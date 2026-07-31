Bezzecchi Kembali Menunggangi Motor Jelang Comeback di Silverstone

Aprilia memberikan pembaruan mengenai pemulihan Marco Bezzecchi dari cedera.

Marco Bezzecchi, Mugello 2026.
Marco Bezzecchi, Mugello 2026.
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi sudah kembali mengendarai sepeda motor saat rencana comebacknya pada putaran MotoGP Inggris semakin dekat.

Mantan pemimpin klasemen kejuaraan itu mengalami patah tulang selangka pada insiden kualifikasi Grand Prix Jerman.

Cedera tersebut membuatnya absen dari kedua balapan di Sachsenring, dengan Marco Bezzecchi segera menjalani operasi pada tulang selangkanya.

Marco Bezzecchi rides an RSV4 Aprilia at Misano
Marco Bezzecchi rides an RSV4 Aprilia at Misano
© Aprilia Racing

Fase libur musim panas membantu proses pemulihan Bezzecchi, yang diharapkan bisa kembali saat musim kembali bergulir di Grand Prix Inggris.

Pada Kamis malam, Aprilia memberikan kabar terbaru mengenai pembalap Italia tersebut, yang telah mampu mengendarai Aprilia RSV4 di Misano saat ia melanjutkan rehabilitasinya.

Pernyataan singkat dari Aprilia berbunyi: “Kepada Media yang terhormat, kemarin [Rabu, 29 Juli] Marco Bezzecchi menyelesaikan sesi empat putaran dengan RSV4-nya di sirkuit Misano. Program pemulihannya berjalan sesuai rencana.

“Pertemuan selanjutnya adalah di Silverstone, di mana ia akan menjalani penilaian medis dengan tim medis MotoGP.”

Marco Bezzecchi.
Marco Bezzecchi.
© Gold and Goose

Cedera Bezzecchi terjadi di akhir paruh pertama musim yang penuh gejolak. Sejak memenangi Grand Prix Italia bulan Mei, Bez gagal mencetak satupun poin di hari Minggu.

Ia tersingkir dari Grand Prix Hungaria setelah terseret oleh rekan setimnya, Jorge Martin, dalam kecelakaan beruntun di Tikungan 1.

Kemudian di Brno, Bezzecchi diskorsing dari Grand Prix Ceko setelah memukul seseorang marshal setelah kecelakaan Sprint Race.

Selanjutnya di Belanda, ia mengalami kecelakaan parah di Grand Prix, sebelum mengalami cedera tulang selangka usai terjatuh di kualifikasi GP Jerman.

Setelah semua kekacauan tersebut, Bezzecchi turun dari memimpin klasemen ke posisi empat, tertinggal 22 poin dari rekan setimnya, Jorge Martin.

Tags:

Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
Bezzecchi Kembali Menunggangi Motor Jelang Comeback di Silverstone
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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