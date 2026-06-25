Acosta Tidak Yakin Solusi Keandalan KTM Tiba sebelum Sachsenring

Pedro Acosta tidak mengharapkan perbaikan atas masalah keandalan KTM sebelum MotoGP Jerman pada bulan Juli.

Pedro Acosta, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix, pre-event press conference. Credit: Gold and Goose.
Pedro Acosta, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix, pre-event press conference. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose
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Setelah akhir pekan yang penuh dengan masalah keandalan di Brno, Pedro Acosta mengatakan tidak berharap adanya solusi dari KTM sebelum MotoGP Jerman bulan depan.

Acosta mengalami masalah keandalan sepanjang tiga hari di Brno pekan lalu, dengan kerusakan pada lap terakhir grand prix setelah kegagalan di Sesi Latihan dan masalah perangkat ketinggian pengendaraan di Sprint yang berkontribusi pada kecelakaannya di tikungan 11.

Balapan di Jerman pada 10–12 Juli akan berlangsung setelah MotoGP Belanda akhir pekan ini (26–28 Juni) dan merupakan putaran terakhir musim 2026 sebelum jeda musim panas selama empat minggu.

Oleh karena itu, Acosta berharap setidaknya paruh kedua musim terakhirnya bersama KTM akan bebas dari masalah keandalan yang telah menghantui pabrikan Austria tersebut dalam beberapa balapan terakhir.

Pedro Acosta, 2026 Brno MotoGP.
Pedro Acosta, 2026 Brno MotoGP.
© Gold and Goose

“Ini adalah akhir pekan yang sulit, bahkan bagi kami untuk memahami apa yang terjadi karena setiap hari saya mengalami masalah yang berbeda,” kata Pedro Acosta dalam konferensi pers pra-acara di MotoGP Belanda. “Bagaimanapun, [itu adalah] hal-hal yang saat ini di luar kendali saya.

“KTM harus memahami apa yang terjadi dan segera memberikan beberapa solusi, tetapi tampaknya akan cukup sulit sebelum Sachsenring.

“Saat ini, kita harus memahami bagaimana tampil sebaik mungkin dengan paket yang akan kita miliki di sini, dan kemudian, setelah jeda musim panas, mari kita lihat level kita.”

Apa yang bisa dipelajarinya dari Marquez?

Marc Marquez, Pedro Acosta, 2026 Hungary MotoGP
Marc Marquez, Pedro Acosta, 2026 Hungary MotoGP
© Gold and Goose

Acosta juga menjadi fokus selama akhir pekan Assen setelah berita kepindahannya ke ke Ducati Lenovo Team telah dikonfirmasi awal pekan ini.

Pembalap Spanyol itu akan berpasangan dengan juara dunia sembilan kali, Marc Marquez, jadi apa yang bisa dipelajari Acosta darinya?

“Saya memikirkan pengalamannya,” katanya. “Dia adalah satu-satunya pembalap di grid [saat ini] yang pernah balapan dengan legenda seperti Dani [Pedrosa], seperti Jorge [Lorenzo], seperti Valentino [Rossi], di tahun-tahun awalnya di MotoGP.”

“Untuk ini, tentu dia juga banyak belajar dari orang-orang itu. Mungkin saya bisa belajar.

“Saya masih di tahun-tahun awal MotoGP, kami harap begitu, untuk ini saya pikir di tahap itu, untuk bagaimana mengelola balapan, tekanan, dia adalah orang yang sudah memenangkan sembilan gelar – dia memiliki cukup pengalaman, mungkin dia bisa berbagi dengan saya juga.”

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Acosta Tidak Yakin Solusi Keandalan KTM Tiba sebelum Sachsenring
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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