Marc Marquez Menerima Kehadiran Pembalap Muda di MotoGP

Marc Marquez menerima kemunculan rival yang lebih muda di MotoGP sebagai bagian dari siklus alami olahraga, dan ia menanggapinya sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras lagi.

Selama kunjungannya di putaran F1 GP Catalunya, Marquez diminta untuk membandingkan pemimpin klasemen F1 yang masih remaja, Kimi Antonelli, dengan bintang-bintang muda yang muncul di MotoGP.

“Terkadang lebih baik menerimanya,” kata Marc Marquez, 33, kepada Sky Italia di Barcelona.

“Terimalah bahwa pemain muda seperti Acosta dan Aldeguer, yang 10-12 tahun lebih muda, akan datang, dan mereka memiliki tekad dan energi yang berbeda; itu adalah proses alami seorang atlet.

“Itu terjadi pada semua orang. Saya mencoba bekerja lebih keras untuk tetap tangguh dan sulit dikalahkan, bahkan oleh para pemain muda.”

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Marc Marquez, Pedro Acosta, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

Hal ini terjadi di Hungaria, saat juara bertahan meraih kemenangan ganda dari pole hanya pada balapan keduanya sejak operasi bahu untuk menyembuhkan saraf yang tertekan.

Acosta dan Aldeguer bertarung melawan Marquez di barisan depan grid, dengan Acosta menjadi satu-satunya penantang kemenangan di kedua balapan.

Pertanyaannya sekarang adalah seberapa bugar Marquez di Brno akhir pekan ini, yang mengawali fase tiga balapan terakhir sebelum liburan musim panas.

"Saya merasa lebih baik daripada akhir pekan lalu," kata Marquez tentang pemulihannya. "Kemenangan itu baik untuk tubuh, itu energi positif.

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“Selama liburan musim panas, kami akan mencoba untuk melangkah maju."

Marc Marquez, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

“Apapun bisa terjadi”

Marquez menuju Brno dengan selisih 72 poin di belakang pemimpin klasemen Marco Bezzecchi, yang terlibat dalam kecelakaan di tikungan pertama yang menimpa rekan setimnya, Jorge Martin, di Hungaria.

“Sebagai pembalap, saya selalu memberikan 100%, lalu kita lihat saja, apa pun bisa terjadi,” kata Marquez tentang perebutan gelar juara.

“Jelas, kita belum berada di titik di mana kita bisa menyerang sekarang. Saya perlu mengetahui kondisi fisik saya sepenuhnya dan kemudian mencoba memberikan yang terbaik.”

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Acosta, yang akan menjadi rekan satu tim Marquez di Ducati musim depan, finis sebagai runner-up di kedua balapan Balaton dan berada di posisi keempat dalam kejuaraan dunia.

Aldeguer, pemenang balapan di musim perdananya pada 2025, absen di awal musim ini karena patah tulang paha saat latihan musim dingin.

Hasil terbaiknya sejauh ini tahun ini adalah finis sebagai runner-up di Catalunya, dengan GP25 yang baru berusia satu tahun.