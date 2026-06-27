MotoGP Belanda 2026: Trackhouse 1-2, Raul Fernandez Menangi Sprint Assen

Hasil lengkap Sprint Race MotoGP Belanda 2026 dari Sirkuit Assen, putaran 10 dari 22.

Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, 2026 Dutch MotoGP
Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, 2026 Dutch MotoGP
© Gold and Goose
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Raul Fernandez meraih kemenangan Sprint Race keduanya musim ini di MotoGP Belanda, memimpin Trackhouse Aprilia meraih posisi satu-dua di Assen.

Fabio di Giannantonio dari VR46 Ducati memberikan perlawanan sengit kepada duo Trackhouse, tetapi kehilangan posisi runner-up kepada Ai Ogura, kemudian mendapat tekanan di akhir balapan dari pemimpin klasemen Marco Bezzecchi untuk posisi ketiga.

Bezzecchi, yang tidak finis di Sprint Race Brno seminggu lalu, dan kemudian diskorsing dari Grand Prix karena memukul seorang marshal setelah kejadian tersebut, menambah keunggulan poinnya di klasemen atas Jorge Martin yang finis tepat di belakangnya.

Update: Francesco Bagnaia menerima penalti penurunan satu posisi setelah balapan karena melanggar batas lintasan pada lap terakhir, yang membuatnya kehilangan posisi keenam yang diberikan ke rekan setimnya, Marc Marquez.

Start, 2026 Assen MotoGP Sprint.
Start, 2026 Assen MotoGP Sprint.
© Gold and Goose

Aprilia memulai balapan dari empat posisi teratas di grid, namun start MotoGP pertama sejak larangan penggunaan holeshot device membuat Martin kehilangan posisi di tikungan pertama dan disusul Ogura.

Martin segera kembali memimpin, sementara Bezzecchi melebar dan turun ke posisi kelima di belakang pembalap Ducati teratas, Fabio di Giannantonio.

Fernandez dan di Giannantonio kemudian menyalip Ogura, dengan Fernandez merebut posisi terdepan dari Martin di akhir lap ke-3.

Martin juga kehilangan posisi atas di Giannantonio dan Ogura, menempatkannya tepat di depan Bezzecchi di posisi keempat.

Keduanya terlibat pertarungan sengit dan beberapa kali saling menyalip beberapa kali sebelum Bezzecchi mengamankan posisi tersebut.

Start, 2026 Assen MotoGP Sprint.
Start, 2026 Assen MotoGP Sprint.
© Gold and Goose

Juara bertahan dan pemenang Assen tahun lalu, Marc Marquez, menempati posisi keenam di awal balapan, tetapi kemudian kehilangan posisi tersebut kepada Bagnaia, setelah sempat melakukan wheelie di awal balapan.

Bagnaia mengejar Martin dan mencoba menyalip rivalnya dalam perebutan gelar juara 2024 menjelang garis finis, tetapi menyentuh garis hijau dalam prosesnya.

Pedro Acosta dari KTM melebar di lap ke-2 dan turun ke posisi ke-14.

Fermin Aldeguer absen balapan setelah mengalami patah tulang belakang pada hari Jumat, tetapi rekan setimnya di Gresini, Alex Marquez, kembali setelah melewatkan kualifikasi untuk finis ke-13.

Semua pembalap memilih opsi ban Medium di depan dan Soft di belakang.

MotoGP Belanda 2026 - Assen - Hasil Sprint Race

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)13 laps
2Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.362s
3Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+1.131s
4Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+2.161s
5Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+4.591s
6Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+4.801s
7Francesco Bagnaia**ITADucati Lenovo (GP26)+4.652s
8Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+5.237s
9Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+9.598s
10Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+11.134s
11Diogo Moreira*BRAPro Honda LCR (RC213V)+11.811s
12Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+12.983s
13Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+13.102s
14Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+13.414s
15Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+14.513s
16Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+15.286s
17Toprak Razgatlioglu*TURPramac Yamaha (YZR-M1)+19.188s
18Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)+29.001s
19Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)+29.213s
 Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)DNF
 Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)DNF
 Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)DNF

* Rookie
** Turun 1 posisi karena penalti

In this article

MotoGP Belanda 2026: Trackhouse 1-2, Raul Fernandez Menangi Sprint Assen
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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