Jorge Martin Tidak dalam Kondisi 100% untuk Akhir Pekan Brno

Jorge Martin, yang memicu insiden lima pembalap di awal MotoGP Hungaria, mengaku bahwa ia tidak dalam kondisi fisik prima untuk putaran Brno akhir pekan ini.

Pembalap Aprilia, yang juga menyingkirkan rekan setimnya sekaligus pemimpin klasemen Marco Bezzecchi, harus menjalani double long-lap penalty di Grand Prix Ceko hari Minggu karena menyebabkan kecelakaan tersebut.

Pemeriksaan medis di sirkuit memastikan tidak ada patah tulang, meskipun Martin mengalami memar di punggung dan kaki kanannya.

Jorge Martin, 2025 Brno MotoGP. © Gold and Goose

“Brno adalah sirkuit yang saya sukai, dan juga salah satu sirkuit paling ikonik di kejuaraan ini,” kata Martin menjelang akhir pekan ini.

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“Saya tidak akan dalam kondisi fisik 100%, tetapi saya pasti akan hadir secara mental, dan saya akan mencoba memastikan bahwa ini adalah nilai tambah yang saya butuhkan untuk menjalani akhir pekan yang baik.

“Saya telah banyak berlatih selama beberapa hari terakhir, dan saya telah bekerja sama dengan tim untuk mempersiapkan GP, ​​jadi saya tidak sabar untuk memulai.”

Marco Bezzecchi, 2025 Brno MotoGP. © Gold and Goose

Martin - yang finis di urutan ketujuh saat Brno kembali ke kalender MotoGP tahun lalu - memulai akhir pekan ini dengan selisih 20 poin di belakang Bezzecchi.

Pembalap Italia itu mengalami memar di kaki dan tangan kanannya dalam kecelakaan di Tikungan 1.

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“Saya sangat senang bisa pergi ke Brno. Ini adalah trek yang fantastis di mana mengendarai RS-GP26 memiliki cita rasa khusus,” kata Bezzecchi. “Saya juga sangat senang bertemu kembali dengan tim saya.

“Setelah hari Minggu di Balaton, yang agak berat bagi seluruh tim, saya benar-benar ingin memeluk mereka semua lagi dan mencoba untuk menjalani akhir pekan yang baik, bersenang-senang, dan bekerja dengan baik.”

Tahun lalu, Bezzecchi finis kedua dari Marc Marquez di Brno.