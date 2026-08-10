Zarco Memberikan Pembaruan Positif dari Pemulihan Cederanya

Johann Zarco akhirnya kembali mengendarai sepeda motor untuk pertama kalinya sejak insiden mengerikan di MotoGP Catalunya.

Johann Zarco continues to target September MotoGP return after first laps since Catalan crash.
Johann Zarco continues to target September MotoGP return after first laps since Catalan crash.
© Gold & Goose

Johann Zarco mengaku "senang" setelah kembali berkendara untuk pertama kalinya sejak mengalami cedera lutut di MotoGP Catalunya bulan Mei.

Zarco absen selama lebih dari dua bulan untuk memulihkan cedera lutut yang dialaminya di Circuit de Barcelona-Catalunya. Saat itu, ia terjatuh di tikungan pertama pada restart pertama balapan, dan kakinya sempat tersangkut di bagian belakang motor Ducati milik Francesco Bagnaia.

Namun, pada pekan menjelang Grand Prix Inggris, kondisi Zarco akhirnya memungkinkan dirinya untuk kembali berkendara, dan ia pun menjajal sebuah sirkuit kecil menggunakan Supermoto.

Johann Zarco, MotoGP 2026.
Johann Zarco, MotoGP 2026.
© Gold and Goose

Zarco mengungkapkan rasa bahagianya setelah kembali berkendaranya, meskipun dia tetap perlu mengendalikan beban pada lutut kanan yang masih dalam masa pemulihan demi memastikan proses penyembuhan terus berlanjut.

“Minggu lalu, saya kembali mengendarai motor,” tulis Johann Zarco dalam sebuah unggahan Instagram.

“Saya mengendarai motor Supermoto agar mendapatkan posisi berkendara yang lebih nyaman dan, secara bertahap, menguji kondisi lutut saya saat berkendara.

“Sungguh menyenangkan bisa melahap beberapa putaran dan melatih tubuh secara khusus untuk aktivitas berkendara.

“Saya fokus melakukan hal yang tepat dan mengontrol intensitas saat berkendara, karena rasa nyeri bisa saja muncul dan lutut bisa kembali bengkak—hal yang wajar saat sedang dalam masa pemulihan cedera.

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“Lutut perlu dilatih dan dirangsang secara bertahap, namun penanganan pembengkakan secara cermat sangatlah penting untuk memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik.

“Jadi, bisa saya katakan bahwa saya merasa senang.

“Saya menjalani masa ini dengan penuh kesabaran; itulah kunci utama dalam tantangan ini.

“Targetnya tetap bulan September, dan saya bekerja keras untuk mencapainya dalam kondisi fisik terbaik.

“Terima kasih kepada Anda semua atas dukungan tanpa syarat selama masa jeda ini.”

Zarco telah digantikan oleh Cal Crutchlow di tim LCR Honda  sejak Grand Prix Italia di Mugello pada bulan Mei.

Grand Prix Aragon pada 28–30 Agustus bisa jadi balapan terakhir Crutchlow di sisi garasi Zarco, seandainya proses pemulihan pembalap asal Prancis itu berjalan sesuai rencana, ia akan kembali untuk akhir pekan Misano pada tanggal 13 September.

Tags:

Johann Zarco
LCR Honda
Zarco Memberikan Pembaruan Positif dari Pemulihan Cederanya
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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