Di Giannantonio Targetkan Bertarung untuk Kemenangan di Brno

Meski cederanya belum sepenuhnya pulih, Fabio di Giannantonio siap untuk meramaikan pertarungan baris depan di Brno.

Fabio di Giannantonio, 2026 Hungarian MotoGP.
Fabio di Giannantonio, 2026 Hungarian MotoGP.
© Gold and Goose
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Fabio di Giannantonio sudah siap untuk balapan di Brno meskipun belum sepenuhnya pulih dari operasi jari yang baru saja dilakukannya.

Pembalap VR46 Ducati itu menderita cedera saat ia terkena debries dari motor milik Alex Marquez yang hancur pada insiden mengerikan di GP Catalunya bulan lalu.

Di Giannantonio, yang juga terjatuh akibat insiden tersebut, kemudian melawan rasa sakit untuk memenangkan balapan yang dimulai kembali.

Fabio di Giannantonio hit by debris from Alex Marquez's bike, 2026 Catalan MotoGP.
Fabio di Giannantonio hit by debris from Alex Marquez's bike, 2026 Catalan MotoGP.
© Gold and Goose

Setelah meraih podium Sprint di Mugello, pembalap Italia itu melakukan comeback luar biasa dari posisi terakhir untuk finis ke-12 di Balaton Park setelah terseret insiden Tikungan 1.

Libur akhir pekan setelah Grand Prix Hungaria kemudian memberi Diggia kesempatan untuk menjalani operasi di Roma.

Di Giannantonio

Ia tiba di Brno sebagai pembalap Ducati teratas di posisi ketiga klasemen pembalap, tetapi hanya unggul enam poin dari Pedro Acosta (KTM) di bawahnya.

“Saya menyukai sirkuit Brno, saya pikir ini adalah salah satu sirkuit paling menakjubkan dalam kalender. Tentu saja, ini adalah sirkuit yang sangat berbeda dari sirkuit-sirkuit terakhir yang kami lalui,” kata di Giannantonio.

“Saya sangat ingin kembali ke trek dan menunjukkan potensi kami. Jadi, tujuan di Republik Ceko adalah untuk kembali bertarung untuk kemenangan.

“Kami memiliki beberapa hari istirahat, di mana saya memutuskan untuk menjalani operasi penggantian perban pada jari yang cedera akibat kecelakaan di Barcelona.

“Tentu saja, kami belum 100% pulih dengan jari saya, tetapi saya siap untuk Brno, di mana kami akan berada di tiga besar klasemen dunia dan dengan penuh percaya diri.

“Kami bekerja dengan sangat baik dan kami harus terus berada di jalur ini. Kami siap menghadapi akhir pekan ini juga.”

di Giannantonio catches Maverick Vinales and Franco Morbidelli, 2026 Hungarian MotoGP.
di Giannantonio catches Maverick Vinales and Franco Morbidelli, 2026 Hungarian MotoGP.
© Gold and Goose

Rekan setim Diggia di VR46, Franco Morbidelli, termasuk satu di antara pembalap yang disalip saat ia melakukan comeback di Hungaria.

Morbidelli, yang mengendarai Desmosedici spesifikasi GP25, finis di urutan ke-14 dalam dua Grand Prix terakhir.

“Selama minggu libur ini, kami telah banyak bekerja dengan tim dan para insinyur untuk mencoba menemukan beberapa solusi untuk memahami mengapa kami kesulitan mendapatkan cengkeraman yang cukup untuk melaju cepat,” kata Morbidelli.

“Saya sangat yakin dengan semua pekerjaan yang kami lakukan. Kami memiliki banyak data dan informasi untuk dianalisis agar dapat tiba di Brno dengan beberapa solusi.”

Di Giannantonio Targetkan Bertarung untuk Kemenangan di Brno
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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