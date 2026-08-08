Augusto Fernandez akan Tetap Sibuk di 2027 Meski Tanpa Wildcard

Augusto Fernandez akan tetap menghadapi tahun 2027 yang sibuk meski ada larangan wildcard MotoGP.

Augusto Fernandez, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Augusto Fernandez, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Pembalap tes Yamaha MotoGP, Augusto Fernandez, mengatakan bahwa ia tetap memiliki banyak kesibukan pada tahun 2027 meski ada larangan penampilan Wildcard di kategori utama Grand Prix.

Fernandez bergabung dengan tim penguji Yamaha pada akhir musim 2024 setelah dilepas oleh Tech3 KTM dan tidak mendapatkan kursi balap untuk musim berikutnya.

Sejak saat itu, ia tampil sembilan kali sebagai Wildcard untuk Yamaha, termasuk akhir pekan ini di Silverstone. Namun, kesempatan itu tidak lagi tersedia lagi musim depan saat MotoGP menuju era baru dengan mesin 850cc dan ban Pirelli.

Augusto Fernandez, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Augusto Fernandez, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Larangan Wildcard bisa saja membuat pembalap yang masih berusia 20-an enggan melanjutkan karier sebagai pembalap tes, namun Fernandez mengatakan ia akan tetap "sibuk" tahun depan seiring Yamaha mengembangkan motor MotoGP 850cc mereka.

"Yah, pada akhirnya, saat saya menandatangani kontrak, saya tidak tahu bahwa saya tidak akan bisa tampil sebagai *wildcard* pada tahun 2027, tapi ya begitulah kenyataannya," ujar Augusto Fernandez usai sesi Latihan di MotoGP Inggris. "Kita lihat saja bagaimana jalannya musim nanti.

"Tentu saja, kami memiliki banyak agenda uji coba - program tes untuk tahun depan dengan motor baru itu sangat padat, termasuk selama musim dingin, jadi saya akan tetap sibuk."

Augusto Fernandez, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Augusto Fernandez, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Hari Jumat di Silverstone menjadi hari berat bagi Fernandez, yang mencatatkan waktu paling lambat pada sesi Latihan.

Seperti yang terjadi pada hampir setiap penampilan Wildcard yang dilakukan sejak tahun lalu, ia merasa perlu memanfaatkan hari pertama untuk kembali mencapai kecepatan balap; apalagi, porsi pengujian dengan motor 850cc saat ini tidak banyak membantu.

"Pagi ini saya tidak mencoba apa pun," ujarnya saat ditanya mengenai hal apa yang sedang ia uji akhir pekan ini.

"Lagipula, saya tidak ingin mencoba apa pun karena kecepatan saya belum memadai. [Anda harus memiliki] kecepatan yang kompetitif untuk bisa melakukan pengujian.

“Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan besok. Motor ini sangat berbeda dari yang 850cc, jadi saya perlu mendapatkan kembali feeling dengan motor ini sebelum mencoba hal lain.”

Tags:

Augusto Fernandez
Monster Energy Yamaha MotoGP
Augusto Fernandez akan Tetap Sibuk di 2027 Meski Tanpa Wildcard
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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