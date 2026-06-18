Valentino Rossi akan Tampil Goodwood Bersama Lando Norris

Valentino Rossi akan kembali ke Goodwood Festival of Speed ​​setelah sekian lama absen, bersama juara bertahan Formula 1, Lando Norris, pada bulan Juli.

Rossi, akan kembali ke ajang hillclimb ikonik sepanjang 1,16 mil itu untuk pertama kalinya sejak 2015, ketika ia mengendarai Yamaha YZR-M1 dengan livery khusus, sebelum kemudian mengendarai Mazda 787B pemenang Le Mans, mobil reli Lancia Delta S4 Group B, dan Porsche 962 milik Derek Bell yang meraih pole position di Le Mans 24 Hours 1986.

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Berbicara setelah kunjungannya pada tahun 2015, yang terjadi setelah kemenangannya di Grand Prix Belanda, Rossi berkata: "Ini adalah akhir pekan yang luar biasa. Saya baru saja naik podium sebelum langsung menuju ke Inggris, tetapi saya sangat senang bisa menghadiri Festival of Speed ​​di Goodwood, sungguh menyenangkan.

"Saya tahu tentang acara ini karena saya melihat videonya, tetapi saya belum pernah ke sana sebelumnya dan itu bahkan lebih mengesankan daripada yang saya bayangkan. Ini adalah tempat yang sangat besar dan ada banyak penggemar tetapi juga banyak pembalap, pengemudi, dan VIP terkenal lainnya yang memberikan suasana yang luar biasa, terutama ketika saya mengendarai Yamaha YZR-M1 saya naik dan turun bukit."

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Ia menambahkan: "Pada akhirnya saya juga berkesempatan mengendarai mobil Le Mans bersejarah dan juga mobil reli, yang sangat menyenangkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lord March karena telah mengundang dan menjamu saya di acara tahun ini. Saya bersenang-senang dan membuat kenangan yang tidak akan pernah saya lupakan!"

Norris will return to the Goodwood Festival of Speed © Goodwood

Bersama Rossi akan hadir penggemar masa kecil dan pembalap McLaren, Norris, yang menjadi juara F1 bertahan kedua yang hadir dalam tiga tahun terakhir, setelah Max Verstappen tampil bersama Red Bull pada tahun 2024.

Norris telah menjadi pengunjung tetap di Goodwood dalam beberapa tahun terakhir dan telah memamerkan berbagai mobil, termasuk McLaren-Chevrolet M8D Can-Am tahun 1970 dalam kondisi basah, McLaren MP4/5B tahun 1990 milik Ayrton Senna, dan McLaren M23 tahun 1974 milik Emerson Fittipaldi.

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Kedua pembalap Monster tersebut akan berpartisipasi dalam Monster Celebration, meskipun detail tentang apa yang dapat diharapkan dari keduanya belum diungkapkan.

Goodwood Festival of Speed akan berlangsung antara 9-12 Juli, dengan Norris dan Rossi hadir pada hari Jumat, di mana mereka akan berbagi momen di balkon. Norris akan kembali pada hari Sabtu, di mana ia sekali lagi akan berdiri di balkon.