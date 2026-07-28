Acosta Merasa Perlu Pindah dari KTM untuk Perkembangan Kariernya

Pedro Acosta percaya bahwa kepindahannya dari KTM ke MotoGP 2027 adalah langkah yang diperlukan untuk kariernya.

Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Dutch MotoGP
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Dutch MotoGP
© Gold and Goose

Pedro Acosta akan menghadapi babak barunya di MotoGP tahun depan. Selain perubahan regulasi besar yang pertama, kepindahan dari KTM ke Ducati juga harus dihadapi oleh pembalap Spanyol itu.

Acosta telah menjalani dua setengah musim kariernya di MotoGP, dan telah menjadi pembalap KTM terkemuka selama sebagian besar waktu tersebut.

Namun, RC16 masih jauh dari level yang diharapkan untuk memenangi balapan dan memperebutkan gelar MotoGP, membuat kepergiannya dari pabrikan Austria itu tak terelakkan.

Pedro Acosta, 2026 Assen MotoGP.
Pedro Acosta, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Acosta akhirnya mengambil keputusan untuk pindah ke Ducati, dan dapat melanjutkan sisa musim 2026 dengan keyakinan bahwa kariernya akan menanjak tahun depan bersama pabrikan Borgo Panigale.

Tentu saja tidak ada yang pasti, apalagi dengan perubahan regulasi tahun depan. Namun, Ducati telah menjadi tolok ukur di MotoGP selama lima musim terakhir, dan jika itu berlanjut maka Acosta akan memiliki motor yang dapat ia gunakan untuk mencapai puncak balap motor musim depan.

Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 German MotoGP
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 German MotoGP
© Gold and Goose

Karena alasan inilah Acosta merasa tidak punya pilihan selain meninggalkan KTM, tim yang telah ia bela sejak sebelum karier grand prix-nya dimulai pada tahun 2021.

“Hal-hal seperti itu memang bisa terjadi,” kata Pedro Acosta pada hari Jumat di MotoGP Jerman.

“Pada akhirnya, saya sudah mengatakan sejak menandatangani kontrak pabrik [KTM] bahwa satu-satunya yang saya inginkan adalah motor untuk memenangkan kejuaraan.

“Motor ini, jelas belum tiba, dan, jujur ​​saja, saya tidak punya waktu lagi untuk disia-siakan.

“Maksud saya, saya mendapatkan banyak pengalaman di KTM, tetapi saya juga merasa bahwa ini adalah tantangan yang saya butuhkan untuk karier saya.”

Acosta juga berbicara positif tentang prospek KTM tahun depan mengingat susunan pembalap pabrikan mereka yang baru diumumkan, yaitu AAlex Marquez dan Fabio Di Giannantonio.

“Mereka membawa juara dunia ini, yaitu Alex [Marquez], dan seorang pembalap yang saat ini menjadi pembalap nomor dua di Ducati [Di Giannantonio],” katanya.

“Mereka memiliki kartu bagus untuk dimainkan tahun depan.”

Tags:

Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
Ducati Lenovo Team
Acosta Merasa Perlu Pindah dari KTM untuk Perkembangan Kariernya
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Ducati Masih Mencari Peningkatan untuk Paruh Kedua MotoGP 2026
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 German MotoGP
MotoGP News
Dall'Igna Puji Marc Marquez, Pertarungan Gelar MotoGP Terbuka Lebar
Marc Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
Marc Marquez "Tidak 100% Senang" dengan Dominasi MotoGP Jerman
Marc Marquez leads Alex Marquez, 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Tech3 Menutup Pintunya untuk Brad Binder di Musim 2027
Brad Binder, MotoGP 2026.
MotoGP News
Lorenzo Ungkap 'Kartu Truf' yang Dimiliki Marc Marquez untuk Sisa 2026
Jorge Lorenzo, trackside at 2026 MotoGP Buriram Test. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Ducati dan Aprilia Imbang di MotoGP, Pembalap akan Jadi Pembeda
Marc Marquez leads, 2026 Sachsenring MotoGP.

Latest News

MotoGP News
Yamaha Berharap 2026 yang Sulit akan Membantu di Era Baru MotoGP
1m ago
Fabio Quartararo, 2026 Sachsenring MotoGP.
Le Mans News
Dampak Perang Iran, WEC akan Tutup Musim 2026 di Catalunya dan Monza
26m ago
2025 WEC in Bahrain
MotoGP News
Libur Musim Panas MotoGP, Marin 'Tukar Sadel' Jadi Pembalap Sepeda
43m ago
Jorge Martin during the 2026 Trans-Pyrenees. Credit: Instagram/Jorge Martin.
MotoGP News
Acosta Merasa Perlu Pindah dari KTM untuk Perkembangan Kariernya
1h ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Dutch MotoGP
MotoGP News
Pembalap VR46 Trackday di Misano Jelang Balapan Malam CIV
7h ago
Francesco Bagnaia, Valentino Rossi in Misano pit box. Credit: Instagram/VR46 Riders Academy.

More News

MotoGP News
Bezzecchi Ungkap Proses Pemulihannya saat Silverstone Makin Dekat
8h ago
Marco Bezzecchi.
MotoGP News
Honda "Berharap Lebih" dari Paruh Pertama Musim 2026
22h ago
Joan Mir, Honda Factory Racing, 2026 German MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Keluhkan "Gaya Robot" dari Motor MotoGP Modern
25/07/26
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Germany MotoGP
MotoGP News
Jorge Martin akan Didampingi Mantan Crew Chief Rossi di Yamaha
25/07/26
Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 German MotoGP
MotoGP News
"Keajaiban Murni" - Gaya Balap MotoGP Razgatlioglu Dijelaskan
25/07/26
Toprak Razgatlioglu, Pramac Yamaha, 2026 German MotoGP