Rossi Mengunkap Kepuasan Terbesar dari Kariernya di MotoGP

Valentino Rossi mengatakan "kepuasan terbesar" dalam kariernya yang tersohor di MotoGP adalah bagaimana ia memperkenalkan generasi penggemar baru pada balap motor.

Pria berusia 47 tahun ini adalah salah satu atlet Italia yang paling berprestasi dengan meraih sembilan gelar juara dunia balap motor Grand Prix - termasuk tujuh di kelas MotoGP - dalam karier yang berlangsung lebih dari dua dekade.

Valentino Rossi pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2021, setelah juga memenangkan 89 balapan kelas utama dan 115 Grand Prix di semua kategori.

Valentino Rossi, 2026 Goodwood Festival of Speed. © Monster Energy Yamaha MotoGP

Pada sebuah acara di Roma baru-baru ini, Rossi mengungkap bahwa dampak yang diberikannya dalam meningkatkan profil MotoGP sebagai pencapaian terbesarnya.

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“Saya telah meraih banyak hasil bagus dalam karier saya, dan itu tentu saja penting,” katanya. “Tetapi kepuasan terbesar saya adalah telah memperkenalkan begitu banyak orang pada balap motor, bahkan di luar olahraga ini.

“Begitu banyak orang di Italia mulai mengikuti balapan selama karier saya - dari anak-anak kecil hingga nenek-nenek - dan itu jelas hal yang paling membuat saya bangga hingga hari ini.”

“Saya merindukan MotoGP… tapi tidak terlalu”

Setelah pensiun dari MotoGP di akhir 2021, Rossi banting setir menjadi pembalap mobil full-time. Pertama di GT World Challenge Europe, sebelum kemudian bergabung dengan FIA World Endurance Championship.

Setelah dua tahun di WEC pada tahun 2024 dan 2025, Rossi kembali ke GTWCE untuk musim 2026 sebagai pembalap pabrikan BMW.

Rossi mengaku rindu balapan di MotoGP, “tapi tidak terlalu”, meskipun ia bersyukur atas sambutan yang masih diterimanya di seluruh dunia.

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“Tentu saja, saya sedikit merindukan balapan di MotoGP, tapi tidak terlalu, karena saya sudah melakukannya selama saya mampu,” tambahnya. “Sekarang saya balapan mobil, dan saya sangat menikmatinya.

“Namun, gairah saya akan selalu tertuju pada sepeda motor dan MotoGP, karena itu adalah cinta pertama saya dan hal terpenting dalam hidup saya untuk waktu yang lama.

“Bahkan sekarang, masih banyak orang yang senang melihat saya dan menyemangati saya seperti saat saya masih balapan.

“Ini berarti banyak orang menikmati menonton balapan saya.”

Rossi in action at Le Mans © XPB Images

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Rossi baru-baru ini kembali mengendarai motor Yamaha MotoGP di Goodwood Festival of Speed ​​2026 beberapa pekan lalu.

Selama akhir pekan FoS, ia berkomentar bahwa ia ingin sekali balapan 24 Hours of Le Mans bersama juara dunia Formula 1, Lando Norris.

Meski sudah lima tahun pensiun, eksistensi Rossi di paddock MotoGP tetap terasa melalui timnya, VR46 Racing Team.