Alex Marquez Akui Mustahil untuk Melawan Aprilia di GP Inggris

Meski finis sebagai pembalap Ducati teratas di Sprint Race Silverstone, Alex Marquez pesimistis dengan peluangnya untuk bertarung melawan Aprilia pada Grand Prix Inggris hari Minggu.

Marquez tertinggal hampir tujuh detik dari sang pemenang Sprint, Jorge Martin, di mana Aprilia menyapu bersih podium.

Pembalap Spanyol itu menilai bahwa Aprilia kemungkinan besar akan menguasai empat besar jika saja Raul Fernandez tidak jatuh. Hal ini juga membuatnya pesimis dengan peluangnya bersaing dengan motor-motor RS-GP pada hari Minggu.

Alex Marquez, 2026 Silverstone MotoGP. © Gold and Goose

“Ya,” jawab Alex Marquez saat ditanya usai Sprint apakah mustahil untuk bersaing dengan Aprilia pada hari Minggu. “Maksud saya, tidak ada lagi yang perlu dikatakan.

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"Hari ini, posisi keempat saya sebenarnya adalah posisi kelima seandainya Raul [Fernandez] tidak terjatuh. Jadi, dengan semua motor Aprilia ada di trek, posisi kelima adalah hasil maksimal yang bisa kami perjuangkan.”

Marquez dirinya dan Ducati tidak tertinggal jauh dari level Aprilia, tetapi sadar bahwa "mustahil" untuk bersaing dengan mereka sepanjang 20 lap.

"[Selisih waktu di Sprint] adalah enam detik," ujarnya. "Itu tidak terlalu besar. Saya rasa kuncinya adalah melakukan segalanya dengan sempurna - seperti yang dilakukan Martin dan juga Ogura yang menjalani balapan tanpa gangguan.

"Jadi, menurut saya kuncinya adalah lebih bersabar dan memangkas selisih tiga detik itu. Jadi, kita sebenarnya tidak tertinggal jauh, tetapi mustahil untuk bisa bersaing di posisi mereka."

Alex Marquez, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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Meskipun finis sebagai pembalap Ducati di Sprint, Marquez tidak merasa dirinya jelas-jelas merupakan yang terbaik di antara para pembalap dari pabrikan asal Bologna tersebut.

"Entahlah, mungkin karena saya sedang mengalami cedera, gaya membalap saya jadi sedikit lebih halus dibandingkan yang lain, jadi hal itu terkadang sedikit membantu," ujar pembalap Gresini Racing tersebut.

"Menurut saya, sejak Jerez kami berada dalam tren yang positif dan kondisi yang baik, serta memiliki feeling yang sangat bagus terhadap motor - meski ada kendala, kami mungkin mampu mengatasinya dengan lebih baik dibandingkan pembalap lainnya.

“Tapi saya tidak merasa sebagai pembalap Ducati terbaik.

“Saya bisa mengeluarkan sedikit lebih banyak potensi, namun tidak setiap saat.

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“Jadi, menurut saya, saya tidak menganggap diri saya sebagai pembalap Ducati terbaik.

“Performa dan kecepatan kami cukup setara dengan Diggia [Fabio Di Giannantonio] dan Marc [Marquez].”