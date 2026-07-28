Acosta Merasa Perlu Pindah dari KTM untuk Perkembangan Kariernya

Pedro Acosta akan menghadapi babak barunya di MotoGP tahun depan. Selain perubahan regulasi besar yang pertama, kepindahan dari KTM ke Ducati juga harus dihadapi oleh pembalap Spanyol itu.

Acosta telah menjalani dua setengah musim kariernya di MotoGP, dan telah menjadi pembalap KTM terkemuka selama sebagian besar waktu tersebut.

Namun, RC16 masih jauh dari level yang diharapkan untuk memenangi balapan dan memperebutkan gelar MotoGP, membuat kepergiannya dari pabrikan Austria itu tak terelakkan.

Pedro Acosta, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

Acosta akhirnya mengambil keputusan untuk pindah ke Ducati, dan dapat melanjutkan sisa musim 2026 dengan keyakinan bahwa kariernya akan menanjak tahun depan bersama pabrikan Borgo Panigale.

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Tentu saja tidak ada yang pasti, apalagi dengan perubahan regulasi tahun depan. Namun, Ducati telah menjadi tolok ukur di MotoGP selama lima musim terakhir, dan jika itu berlanjut maka Acosta akan memiliki motor yang dapat ia gunakan untuk mencapai puncak balap motor musim depan.

Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 German MotoGP © Gold and Goose

Karena alasan inilah Acosta merasa tidak punya pilihan selain meninggalkan KTM, tim yang telah ia bela sejak sebelum karier grand prix-nya dimulai pada tahun 2021.

“Hal-hal seperti itu memang bisa terjadi,” kata Pedro Acosta pada hari Jumat di MotoGP Jerman.

“Pada akhirnya, saya sudah mengatakan sejak menandatangani kontrak pabrik [KTM] bahwa satu-satunya yang saya inginkan adalah motor untuk memenangkan kejuaraan.

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“Motor ini, jelas belum tiba, dan, jujur ​​saja, saya tidak punya waktu lagi untuk disia-siakan.

“Maksud saya, saya mendapatkan banyak pengalaman di KTM, tetapi saya juga merasa bahwa ini adalah tantangan yang saya butuhkan untuk karier saya.”

Acosta juga berbicara positif tentang prospek KTM tahun depan mengingat susunan pembalap pabrikan mereka yang baru diumumkan, yaitu AAlex Marquez dan Fabio Di Giannantonio.

“Mereka membawa juara dunia ini, yaitu Alex [Marquez], dan seorang pembalap yang saat ini menjadi pembalap nomor dua di Ducati [Di Giannantonio],” katanya.

“Mereka memiliki kartu bagus untuk dimainkan tahun depan.”

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