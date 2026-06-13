Bos Tech3 Menentang Aturan Satu Motor MotoGP di 2027

Guenther Steiner dari Tech3 memperingatkan MotoGP akan melakukan kesalahan dengan regulasi satu motor yang dirumorkan akan berlaku mulai taahun 2027.

Usulan tersebut disebut sebagai langkah penghematan biaya, tetapi Steiner mengatakan olahraga ini akan membayar harga yang mahal untuk sedikit, atau bahkan tanpa, manfaat finansial.

“Mungkin saya terlalu bodoh untuk memahaminya, tetapi saya tidak tahu berapa penghematannya dengan memiliki satu sepeda atau dua,” kata Steiner.

“Mengapa mekaniknya lebih sedikit? Maksud saya, Anda tetap butuh motor kedua, tetapi sekarang semua komponennya ada di balik dinding. Jadi, jika Anda perlu merakit motor, apakah Anda membutuhkan lebih banyak atau lebih sedikit orang?

“Saya rasa Anda tidak membutuhkan lebih sedikit. Mungkin Anda tidak membutuhkan lebih banyak di awal, tetapi pada akhirnya Anda justru akan membawa lebih banyak orang.”

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“Karena jika terjadi kecelakaan. Oke, mari kita siapkan sepeda cadangan, yang setengah jadi di belakang. Tapi sekarang kita perlu memperbaiki sepeda utama dan merakit sepeda cadangan.

“Jadi menurutku tidak ada penghematan yang bisa dilakukan. Aku tidak mengerti.

“Dan kita mencuri dari pertunjukan, dari para penonton. Siapa bagian terpenting dari olahraga apa pun? Para penggemar.”

Pit lane, 2026 Australian MotoGP. © Gold and Goose

“Kita menghilangkan banyak aksi tontonan”

“Saya rasa kita mengurangi aksi tontonan tanpa alasan yang jelas,” tambahnya.

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“Secara pribadi, saya rasa tidak ada penghematan. Saya diberitahu ada sedikit penghematan, satu mekanik per tahun. Tetapi kita mengurangi banyak keseruan untuk keuntungan yang sangat sedikit.

“Jadi saya sangat bersemangat tentang hal ini, karena saya tidak mengerti.”

Enea Bastianini, bike swap, MotoGP 2026. © Gold and Goose

Salah satu korban terbesar dari aturan satu sepeda yang berlaku secara menyeluruh adalah balapan dari awal hingga akhir, di mana para pembalap berganti sepeda ketika kondisi berubah.

“Apa yang lebih keren daripada seorang pembalap yang melompat dari satu sepeda ke sepeda lain di tengah hujan?” kata Steiner.

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“Lihat hasil di media sosial. Ketika itu terjadi, popularitasnya meledak. Orang-orang menganggapnya keren.

“Dan jika kita menghapusnya, saya rasa itu bukan keputusan yang bijak.”

Pergantian motor di balapan flag-to-flag mungkin masih bisa tetap dilakukan jika aturan satu motor akan dihapuskan untuk situasi balapan.

Menggunakan motor kedua untuk balapan akan semakin mempersulit upaya penghematan biaya, tetapi setidaknya menghindari pembalap terpaksa absen dari start ulang jika motor utama mereka rusak.

Namun, kecelakaan saat latihan atau kualifikasi tetap akan membuat pembalap menunggu lebih lama di pit, sementara mekanik menghadapi tekanan yang lebih besar untuk melakukan perbaikan.

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Pit lane, 2026 Brazilian MotoGP. © Gold and Goose

“Saya harap orang-orang memakai akal sehatnya”

“Saya tidak menantangnya, tetapi para pabrikan tampaknya begitu,” lanjut Steiner.

“Saya tidak memahami apa yang benar-benar mendasarinya. Karena Dorna [MotoGP SEG] jelas tidak mendukungnya. Ini jelas mengurangi keseruan pertunjukan mereka.

“But the manufacturers don't understand; they are taking away from their own show, where they can show their product.

“Tapi para pabrikan tidak mengerti; mereka malah mengurangi kesempatan mereka untuk memamerkan produk mereka sendiri.

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“Anda tetap membutuhkan jumlah suku cadang yang sama. Karena jika terjadi kecelakaan, Anda tetap perlu merakit sepeda motor kedua.

“Namun, alih-alih dalam satu bagian [siap pakai], sepeda motor itu terpecah menjadi 200 bagian.

“Saya harap orang-orang sadar dan menyadari bahwa ini sebenarnya salah satu ide yang kurang bagus.”

Budget cap sebagai langkah alternatif?

Jika MotoGP serius ingin mengurangi biaya, Steiner yakin ada solusi yang lebih efektif.

“Jika Anda ingin menghemat uang, solusinya sangat mudah: Batasan anggaran,” katanya.

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“Kita semua tahu di mana hal itu berhasil [di Formula 1] dengan hasil yang sangat baik.

Atau mengurangi pengujian, sangat mudah.”