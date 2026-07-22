Dall'Igna Puji Marc Marquez, Pertarungan Gelar MotoGP Terbuka Lebar

Gigi Dall’Igna menilai situasi pertarungan gelar MotoGP setelah kemenangan ganda Marc Marquez di Sachsenring.

Marc Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

General Manager Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, menyebut Marc Marquez di Sachsenring sebagai "karya agung lainnya" dari juara bertahan MotoGP tersebut.

Kemenangan MotoGP Jerman kesepuluh Marquez yang menyamai rekor ini juga mendekatkan dirinya ke puncak klasemen dengan selisih 18 poin, setelah sebelumnya tertinggal 102 poin hanya empat putaran.

“Akhir pekan lalu benar-benar sempurna, dengan mahakarya lain yang dipersembahkan oleh Marc dalam performa terbaiknya: pole position, kemenangan Sprint ke-19, kemenangan GP dengan lap tercepat dan, terlebih lagi, memimpin dari awal hingga akhir pada hari Sabtu dan Minggu,” tulis Dall’Igna di LinkedIn.

Marquez, Tardozzi, Bagnaia, video call with Dall’Igna, 2026 Sachsenring MotoGP.
Marquez, Tardozzi, Bagnaia, video call with Dall’Igna, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Dall’Igna, yang tidak hadir di Sachsenring tetapi terlihat sering melakukan panggilan video dengan tim Ducati, juga menyoroti bagaimana Marc Marquez mengendalikan balapan “tanpa risiko yang tidak perlu”.

“Ia menetapkan kecepatan dengan gaya balap yang bersih dan cepat, sekaligus mengendalikan motor tanpa pernah berlebihan, stabil dan solid seperti biasa: bakat seorang juara sejati yang tidak pernah berhenti menyempurnakan keahliannya, bahkan dengan gaya balap yang, sekilas, kurang spektakuler, tetapi dioptimalkan untuk melakukan apa yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan, tanpa mengambil risiko yang tidak perlu, dan dengan keanggunan yang luar biasa.”

Dengan kemenangan Sachsenring, Marquez berarti mendulang 119 poin dari empat balapan terakhir, dua kali lipat lebih banyak dari 57 poin yang diraih dari empat balapan pembuka musim sebelum melakukan operasi saraf yang tertekan di lengan kanannya.

“Saya memikirkan Marc yang tertinggal 102 poin dari pemimpin klasemen setelah Mugello... Masa pasca operasi berjalan sangat baik: motornya kembali prima di lintasan dan senyumnya kembali di pit - kami semua sangat gembira,” tulis Dall’Igna.

Satu-satunya penyesalan pembalap Italia itu adalah, setelah Alex Marquez dan Fabio di Giannantonio bergabung dengan Marc dalam podium barisan depan dan sprint, mereka berdua mengalami kecelakaan di Grand Prix.

“Sangat disayangkan Alex Marquez dan Diggia mengalami kecelakaan saat berada di posisi ke-2 dan ke-4: Alex adalah satu-satunya yang mampu mengimbangi saudaranya, sementara Fabio, meskipun startnya kurang sempurna, masih berpeluang meraih sesuatu yang signifikan di klasemen keseluruhan.”

Start, 2026 German MotoGP.
Start, 2026 German MotoGP.
© Gold and Goose

Insiden tersebut, ditambah cedera yang dialami Marco Bezzecchi, dan duet Trackhouse Ai Ogura dan Raul Fernandez yang memimpin tantangan Aprilia, Dall'Igna menilai pertarungan gelar kini terbuka lebar.

“Klasemen telah berubah drastis, dan Kejuaraan Dunia kembali terbuka lebar bagi semua pembalap top, dan bukan hanya mereka. Kami menghitung lima pembalap dengan selisih hanya 24 poin.

“Ini musim yang panjang, seperti yang selalu kami katakan, di mana apa pun bisa terjadi pada siapa pun, seperti yang telah kita lihat dengan jelas.

“Ya, sangat penting untuk tidak pernah menganggap enteng apa pun dan terus berjuang sampai akhir. Dan tahun ini, itu bahkan lebih penting.”

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Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
Ducati
Dall'Igna Puji Marc Marquez, Pertarungan Gelar MotoGP Terbuka Lebar
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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