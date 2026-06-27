MotoGP Belanda 2026: Trackhouse 1-2, Raul Fernandez Menangi Sprint Assen
Hasil lengkap Sprint Race MotoGP Belanda 2026 dari Sirkuit Assen, putaran 10 dari 22.
Raul Fernandez meraih kemenangan Sprint Race keduanya musim ini di MotoGP Belanda, memimpin Trackhouse Aprilia meraih posisi satu-dua di Assen.
Fabio di Giannantonio dari VR46 Ducati memberikan perlawanan sengit kepada duo Trackhouse, tetapi kehilangan posisi runner-up kepada Ai Ogura, kemudian mendapat tekanan di akhir balapan dari pemimpin klasemen Marco Bezzecchi untuk posisi ketiga.
Bezzecchi, yang tidak finis di Sprint Race Brno seminggu lalu, dan kemudian diskorsing dari Grand Prix karena memukul seorang marshal setelah kejadian tersebut, menambah keunggulan poinnya di klasemen atas Jorge Martin yang finis tepat di belakangnya.
Update: Francesco Bagnaia menerima penalti penurunan satu posisi setelah balapan karena melanggar batas lintasan pada lap terakhir, yang membuatnya kehilangan posisi keenam yang diberikan ke rekan setimnya, Marc Marquez.
Aprilia memulai balapan dari empat posisi teratas di grid, namun start MotoGP pertama sejak larangan penggunaan holeshot device membuat Martin kehilangan posisi di tikungan pertama dan disusul Ogura.
Martin segera kembali memimpin, sementara Bezzecchi melebar dan turun ke posisi kelima di belakang pembalap Ducati teratas, Fabio di Giannantonio.
Fernandez dan di Giannantonio kemudian menyalip Ogura, dengan Fernandez merebut posisi terdepan dari Martin di akhir lap ke-3.
Martin juga kehilangan posisi atas di Giannantonio dan Ogura, menempatkannya tepat di depan Bezzecchi di posisi keempat.
Keduanya terlibat pertarungan sengit dan beberapa kali saling menyalip beberapa kali sebelum Bezzecchi mengamankan posisi tersebut.
Juara bertahan dan pemenang Assen tahun lalu, Marc Marquez, menempati posisi keenam di awal balapan, tetapi kemudian kehilangan posisi tersebut kepada Bagnaia, setelah sempat melakukan wheelie di awal balapan.
Bagnaia mengejar Martin dan mencoba menyalip rivalnya dalam perebutan gelar juara 2024 menjelang garis finis, tetapi menyentuh garis hijau dalam prosesnya.
Pedro Acosta dari KTM melebar di lap ke-2 dan turun ke posisi ke-14.
Fermin Aldeguer absen balapan setelah mengalami patah tulang belakang pada hari Jumat, tetapi rekan setimnya di Gresini, Alex Marquez, kembali setelah melewatkan kualifikasi untuk finis ke-13.
Semua pembalap memilih opsi ban Medium di depan dan Soft di belakang.
MotoGP Belanda 2026 - Assen - Hasil Sprint Race
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|13 laps
|2
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.362s
|3
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+1.131s
|4
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+2.161s
|5
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+4.591s
|6
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+4.801s
|7
|Francesco Bagnaia**
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+4.652s
|8
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+5.237s
|9
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+9.598s
|10
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+11.134s
|11
|Diogo Moreira*
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)
|+11.811s
|12
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+12.983s
|13
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+13.102s
|14
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+13.414s
|15
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+14.513s
|16
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+15.286s
|17
|Toprak Razgatlioglu*
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+19.188s
|18
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|+29.001s
|19
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+29.213s
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|DNF
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|DNF
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|DNF
* Rookie
** Turun 1 posisi karena penalti