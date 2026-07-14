Acosta Memberi Nilai Tujuh untuk Paruh Pertama Musim yang Rumit

Paruh pertama musim MotoGP 2026 Pedro Acosta cukup rumit – cepat, namun tanpa hasil yang diharapkan.

Acosta memulai musim 2026 dengan kemenangan Sprint di Thailand, tetapi ia masih belum memenangkan Grand Prix setelah 11 putaran dan turun ke posisi tujuh klasemen setelah tiga kali gagal finis dari enam balapan terakhir.

Pembalap Spanyol itu menunjukkan kecepatan yang menjanjikan, tetapi seringnya digagalkan oleh masalah teknis dengan KTM-nya dan masalah cedera carpal tunnel di Assen.

Pedro Acosta, engine issue, 2026 Dutch MotoGP. © Gold and Goose

Ini berarti bahwa, saat mengevaluasi musimnya sejauh ini, Acosta memiliki dua jawaban.

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“Ini pertama kalinya saya akan memberikan angka tinggi kali ini,” Pedro Acosta bercanda saat diminta memberikan nilai pada dirinya sendiri untuk paruh pertama musim MotoGP 2026. “Saya akan mengatakan tujuh untuk performa saya.

“Jika Anda melihat gambaran umum dari apa yang terjadi selama paruh pertama, saya akan mengatakan empat.

“Kami mengalami banyak masalah teknis: saya kehilangan poin di Barcelona, ​​saya kehilangan poin di Brno, saya kehilangan poin di Assen.

“Untuk ini, mungkin seharusnya kami lebih unggul, tetapi begitulah adanya. Rata-rata, lima, enam – lima.”

Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 German MotoGP © Gold and Goose

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Masalah Acosta di paruh pertama musim 2025 adalah banyaknya kecelakaan dan kesalahan lain yang dibuatnya. Minimnya kesalahan serupa di 2026 adalah hal positif baginya, meski ia masih mencari kemenangan Grand Prix pertamanya di kelas utama.

“Saya tidak melakukan banyak kesalahan di paruh pertama musim ini, jika dibandingkan dengan tahun lalu,” kata pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu.

“Untuk itu, mari kita lihat apakah di jeda musim panas ini kita dapat memahami mengapa kita mengalami masalah teknis ini dan memahami apa yang harus kita selesaikan.”