Razgatlioglu Terkadang Lupa Dirinya Seorang Rookie MotoGP

Toprak Razgatlioglu mengaku bahwa ia masih merasa kecewa dengan hasil buruk meskipun MotoGP 2026 merupakan tahun pembelajaran.

Toprak Razgatlioglu, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix, pre-race. Credit: Gold and Goose.
Toprak Razgatlioglu, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix, pre-race. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Pembalap Pramac Yamaha, Toprak Razgatlioglu, mengaku bahwa "terkadang Anda lupa" bahwa ia adalah seorang rookie MotoGP, setelah kesuksesannya di World Superbikes.

Langkah yang telah lama ditunggu-tunggu oleh superstar Turki ini ke MotoGP dikonfirmasi tahun lalu oleh Pramac, dengan Razgatlioglu meneken kontrak multi-musim dengan Yamaha.

Setelah memenangkan tiga gelar World Superbike, ekspektasi sudah tinggi bagi Razgatlioglu untuk beradaptasi dengan cepat dengan motor MotoGP.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Yamaha, 2026 German MotoGP
Toprak Razgatlioglu, Pramac Yamaha, 2026 German MotoGP
© Gold and Goose

Tapi, karena 2026 adalah tahun terakhir penggunaan ban Michelin sebelum beralih ke Pirelli yang lebih familiar, baik Razgatlioglu maupun Yamaha langsung meredam ekspektasi

Memang, beradaptasi dengan ban depan Michelin telah menjadi tantangan terbesar Razgatlioglu musim ini.

Setelah 11 putaran, ia berada di posisi ke-21 klasemen MotoGP dengan 12 poin, dengan hasil terbaik finis di posisi ke-11 pada Grand Prix Hungaria.

“Saya pembalap pemenang…”

Dalam wawancara terbaru dengan situs web resmi MotoGP, Razgatlioglu mengatakan bahwa ia tahu tahun 2026 akan menjadi musim pembelajaran baginya ketika ia menandatangani kontrak dengan Yamaha.

Namun, ia mengakui bahwa “kadang-kadang Anda melupakan hal ini” dan mudah merasa patah semangat karena hasil yang buruk.

“Saya adalah pembalap pemenang,” ia memulai. “Saat menandatangani kontrak MotoGP, saya tahu tahun pertama bagi saya tidak akan mudah.

“Saya berusaha untuk tetap kuat, tetapi terkadang juga tidak mudah untuk memahami situasinya.

“Ini adalah tahun pembelajaran, tetapi terkadang Anda melupakan hal ini.

“Anda selalu mencari hasil yang baik; terkadang ketika Anda tidak mendapatkan hasil yang baik, Anda otomatis akan merasa down.

“Kebugaran fisik sangat penting, tetapi sisi mental jauh lebih penting.

“Jika motivasi Anda tinggi, maka semuanya akan lebih mudah bagi Anda.

“Karakter saya tidak pernah berubah. Saya tidak akan pernah menjadi superstar - saya tidak menyukai ini.

“Di luar lintasan, saya adalah Toprak yang normal. Ini tidak akan pernah berubah.”

Toprak Razgatlioglu, 2026 Assen MotoGP.
Toprak Razgatlioglu, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Terlepas dari kesulitannya, kepala kru Razgatlioglu, Alberto Giribuola, mengatakan kepada GPOne bahwa cara berkendara Razgatlioglu "terkadang benar-benar ajaib".

Razgatlioglu akan menjadi satu-satunya pembalap Yamaha saat ini yang bertahan di Yamaha untuk tahun 2027, saat pabrikan Jepang itu melakukan perombakan besar terhadap line-up pembalapnya.

Di tim pabrikan, Jorge Martin dan Ai Ogura menggantikan Fabio Quartararo dan Alex Rins, sementara Izan Guevara akan naik kelas dari Moto2 untuk bergabung dengan Razgatlioglu di Pramac.

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Toprak Razgatlioglu
Razgatlioglu Terkadang Lupa Dirinya Seorang Rookie MotoGP
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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