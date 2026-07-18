Kurangnya Stabilitas "Bukan Masalah" Bagi KTM di MotoGP Jerman

Menurut Enea Bastianini, kurangnya stabilitas dari KTM di MotoGP bukanlah masalah terbesar mereka di Grand Prix Jerman.

Bastianini, yang belum pernah naik podium di Sachsenring di kelas utama, hanya berada di urutan kesembilan di MotoGP Jerman. Pedro Acosta jadi pembalap KTM teratas di posisi keempat meski kesulitan dalam mempertahankan kecepatan di akhir balapan dibandingkan pembalap di sekitarnya.

Bagi Bastianini, masalah bagi KTM bukanlah stabilitas yang merugikan pembalap RC16 di Assen; melainkan kurangnya kemampuan menikung.

Enea Bastianini, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

“Ada ketidakstabilan motor di lintasan,” kata Enea Bastianini setelah balapan MotoGP di Jerman.

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“Tapi itu bukan masalahnya. Masalahnya adalah understeer.

“Saat Anda perlu melewati tikungan lima, enam, tujuh, dan Anda selalu seperti ini [terasa miring dari motor].

“Anda ingin berbelok, tetapi bagian depan motor tidak mau.

“Itu menjadi masalah karena Anda tidak bisa menikung dengan bagian belakang motor, karena jika Anda mencoba melakukannya, setelah lima putaran Anda tidak bisa melaju sama sekali.”

Enea Bastianini, Maverick Vinales. 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

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Bastianini menambahkan bahwa kurangnya kemampuan menikung adalah salah satu aspek yang membuat KTM jadi motor yang sangat menguras fisik.

“Ya, motor kami sangat sulit dikendalikan,” kata pembalap Red Bull KTM Tech3 itu saat ditanya apakah understeer jadi penyebab utama masalah Maverick Vinales saat ini dengan RC16 mengingat cedera ahu pembalap Spanyol itu.

“Itu memang masalah. Saya banyak bekerja selama musim dingin, dan juga selama musim panas sekarang, agar selalu siap dengan sepeda kami.

“Kami juga melihat beberapa masalah dari Brad [Binder] dan Pedro [Acosta] dengan lengan mereka.

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“Saat ini, saya baik-baik saja. Tapi, yah, kita tahu kita tidak memiliki banyak stabilitas.

“Mengatur semuanya untuk balapan bukanlah hal mudah. ​​Tapi dari sisi saya, saya baik-baik saja. Ini bukan batasan saya.”