Yamaha Ditunjuk sebagai Pemasok Motor Moto3 Mulai Musim 2028

Yamaha will become the exclusive bike supplier for a new era of the Moto3 World Championship, from 2028.

Yamaha akan menjadi pemasok eksklusif motor untuk era baru Moto3 yang akan dimulai musim 2028.

Yamaha logo, MotoGP 2026.
Yamaha logo, MotoGP 2026.
© Gold and Goose
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Masa depan Moto3 yang baru dan lebih besar dikonfirmasi selama konferensi pers khusus pada hari Kamis di MotoGP Belanda.

Setelah menggunakan motor 250cc empat tak sejak berakhirnya era motor 125cc dua tak pada tahun 2012, kelas junior akan beralih ke kelas motor tunggal Yamaha mulai tahun 2028, menggunakan mesin yang 'akan diungkapkan' dengan kontrak selama enam tahun.

Motor masa depan tersebut - yang terdiri dari versi mesin Yamaha R7 yang "sangat dimodifikasi" dan sasis prototipe - akan memiliki tenaga 90 tenaga kuda, berat 120 kg, dan performa yang lebih baik daripada motor Moto3 saat ini.

Chief Sporting Officer MotoGP, Carlos Ezpeleta, mengatakan: “Ini adalah langkah penting untuk keselamatan, kesetaraan para pembalap, balapan, dan menyelaraskan para pembalap menuju MotoGP.”

Langkah ini secara efektif akan menutup kesenjangan kapasitas antara Moto3 dan kelas Moto2 765cc, yang menggunakan mesin Triumph spesifikasi tunggal tetapi memungkinkan desain sasis terbuka, yang saat ini disediakan oleh Kalex, Boscoscuro, dan Forward.

Moto3, 2026.
Moto3, 2026.
© Gold and Goose

Meskipun Moto3 sudah menerapkan batasan harga pada mesin, transmisi, dan komponen lainnya, persaingan antar pabrikan (KTM dan Honda) menimbulkan tekanan untuk melampaui batasan harga tersebut, dengan menggunakan kesuksesan di lintasan untuk mengurangi kerugian.

Para pesaing kemudian terpaksa merespons, menyebabkan biaya meningkat.

"Targetnya adalah mencapai 50% dari biaya Moto3 saat ini," kata Ezpeleta.

Yamaha logo on YZR-M1.
Yamaha logo on YZR-M1.
© Gold and Goose

Managing Director Yamaha Motor Racing, Paolo Pavesio, menegaskan bahwa Moto3 tidak akan menjadi 'Yamaha Cup', dan pabrikan lain bisa berkompetisi di Moto3 seperti halnya Yamaha, Honda, dan KTM yang sekarang menurunkan tim di Moto2 meski tidak membangun sasis atau mesinnya.

Uji coba pertama mesin Yamaha Moto3 yang baru diperkirakan akan berlangsung pada bulan September atau Oktober tahun ini.

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Yamaha Ditunjuk sebagai Pemasok Motor Moto3 Mulai Musim 2028
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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