Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka DNF di MotoGP Inggris

Dari 23 pembalap yang memulai balapan MotoGP Inggris, hanya 16 pembalap yang berhasil menyelesaikannya, sebuah angka DNF yang - menurut para pembalap - disebabkan oleh berbagai faktor.

Balapan di Silverstone menjadi satu dari empat Grand Prix dengan jumlah pemalap finis terendah kedua musim ini, bersama Prancis, Hungaria dan Belanda yang sama-sama memiliki 16 pembalap dalam klasifikasi, hanya kalah dari Jerman yang melihat 15 pembalap menyelesaikan balapan.

Augusto Fernandez adalah satu-satunya pembalap yang tampil sebagai wildcard pada tahun 2026 di Spanyol, Catalunya, Belanda dan yang terbaru Silverstone. Dan dengan 23 pembalap berada di grid untuk akhir pekan tersebut, berarti GP Belanda dan Inggris memiliki tujuh DNF, sama seperti Jerman.

Pol Espargaro, 2026 Silverstone MotoGP. © Gold and Goose

Menurut Pol Espargaro, ada banyak faktor penyebab kejadian ini di Silverstone, termasuk ban dan suhu lintasan.

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"Yah, suhu lintasan lebih panas dari biasanya untuk ukuran Silverstone," jelas Espargaro usai balapan. "Ban depan sudah berada di ambang batas kemampuannya.

"Ditambah lagi dengan degradasi yang cukup besar pada ban belakang, serta fakta bahwa ban *medium* jelas lebih keras dibandingkan ban *soft* yang dipakai kemarin; akibatnya, dukungan ban berkurang dan ban depan lebih cenderung terdorong (*pushing*).

"Jadi, semua insiden kecelakaan itu kurang lebih sama penyebabnya."

Jack Miller, Pramac Yamaha, 2026 British MotoGP © Gold and Goose

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Jack Miller tidak begitu yakin mengenai penyebabnya, namun ia merasa lintasan "lebih licin" pada hari Minggu dibandingkan hari-hari sebelumnya, yang menurutnya turut berkontribusi pada banyaknya insiden kecelakaan.

"Lintasan terasa sedikit lebih licin hari ini," ujar pembalap Pramac Yamaha tersebut. "Entah itu karena suhu, balapan Moto2, atau apa pun—yang jelas, semua orang menggunakan ban kompon medium.

“Balapan di Silverstone ini memang panjang, dan tahun ini kondisinya jauh lebih sulit untuk menjaga kondisi ban.

“Hal itu terlihat jelas dari banyaknya insiden kecelakaan dan sebagainya.”