MotoGP Marc Marquez mengalami kesulitan besar dengan grip ban belakang, membuat keduanya melorot ke posisi kelima dan kesembilan.

Alex Marquez dari tim Gresini Ducati mematahkan tren tersebut dengan naik ke posisi keempat, meski ia harus kembali berjuang dari baris ketiga saat balapan nanti.

Iker Lecuona, 2026 Silverstone MotoGP.
Iker Lecuona, 2026 Silverstone MotoGP.
© Gold and Goose

Pembalap pengganti di tim Gresini, Iker Lecuona, serta Franco Morbidelli berjuang melewati Q1 sebelum mengamankan posisi start kedelapan dan kesepuluh. Namun, insiden yang melibatkan keduanya pada lap pembuka Sprint membuat Lecuona terjatuh.

Jack Miller dan Joan Mir masing-masing memulai balapan sebagai pembalap Yamaha dan Honda terdepan, menempati posisi start kesebelas dan kedua belas.

Saat ini tidak ada penalti untuk balapan 20 putaran di Silverstone yang digelar pada hari Minggu pukul 13.00 waktu setempat (19:00 WIB), di antara balapan Moto2 dan Moto3.

MotoGP Inggris 2026: Starting grid lengkap

Baris 1:    Jorge Martin (pole), Raul Fernandez, Ai Ogura            
Baris 2:    Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Marc Marquez            
Baris 3:    Alex Marquez, Franco Morbidelli, Pedro Acosta            
Baris 4:    Iker Lecuona, Jack Miller, Joan Mir            
Baris 5:    Fabio Quartararo, Diogo Moreira, Luca Marini            
Baris 6:    Francesco Bagnaia, Alex Rins, Brad Binder            
Baris 7:    Enea Bastianini, Cal Crutchlow, Pol Espargaro            
Baris 8:    Toprak Razgatlioglu, Augusto Fernandez

Tags:

Jorge Martin
Ai Ogura
Marc Marquez
Fabio di Giannantonio
Marco Bezzecchi
Pedro Acosta
Francesco Bagnaia
Fabio Quartararo
Cal Crutchlow
MotoGP Inggris 2026: Starting Grid Balapan Minggu di Silverstone
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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