MotoGP Belanda 2026: Trackhouse 1-2, Raul Fernandez Menangi Sprint Assen

Raul Fernandez meraih kemenangan Sprint Race keduanya musim ini di MotoGP Belanda, memimpin Trackhouse Aprilia meraih posisi satu-dua di Assen.

Fabio di Giannantonio dari VR46 Ducati memberikan perlawanan sengit kepada duo Trackhouse, tetapi kehilangan posisi runner-up kepada Ai Ogura, kemudian mendapat tekanan di akhir balapan dari pemimpin klasemen Marco Bezzecchi untuk posisi ketiga.

Bezzecchi, yang tidak finis di Sprint Race Brno seminggu lalu, dan kemudian diskorsing dari Grand Prix karena memukul seorang marshal setelah kejadian tersebut, menambah keunggulan poinnya di klasemen atas Jorge Martin yang finis tepat di belakangnya.

Update: Francesco Bagnaia menerima penalti penurunan satu posisi setelah balapan karena melanggar batas lintasan pada lap terakhir, yang membuatnya kehilangan posisi keenam yang diberikan ke rekan setimnya, Marc Marquez.

Start, 2026 Assen MotoGP Sprint. © Gold and Goose

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Aprilia memulai balapan dari empat posisi teratas di grid, namun start MotoGP pertama sejak larangan penggunaan holeshot device membuat Martin kehilangan posisi di tikungan pertama dan disusul Ogura.

Martin segera kembali memimpin, sementara Bezzecchi melebar dan turun ke posisi kelima di belakang pembalap Ducati teratas, Fabio di Giannantonio.

Fernandez dan di Giannantonio kemudian menyalip Ogura, dengan Fernandez merebut posisi terdepan dari Martin di akhir lap ke-3.

Martin juga kehilangan posisi atas di Giannantonio dan Ogura, menempatkannya tepat di depan Bezzecchi di posisi keempat.

Keduanya terlibat pertarungan sengit dan beberapa kali saling menyalip beberapa kali sebelum Bezzecchi mengamankan posisi tersebut.

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Start, 2026 Assen MotoGP Sprint. © Gold and Goose

Juara bertahan dan pemenang Assen tahun lalu, Marc Marquez, menempati posisi keenam di awal balapan, tetapi kemudian kehilangan posisi tersebut kepada Bagnaia, setelah sempat melakukan wheelie di awal balapan.

Bagnaia mengejar Martin dan mencoba menyalip rivalnya dalam perebutan gelar juara 2024 menjelang garis finis, tetapi menyentuh garis hijau dalam prosesnya.

Pedro Acosta dari KTM melebar di lap ke-2 dan turun ke posisi ke-14.

Fermin Aldeguer absen balapan setelah mengalami patah tulang belakang pada hari Jumat, tetapi rekan setimnya di Gresini, Alex Marquez, kembali setelah melewatkan kualifikasi untuk finis ke-13.

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Semua pembalap memilih opsi ban Medium di depan dan Soft di belakang.

MotoGP Belanda 2026 - Assen - Hasil Sprint Race Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 13 laps 2 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.362s 3 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +1.131s 4 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +2.161s 5 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +4.591s 6 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +4.801s 7 Francesco Bagnaia** ITA Ducati Lenovo (GP26) +4.652s 8 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +5.237s 9 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +9.598s 10 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +11.134s 11 Diogo Moreira* BRA Pro Honda LCR (RC213V) +11.811s 12 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +12.983s 13 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +13.102s 14 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +13.414s 15 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +14.513s 16 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +15.286s 17 Toprak Razgatlioglu* TUR Pramac Yamaha (YZR-M1) +19.188s 18 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +29.001s 19 Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) +29.213s Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) DNF Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) DNF Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) DNF

* Rookie

** Turun 1 posisi karena penalti