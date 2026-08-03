"Saya akan Menyelesaikan Musim" - Vinales Bantah Rumor Pemecatan KTM

Maverick Vinales menanggapi rumor yang menyebutkan bahwa ia akan digantikan di KTM untuk paruh kedua musim MotoGP 2026.

Maverick Vinales, 2026 Sachsenring MotoGP.
Maverick Vinales, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Setelah muncul laporan yang menyatakan bahwa ia akan dikeluarkan dari KTM untuk sisa musim MotoGP 2026, Maverick Vinales langsung membantah rumor tersebut.

Berita kepergian lebih awal Vinales dari Red Bull KTM Tech3 menjelang MotoGP Inggris pada 7-9 Agustus pertama kali dilaporkan oleh Motorsport.com akhir pekan lalu.

Laporan tersebut mengatakan bahwa KTM akan menggantikan Vinales dengan Pol Espargaro sebagai akibat dari kombinasi cedera bahu yang berkelanjutan dan ketegangan yang muncul dengan KTM dan CEO Tech3 Guenther Steiner, yang menginginkan line-up sepenuhnya baru di timnya untuk musim MotoGP 2027.

Maverick Vinales, 2026 Sachsenring MotoGP.
Maverick Vinales, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Tapi Vinales mengatakan laporan tersebut tidak benar, dan menyatakan bahwa ia akan menyelesaikan musim ini di MotoGP “sesuai kontrak saya”.

“Saya mulai membaca artikel yang tidak masuk akal,” tulis Maverick Vinales dalam sebuah unggahan Instagram Story.

“Minggu lalu saya berada di pusat APC [Red Bull Athlete Performance Centre] dan kami mulai memahami mengapa saya tidak dapat pulih.

“Saya membandingkan semua informasi ini dengan dokter saya untuk memeriksa apakah ini masalahnya dan bagaimana cara untuk memperbaikinya.

“Berhentilah menulis artikel bodoh tentang saya, saya tidak akan balapan di SBK dan saya akan menyelesaikan tahun ini sesuai kontrak saya.”

Maverick Vinales, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix, entering pit lane. Credit: Gold and Goose.
Maverick Vinales, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix, entering pit lane. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Crash.net telah menghubungi KTM terkait rumor tersebut, tetapi belum menerima tanggapan.

Dengan asumsi Vinales menyelesaikan musim ini, masa depannya setelah akhir November masih belum pasti, tetapi harapannya bertahan di MotoGP semakin mengecil.

KTM dikabarkan telah melakukan pembicaraan dengan Luca Marini mengenai kursi Tech3 untuk tahun 2027 sejak Grand Prix Belanda di Assen, sementara Manuel Gonzalez dan Senna Agius juga dikaitkan dengan tim Prancis tersebut.

Tags:

Maverick Vinales
Red Bull KTM Tech3
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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