Alex Marquez Akui Mustahil untuk Melawan Aprilia di GP Inggris

Alex Marquez menjadi Ducati terbaik di belakang trio Aprilia yang mendominasi Sprint Race Silverstone.

Alex Marquez was the best Ducati in the Silverstone MotoGP Sprint, but he thinks it will be "impossible" to battle Aprilia on Sunday.
Alex Marquez was the best Ducati in the Silverstone MotoGP Sprint, but he thinks it will be …
© Gold & Goose

Meski finis sebagai pembalap Ducati teratas di Sprint Race Silverstone, Alex Marquez pesimistis dengan peluangnya untuk bertarung melawan Aprilia pada Grand Prix Inggris hari Minggu.

Marquez tertinggal hampir tujuh detik dari sang pemenang Sprint, Jorge Martin, di mana Aprilia menyapu bersih podium.

Pembalap Spanyol itu menilai bahwa Aprilia kemungkinan besar akan menguasai empat besar jika saja Raul Fernandez tidak jatuh. Hal ini juga membuatnya pesimis dengan peluangnya bersaing dengan motor-motor RS-GP pada hari Minggu.

Alex Marquez, 2026 Silverstone MotoGP.
Alex Marquez, 2026 Silverstone MotoGP.
© Gold and Goose

“Ya,” jawab Alex Marquez saat ditanya usai Sprint apakah mustahil untuk bersaing dengan Aprilia pada hari Minggu. “Maksud saya, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. 

"Hari ini, posisi keempat saya sebenarnya adalah posisi kelima seandainya Raul [Fernandez] tidak terjatuh. Jadi, dengan semua motor Aprilia ada di trek, posisi kelima adalah hasil maksimal yang bisa kami perjuangkan.”

Marquez  dirinya dan Ducati tidak tertinggal jauh dari level Aprilia, tetapi sadar bahwa "mustahil" untuk bersaing dengan mereka sepanjang 20 lap.

"[Selisih waktu di Sprint] adalah enam detik," ujarnya. "Itu tidak terlalu besar. Saya rasa kuncinya adalah melakukan segalanya dengan sempurna - seperti yang dilakukan Martin dan juga Ogura yang menjalani balapan tanpa gangguan.

"Jadi, menurut saya kuncinya adalah lebih bersabar dan memangkas selisih tiga detik itu. Jadi, kita sebenarnya tidak tertinggal jauh, tetapi mustahil untuk bisa bersaing di posisi mereka."

Alex Marquez, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Alex Marquez, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Meskipun finis sebagai pembalap Ducati di Sprint, Marquez tidak merasa dirinya jelas-jelas merupakan yang terbaik di antara para pembalap dari pabrikan asal Bologna tersebut.

"Entahlah, mungkin karena saya sedang mengalami cedera, gaya membalap saya jadi sedikit lebih halus dibandingkan yang lain, jadi hal itu terkadang sedikit membantu," ujar pembalap Gresini Racing tersebut.

"Menurut saya, sejak Jerez kami berada dalam tren yang positif dan kondisi yang baik, serta memiliki feeling yang sangat bagus terhadap motor - meski ada kendala, kami mungkin mampu mengatasinya dengan lebih baik dibandingkan pembalap lainnya.

“Tapi saya tidak merasa sebagai pembalap Ducati terbaik.

“Saya bisa mengeluarkan sedikit lebih banyak potensi, namun tidak setiap saat.

“Jadi, menurut saya, saya tidak menganggap diri saya sebagai pembalap Ducati terbaik.

“Performa dan kecepatan kami cukup setara dengan Diggia [Fabio Di Giannantonio] dan Marc [Marquez].”

Tags:

Alex Marquez
Gresini Racing MotoGP
Alex Marquez Akui Mustahil untuk Melawan Aprilia di GP Inggris
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP Results
MotoGP Inggris 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Silverstone
Marco Bezzecchi, 2026 Silverstone MotoGP.
MotoGP News
Alasan Aneh Alex Marquez Menghindari Kemenangan Akhir Pekan ini
Alex Marquez. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Lecuona akan Menggantikan Aldeguer yang Cedera di Silverstone
Iker Lecuona, 2026 Hungarian MotoGP.
MotoGP News
"Risiko yang Ingin Saya Ambil" - Mir Jelaskan Keputusannya Gabung Gresini
Joan Mir.
MotoGP Results
MotoGP Jerman 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Sachsenring
Marc Marquez, Alex Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
Bagnaia Penasaran dengan Alex Marquez setelah Sprint yang Sulit
Pecco Bagnaia, Sachsenring MotoGP Sprint.

Latest News

MotoGP News
Alex Marquez Sesali Kesalahan yang Memupus Podium GP Inggris
1h ago
Alex Marquez chases Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka DNF di MotoGP Inggris
1h ago
Joan Mir rides past Iker Lecuona's parked bike at Silverstone MotoGP. Credit: Gold and Goose.
MotoGP Results
MotoGP Inggris 2026: Fernandez Dominan, Aprilia Sapu Bersih Podium
6h ago
Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, 2026 British MotoGP
MotoGP News
MotoGP Inggris 2026: Starting Grid Balapan Minggu di Silverstone
9h ago
Jorge Martin, Raul Fernandez, Ai Ogura, Silverstone MotoGP qualifying.
MotoGP News
Alex Marquez Akui Mustahil untuk Melawan Aprilia di GP Inggris
9h ago
Alex Marquez, 2026 MotoGP British Grand Prix, Sprint, pre-race. Credit: Gold and Goose.

More News

MotoGP Results
MotoGP Inggris 2026: Martin Memimpin Dominasi Aprilia di Sprint
08/08/26
Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 MotoGP British GP
MotoGP News
Bagnaia Masih Dihantui Masalah yang Familiar di MotoGP Inggris
08/08/26
Francesco Bagnaia, 2026 MotoGP British Grand Prix, pit box. Credit: Tony Goldsmith
MotoGP News
Acosta Tak Mau Berharap Banyak ke Perbaikan Mesin KTM
08/08/26
Pedro Acosta, 2026 Silverstone MotoGP.
MotoGP News
Augusto Fernandez akan Tetap Sibuk di 2027 Meski Tanpa Wildcard
08/08/26
Augusto Fernandez, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Morbidelli Tanggapi Rumor Kepindahan ke Aruba.it Ducati
07/08/26
Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2026 German MotoGP