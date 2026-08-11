MotoGP Pertimbangkan Perubahan Besar di Pasar Pembalap

MotoGP dikabarkan sedang menjajaki penerapan jendela transfer untuk pasar pembalap di masa mendatang.

Could a transfer window be coming to MotoGP?
Could a transfer window be coming to MotoGP?
© Gold and Goose

MotoGP dikabarkan tengah menjajaki kemungkinan perekrutan pembalap di masa depan memalui sistem jendela transfer ala sepak bola, agar dinamika pasar tidak membayangi jalannnya musim balap.

Sebagian besar kesepakatan MotoGP untuk tahun 2027 telah ditandatangani bahkan sebelum musim 2026 dimulai, dengan adanya laporan mengenai perpindahan yang sudah terjadi sejak bulan Januari.

Namun, kebuntuan yang terus berlanjut antara pihak MotoGP dan para pabrikan terkait kesepakatan baru untuk periode lima tahun mulai 2027 menyebabkan penandatanganan tersebut baru diumumkan pada musim panas.

Dengan semua kursi tim pabrikan dan sebagian besar kursi tim satelit masih tersedia, pergerakan pasar untuk tahun 2027 diperkirakan akan berlangsung cepat.

Namun, muncul kesan bahwa hal ini pada akhirnya justru membayangi tontonan aksi balap di lintasan.

Jack Miller, Silverstone MotoGP.
Jack Miller, Silverstone MotoGP.
© Tony Goldsmith

MotoGP akan adopsi bursa transfer ala sepakbola?

Menurut Motorsport, MotoGP sedang membahas kemungkinan memperkenalkan jendela transfer, mirip yang digunakan dalam sepakbola, untuk penandatangan kontrak.

Media tersebut mengklaim bahwa kesepakatan apa pun yang ditandatangani di luar jendela transfer khusus tersebut tidak akan sah. Namun, akan ada pengecualian, seperti promosi dari kategori yang lebih rendah.

Para pabrikan saat ini terpecah pendapat mengenai proposal tersebut.

Jendela transfer dan tenggat waktu pertukaran pemain adalah hal yang umum di dunia olahraga, tapi motorsport memiliki karakteristik yang jauh lebih unik dalam hal penandatanganan kontrak.

Sebagai contoh, jika jendela transfer pada tahun 2026 bertepatan dengan jeda musim panas, hal itu kemungkinan besar akan menghasilkan perbedaan signifikan pada susunan pembalap di grid tahun 2027.

Banyak kesepakatan ditandatangani berdasarkan hasil yang dicapai pada tahun sebelumnya. Seandainya ada sistem bursa transfer, pemimpin klasemen Jorge Martin mungkin saja sudah mendapatkan kontrak baru dengan Aprilia, sementara Francesco Bagnaia, misalnya, bisa jadi pindah ke Yamaha - langkah yang sebenarnya sudah sempat ia pertimbangkan.

Hasil balapan hanyalah salah satu faktor yang meyakinkan seorang pembalap.

Fabio Quartararo, yang akan bergabung dengan Honda pada tahun 2027, mengungkapkan di Grand Prix Inggris bahwa diskusi yang dilakukan dengan HRC selama musim dingin serta informasi yang ia peroleh mengenai proyek tersebut adalah faktor utama yang meyakinkannya, melampaui sekadar hasil balapan.

Fabio Quartararo, 2026 Silverstone MotoGP.
Fabio Quartararo, 2026 Silverstone MotoGP.
© Gold and Goose

Terkait gagasan adanya bursa transfer, Cal Crutchlow sempat berkomentar pada awal tahun ini: "Pasar pembalap itu sebenarnya cukup membosankan, karena semua orang sudah tahu ke mana mereka akan pindah tiga bulan—atau bahkan enam bulan—sebelum pengumuman resminya dibuat.

"Masalahnya, dalam dunia balap, menurut saya hal ini tidak akan pernah bisa diubah.

“Para pembalap akan pergi ke mana pun mereka mau, dan tim akan merekrut pembalap mana pun yang mereka inginkan.

“Menurut saya, situasinya tidak persis seperti di sepak bola, di mana seseorang bisa saja berada di satu pabrikan pada siang hari, lalu menandatangani kontrak dengan pihak lain pada malam harinya. Polanya tidak seperti itu.

“Banyak hal yang ingin saya sampaikan soal ini, tapi tidak semuanya bisa dipublikasikan; itu sudah pasti!”

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MotoGP Pertimbangkan Perubahan Besar di Pasar Pembalap
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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