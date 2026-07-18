Quartararo Jadikan Balapan Terakhir Yamaha Persiapan untuk Bab Berikutnya

Fabio Quartararo menegaskan bahwa ia akan bertarung sampai akhir di Yamaha, dan percaya itu juga akan membantunya bersiap untuk babak selanjutnya di Honda.

Meskipun belum resmi, pembalap Prancis itu akan meninggalkan Yamaha untuk bergabung dengan HRC di era baru 850cc/Pirelli.

Perubahan besar pada motor dan ban dipandang sebagai peluang bagi Honda dan Yamaha untuk kembali bersaing dengan pabrikan Eropa di baris depan MotoGP.

Tapi, hal itu masih jauh dari jaminan karena catatan waktu tidak resmi dari tes 850cc pertama yang menampilkan beberapa pembalap menunjukkan bahwa Aprilia dan Ducati masih unggul.

Setelah finis di posisi ketujuh dengan Yamaha V4 yang kurang bertenaga di Sachsenring, Quartararo mengakui bahwa berganti pabrikan MotoGP bukan berarti "semuanya akan sempurna" musim depan.

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Oleh karena itu, pembalap Prancis ini ingin terus meningkatkan kemampuannya sebagai pembalap dengan memaksimalkan paket yang dimilikinya saat ini.

Fabio Quartararo. © Gold and Goose

"Bab berikutnya"

“Saya lebih memilih finis di posisi ke-7 daripada ke-15, jadi itu akan menjadi cara saya untuk tetap termotivasi hingga akhir,” katanya.

“Saya tahu bahwa [hasil seperti itu] tidak akan benar-benar mengubah apa pun bagi saya, tetapi saya ingin siap untuk tahun depan, karena bukan berarti setelah saya pindah [ke Honda] semuanya akan sempurna.

“Tentu saja, saya akan menghadapi beberapa kesulitan di babak selanjutnya, jadi saya ingin mendorong diri saya hingga batas maksimal dan belajar, untuk menemukan semua yang saya bisa sebagai seorang pembalap.”

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Ditanya tentang pendekatannya untuk sisa musim ini, Quartararo menambahkan:

“Seperti yang saya katakan, di babak baru saya, saya pasti akan mengalami beberapa momen sulit, tetapi itulah mengapa saya ingin berjuang hingga akhir [di Yamaha] karena saya pikir saya masih memiliki banyak hal untuk dipelajari.

“Hal yang sama akan terjadi di paruh kedua musim. Saya tidak mengharapkan hasil yang lebih baik di paruh kedua, tetapi hanya mencoba untuk memaksimalkan hasil seperti akhir pekan ini, saya pikir itu sangat bagus.”

Fabio Quartararo, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

Balapan pertama setelah jeda musim panas adalah MotoGP Inggris di Silverstone, di mana Quartararo secara tragis mengalami kerusakan perangkat ride-height saat memimpin balapan musim lalu.

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“Kami meraih pole position, kami berada di posisi pertama [balapan]. Lalu, kami tahu apa yang terjadi,” kata Quartararo.

“Tapi kami tidak memiliki potensi tahun ini untuk memperebutkan posisi ini. Jadi, tentu saja, situasinya berbeda, tetapi saya akan melakukan yang terbaik untuk menjadi cepat.”

Quartararo akan memulai akhir pekan Silverstone di posisi ke-14 di klasemen, empat posisi di belakang pembalap Honda terdepan, Luca Marini.

Namun, setelah keluar dari peringkat konsesi terendah musim lalu, Honda akan kembali ke status D, bersama Yamaha, setelah mundur satu langkah pada tahun 2026.

Meskipun demikian, Honda telah mengumpulkan 109 poin konstruktor sejauh musim ini dibandingkan hanya 69 poin untuk Yamaha.

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