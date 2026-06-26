Bagaimana Hilangnya Perangkat Holeshot MotoGP Mempengaruhi Start?

Putaran Assen akhir pekan ini akan menyaksikan para pembalap MotoGP memulai balapan tanpa holeshot device untuk pertama kalinya.

Larangan terhadap sistem ini diberlakukan lebih awal, beriringan dengan perubahan jarak grid start mulai Grand Prix Jerman akhir pekan depan, sebagai upaya untuk meningkatkan aspek keselamatan di Tikungan 1.

Perangkat holeshot depan, yang hanya digunakan saat start, meningkatkan akselerasi dari grid dengan mengurangi wheelie.

Namun, perangkat ini membutuhkan pengereman keras di Tikungan 1 untuk dilepas, yang dapat mengejutkan pembalap di belakang.

Perangkat pengatur ketinggian roda belakang akan terus digunakan saat start dan selama balapan hingga akhir musim ini.

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Para pembalap sudah mulai berlatih start tanpa holeshot device di Brno akhir pekan lalu, dan juga mendapat slot latihan start tambahan di Assen akhir pekan ini.

Luca Marini, Start. © Gold and Goose

Luca Marini: “Insiden Tikungan 1 tidak akan hilang”

“Bagi saya ini bagus, karena kita akan memiliki satu hal yang lebih sedikit untuk dipikirkan [untuk menonaktifkan bagian depan] ketika kita tiba di Tikungan 1,” kata Luca Marini dari Honda.

“Terkadang, untuk beberapa pabrikan, mungkin perangkat belakang tidak dapat terangkat sepenuhnya. Tapi itu bukan masalah besar, karena jika Anda melewati tikungan dengan [perangkat belakang diturunkan] itu tidak terlalu berbahaya dibandingkan jika Anda mengunci perangkat depan.

“Jadi bagi saya ini adalah perubahan yang baik. Mari kita lihat bagaimana startnya di Assen nanti.

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“Kita lihat apakah kita bisa membuat perbedaan yang sedikit lebih besar daripada pabrikan lain, karena Honda selalu bagus di awal balapan. Mungkin bisa lebih baik lagi, atau sedikit lebih buruk. Kita lihat saja nanti.

“Tapi kecelakaan di Tikungan 1 tidak akan hilang sepenuhnya. Mungkin kita sedikit mengurangi kemungkinannya, tapi tetap akan ada. Karena start dan tikungan pertama adalah satu-satunya momen di mana Anda bisa menyalip 3, 4, 5 pembalap, dengan sedikit risiko.

“Jika tidak, selama balapan biasanya tidak mungkin menyalip lebih dari dua pembalap, kecuali Ogura!”

Fabio Quartararo sets his front holeshot device. © Gold and Goose

Fabio Quartararo: “Wheelie menyulitkan, pengereman lebih aman”

“Saya rasa ini bagus untuk keselamatan. Memang lebih sulit dengan wheelie dan segala hal di lintasan lurus, tetapi di titik pengereman lebih aman,” kata juara dunia 2021 Fabio Quartararo. “Anda hanya perlu membiasakan diri karena motor akan sering wheelie.

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“Tetapi Anda tidak akan mengalami masalah yang sama seperti di Le Mans [di mana sulit untuk menonaktifkan perangkat] dan motor melompat ke mana-mana, atau di Phillip Island dan Silverstone di mana itu sangat berbahaya.

“Tetapi Anda harus menggunakan [holeshot depan] karena semua orang menggunakannya.”

Jorge Martin: “Kemampuan pembalap akan keluar”

“Akan menarik. Saya sudah mencoba dua kali tanpa holeshot dan perbedaan antara 0-100 km/jam tidak terlalu besar, tetapi motornya lebih sulit dikendalikan,” kata juara dunia 2024 Jorge Martin.

“Namun bakat akan muncul karena Anda perlu mengendalikan gas, rem, dan kopling.

“Dan sebelumnya hampir selalu gas penuh dan melepaskan kopling. Jadi saya pikir ini akan bagus untuk saya.

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“Yang penting lebih aman, itulah mengapa mereka melakukannya. Dan kita akan lebih lambat sampai di tikungan pertama.”

Jack Miller, practice start. © Gold and Goose

Jack Miller: “Anda akan 30 km/jam lebih lambat”

Martin may have said the performance difference isn’t huge, but Pramac Yamaha’s Jack Miller put a number to it:

“You arrive 30 km/h slower, so it’s not going to be more dangerous [to remove them]. That [difference] is the reason why we all use it every week, even if we can't get it unlocked at turn one. It's about getting there first.”

Miller dismissed concerns that bigger wheelies could be a safety concern.

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“We had wheelies for 30 years. Look at the statistics on crashes at first corner with injuries in the last what is it 5-6 years since they introduced these devices. It's clear what's safe and what's not safe,” responded Miller.

“Wheelie is what's slowing you down essentially. It's physics, you can only go as fast as the wheelie will allow you, and it's how you manage the wheelie.

“So I'm in favour. I believe all of us having to grab a massive handful of front brake [to disengage the device], then releasing and then going into your normal braking, it's not natural. It's completely the opposite of being natural.

“So, removing the devices is a smart decision. I think it will create for better first corner action, as well as safer first corner action.”

Marco Bezzecchi, practice start. © Gold and Goose

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Marco Bezzecchi: “Bukan satu-satunya solusi”

Pemimpin klasemen saat ini, Marco Bezzecchi, terdengar kurang yakin dengan rencana ini.

“Ini adalah keputusan yang harus kita terima,” kata pembalap Aprilia itu. “Tentu saja ini berbeda dan dari segi keselamatan bisa lebih baik.

“Memang benar saya juga salah satu orang yang berpikir ini bukan satu-satunya solusi. Tapi bagus bahwa mereka mengambil keputusan tegas untuk mencoba meningkatkan [keselamatan]. Saya menerimanya, saya menghormatinya, dan saya setuju.

“Maka tentu akan sulit untuk mengubah semuanya, tetapi mereka memberi kami dua sesi di Brno dan akan memberi kami dua sesi juga di sini, dalam hal start latihan. Jadi mereka juga membantu kami untuk mencoba beradaptasi dengan cepat.”

Diogo Moreira: “Menarik untuk dilihat”

Setelah setengah musim menggunakan perangkat holeshot, rookie Diogo Moreira akan kembali ke gaya start balapan Moto2 yang lebih familiar untuknya.

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“Tentu saja akan berbeda, dan juga akan lebih menarik untuk dilihat dan ditonton saat start. Kita perlu bermain dengan kopling, rem belakang, wheelie, jadi seharusnya bagus.

“Kami mencoba beberapa start tanpa perangkat depan di Brno dan hasilnya tidak terlalu buruk. Kita hanya perlu memahami apakah kita perlu mengaktifkan yang belakang. Mari kita lihat. Kita akan mencobanya besok.

“Saya pikir pasti [akan lebih aman]. Dan juga lebih baik untuk menyalip di tikungan pertama, karena kita bisa bermain dengan rem.”