Razgatlioglu Antusias untuk Kembali ke Sachsenring yang "Spesial"

Kenapa putaran MotoGP Jerman akhir pekan ini terasa sangat spesial bagi Toprak Razgatlioglu?

Toprak Razgatlioglu, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix, pre-race. Credit: Gold and Goose.
Toprak Razgatlioglu, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix, pre-race. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Toprak Razgatlioglu memang berada di musim pertamanya sebagai pembalap Grand Prix, tetapi juara WorldSBK tiga kali itu memiliki kenangan spesial di Sachsenring, yang hanya muncul di MotoGP pada level kejuaraan dunia..

Razgatlioglu juga tidak pernah balapan di Jerman sebagai pembalap WorldSBK, terakhir balapan di sana pada tahun 2017 di Lausitzring di kelas European Superstock.

Namun, ia berkompetisi di Sachsenring pada tahun 2014 di Red Bull MotoGP Rookies Cup, meraih satu-satunya kemenangan di kelas tersebut.

Toprak Razgatlioglu, 2026 Assen MotoGP.
Toprak Razgatlioglu, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

“Saya sangat menantikan balapan di Sachsenring karena saya memiliki beberapa kenangan indah di sirkuit ini,” kata Toprak Razgatlioglu menjelang MotoGP Jerman, mengenang balapan Rookies Cup-nya di Sachsenring.

“Terakhir kali saya balapan di sini adalah pada tahun 2014 di Red Bull MotoGP Rookies Cup, di mana saya meraih kemenangan pertama saya, jadi ini jelas tempat yang istimewa bagi saya.”

Tapi, Razgatlioglu belum pernah balapan di Sachsenring sejak kemenangan 12 tahun lalu, jadi dia mendekati akhir pekan ini seolah-olah ini adalah trek baru baginya.

“Pada saat yang sama, rasanya hampir seperti trek yang benar-benar baru karena sudah bertahun-tahun lamanya, dan ini akan menjadi pertama kalinya saya balapan di sini dengan motor MotoGP,” kata pembalap Pramac Yamaha itu.

“Balapan dengan motor 1000cc di Sachsenring adalah tantangan yang sama sekali berbeda, jadi saya perlu belajar lagi dan memahami bagaimana motor berperilaku di sirkuit ini.

“Setelah kecepatan yang kami tunjukkan di Assen, saya bersemangat untuk kembali ke lintasan. Saya akan melakukan yang terbaik, terus bekerja sama dengan tim dan semoga kami dapat memiliki akhir pekan yang kompetitif lainnya dan terus membuat kemajuan.”

Miller: Sachsenring “bisa cocok untuk motor kami”

Jack Miller, 2026 Brno MotoGP.
Jack Miller, 2026 Brno MotoGP.
© Gold and Goose

Fabio Quartararo menganggap Sachsenring bukanlah sirkuit yang cocok untuk Yamaha M1. Pembalap Prancis itu menang di sana pada tahun 2022, tetapi satu-satunya finis 10 besar sejak itu di Jerman terjadi tahun lalu ketika ia berada di posisi keempat.

Namun, Jack Miller memiliki pendapat yang berbeda. Ia merasa layout Sachsenring yang sempit dan mayoritas menikung ke kiri cocok dengan karakteristik YZR-M1.

“Saya sangat menantikan Sachsenring,” katanya. “Ini sirkuit yang sempit dan teknis, dan saya pikir karakteristiknya sangat cocok untuk motor kami.

“Saya selalu menikmati balapan di sana dan saya pernah meraih beberapa hasil bagus di sirkuit itu di masa lalu, jadi saya bersemangat untuk melihat apa yang bisa kami capai akhir pekan ini.

“Saya sudah mengendarai motor selama tiga minggu berturut-turut antara Assen dan Suzuka 8 Hours, jadi saya sebenarnya menantikan untuk bisa menjadi yang keempat.

“Ini adalah salah satu bagian favorit saya di musim ini karena Anda balapan secara teratur, tetap fokus, dan terus membangun momentum.

“Semoga kita bisa membawa hal-hal positif dari beberapa minggu terakhir ke akhir pekan yang kuat lainnya di Jerman.”

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Toprak Razgatlioglu
Jack Miller
Prima Pramac Yamaha
Razgatlioglu Antusias untuk Kembali ke Sachsenring yang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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