Brivio Masih Terlibat dalam Pemilihan Line-Up 2027 Trackhouse

Davide Brivio berada dalam posisi yang tidak biasa, di mana ia masih memberikan saran terkait line-up pembalap masa depan Trackhouse meski ia tidak menjadi bagian dari proyek tersebut musim depan.

Awal bulan ini, Brivio dan Trackhouse mengkonfirmasi bahwa pria Italia itu akan meninggalkan perannya sebagai kepala tim pada akhir tahun.

Meskipun tujuannya belum diumumkan, Brivio diperkirakan akan mengambil peran senior di HRC.

Brivio menjelaskan bahwa kepergian dari Trackhouse diumumkan jauh sebelumnya karena dia tidak ingin memengaruhi keputusan tentang masa depan tim dan kemudian mengungkapkan bahwa dia akan pergi.

Davide Brivio, Justin Marks, 2026 Catalan MotoGP.

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"Cara yang benar untuk melakukannya"

“Saya ingin bersikap adil kepada tim dan memberi tahu mereka bahwa saya tidak akan berada di sini karena saya ingin menghindari diskusi [pembalap] dan kemudian mengatakan, ‘oh, maaf, saya pergi’,” kata Brivio kepada reporter pit lane MotoGP, Jack Appleyard, di Hungaria.

“Mungkin kami terlalu banyak mengantisipasi! Tapi saya merasa itu adalah cara yang adil, cara yang benar untuk melakukannya.

“Jadi, ya, saya tidak akan berada di sini. Justin [Marks, pemilik tim] sekarang mengambil alih negosiasi.

“Kami berbicara satu sama lain. Dia meminta pendapat saya, dan saya memberikan ide serta opini saya. Kemudian, keputusan ada di tangannya.”

Trackhouse perlu menemukan setidaknya satu pembalap baru untuk menggantikan Ai Ogura pada tahun 2027 dan memutuskan masa depan rekan setimnya, Raul Fernandez.

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Peluang Fernandez untuk diperpanjang kontraknya meningkat berkat hasil terbarunya, termasuk kemenangan Sprint di Mugello.

“[Tentang Raul] Saya senang melihat bahwa dia mampu menggunakan potensinya, bahkan di bawah tekanan,” kata Brivio.

“Dan inilah yang juga kita diskusikan bersama: Jangan khawatir tentang apa yang tidak bisa kamu kendalikan, fokuslah saja pada apa yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa mencoba memenangkan perlombaan, kamu bisa mencoba mendapatkan hasil yang baik.

“Fokuslah pada hal itu dan biarkan orang lain mengerjakan masa depanmu.”

Manuel Gonzalez, 2026 Hungarian Moto2 Grand Prix. © Gold and Goose

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“Ini tergantung keinginan proyek Trackhouse”

Enea Bastianini dari Tech3 dikaitkan erat dengan salah satu kursi Trackhouse 2027, sementara Fernandez mendapat ancaman dari pembalap seperti Manuel Gonzalez untuk kursi RS-GP lainnya.

Meskipun memimpin klasemen Moto2, peluang Gonzalez untuk mendapatkan kursi MotoGP tampaknya semakin menipis.

“Saya rasa ini bukan soal apa yang bisa dilakukan Manu Gonzalez [untuk mendapatkan kursi di MotoGP], melainkan soal proyek apa yang ingin dibangun Trackhouse,” kata Brivio.

“Karena jika ada ide untuk memulai kembali dengan pembalap baru dan mengembangkan pembalap rookie, maka mungkin itu bisa menjadi profil yang bagus.

“Tetapi jika proyeknya adalah memiliki pembalap berpengalaman dan mengejar hasil serta membutuhkan seseorang yang siap, maka itu adalah jenis proyek yang berbeda.

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“Jadi, ini bukan soal apa yang bisa dia [Gonzalez] lakukan, melainkan apa yang ingin dilakukan Trackhouse terkait proyek ini. Itu pendapat saya.”

Brivio juga mengakui tantangan yang dihadapi para pembalap Moto2 yang mencoba mencapai kelas utama.

“Tidak banyak orang yang cukup berani untuk menurunkan pembalap rookie. Kita melihat ada beberapa penolakan untuk memiliki pembalap rookie di tim pabrikan.

“Biasanya Anda harus melalui tim satelit, tetapi kemudian Anda juga harus menyesuaikan kepentingan tim satelit.

“Bagi beberapa pabrikan, tim independen adalah tim junior untuk mengembangkan pembalap muda.

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“Di pabrikan lain, tim independen lebih otonom, dan dapat menjalankan proyek mereka sendiri. Itu juga tergantung pada pasar, situasinya...

“Tentu saja, menurut saya Manu pantas berada di MotoGP. [Tapi] jika saya adalah dia, jika dia tidak bisa masuk MotoGP pada tahun 2027, saya akan terus balapan satu tahun lagi dan melihat apa yang terjadi. Cepat atau lambat, mungkin akan ada kesempatan.”