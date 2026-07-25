Jorge Martin akan Didampingi Mantan Crew Chief Rossi di Yamaha

Jorge Martin akan berganti kepala kru saat pindah ke tim pabrikan Yamaha musim depan.

Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 German MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 German MotoGP
© Gold and Goose

Jorge Martin dilaporkan akan dipasangkan dengan mantan kepala kru Valentino Rossi ketika ia pindah ke tim pabrikan Yamaha musim depan.

Juara tahun 2024 ini akan kembali pindah pabrikan tahun depan setelah menandatangani kontrak untuk bergabung dengan Yamaha bersama Ai Ogura.

Kesepakatan Jorge Martin dengan Yamaha pertama kali dilaporkan pada pra-musim, menyusul berita bahwa Fabio Quartararo akan pindah ke Honda.

David Munoz (right) was Valentino Rossi's crew chief in 2020 and 2021
David Munoz (right) was Valentino Rossi's crew chief in 2020 and 2021
© Gold and Goose

Kepindahannya ke Yamaha tampaknya akan menjadi pemutusan hubungan yang hampir sepenuhnya bersih dari Aprilia, dengan sebagian besar kru Martin saat ini tetap bertahan.

Menurut Motorsport, Martin akan berpasangan dengan Crew Chief baru, David Munoz, di Yamaha.

Munoz saat ini bekerja dengan Alex Rins di pabrikan Jepang tersebut, dan sebelumnya ia berpasangan dengan Valentino Rossi.

Setelah berpisah dengan Silvano Galbusera, juara dunia sembilan kali Rossi membawa Munoz dari tim VR46 Moto2 untuk menjadi kepala kru legenda Italia itu untuk dua musim terakhirnya pada tahun 2020 dan 2021.

Martin saat ini bekerja dengan Daniele Romagnoli di Aprilia, yang ia bawa dari Pramac setelah musim 2024 yang membawanya meraih gelar juara dengan motor Ducati.

Meskipun ada ikatan yang erat antara Martin dan Romagnoli, Romagnoli justru akan tetap bersama Aprilia pada tahun 2027 dan bekerja dengan Francesco Bagnaia yang baru bergabung.

Bagnaia telah bekerja dengan Christian Gabbarini sebagai kepala kru selama bertahun-tahun, dan merupakan bagian kunci dari kejuaraan tahun 2022 dan 2023.

Namun Gabbarini akan tetap bersama Ducati untuk dipasangkan dengan Pedro Acosta, yang akan meninggalkan Paul Trevathan di KTM.

Logika menunjukkan bahwa Trevathan, dan kepala kru Brad Binder, Phil Marron, akan tetap di KTM tahun depan untuk bekerja dengan Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio.

Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 German MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 German MotoGP
© Gold and Goose

Namun, kepala kru Di Giannantonio dan Alex Marquez untuk tahun 2027 masih belum dipastikan.

Meskipun para pembalap membangun kepercayaan pada kepala kru mereka, dan seringkali membawa mereka saat berpindah merek, hal itu tidak selalu memungkinkan.

Marc Marquez tidak diizinkan membawa Santi Hernandez bersamanya ke Gresini pada tahun 2024, karena Hernandez menolak menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor Ducati saat itu.

Ia dipasangkan dengan Frankie Carchedi di Gresini, sebelum Ducati memasangkannya dengan Marco Rigamonti ketika ia pindah ke tim pabrikan pada tahun 2025.

Namun Marquez memenangkan balapan pada tahun 2024 bersama Carchedi dan mendominasi musim 2025 bersama Rigamonti.

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Jorge Martin
Monster Energy Yamaha MotoGP
Jorge Martin akan Didampingi Mantan Crew Chief Rossi di Yamaha
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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