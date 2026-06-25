Marc Marquez Konfirmasi Opsi Kontrak Satu Tahun dari Ducati

Marc Marquez mengkonfirmasi bahwa perpanjangan kontrak satu tahun dengan Ducati MotoGP "sedang dipertimbangkan".

Perpanjangan kontrak dua tahun sang juara bertahan secara resmi diumumkan awal pekan ini.

Namun, ada spekulasi selama musim dingin bahwa ketidakpastian mengenai kondisi bahu kanannya mungkin berarti ia akan memilih kontrak yang lebih pendek.

“Opsi kontrak satu tahun itu memang ada di meja perundingan,” Marc Marquez membenarkan tentang opsi tersebut di Assen pada hari Kamis. “Namun pada akhirnya, yang terbaik untuk proyek ini adalah kontrak dua tahun.”

Marc Marquez, Bagnaia, Ogura, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

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Marquez, yang didampingi Pedro Acosta sebagai rekan setim barunya musim depan, menegaskan bahwa ia tidak pernah menimbang tim lain selain Ducati.

“Ducati selalu menjadi pilihan pertama saya. Kami mulai berbicara musim lalu. Kemudian kami berhenti karena saya mengatakan saya perlu tahu setelah Indonesia bagaimana kondisi bahu kanan saya,” katanya.

Marc Marquez, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

Pembalap Spanyol itu juga mengakui bahwa ia "takut" tentang seberapa banyak kekuatan yang akan hilang setelah cedera bahu tahun lalu, yang membutuhkan operasi lanjutan pada bulan Mei.

“Saya takut. Dalam setiap operasi, Anda kehilangan sebagian persentase. Terkadang Anda kehilangan 5 persen, dan Anda tidak merasakannya. Terkadang Anda kehilangan jauh lebih banyak,” jelas Marquez.

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“Memang benar bahwa di lengan kanan, saya kehilangan persentase secara bertahap lebih banyak dibandingkan dengan sisi kiri tubuh saya.

“Dan di situlah saya mengatakan saya perlu menunggu [tentang masa depan saya]. Karena jika saya kehilangan persentase yang jauh lebih banyak, saya tidak akan mampu mengendarai motor.

“Sekarang tampaknya, setelah operasi terakhir - karena bagian pertama musim ini adalah bencana - persentasenya kurang lebih telah mencapai tingkat yang dapat diterima untuk terus maju, terus menikmati gairah saya.”

Marquez memasuki putaran Assen akhir pekan ini setelah memangkas keunggulan Marco Bezzecchi di kejuaraan MotoGP dari 102 poin menjadi 40 poin.