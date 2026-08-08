MotoGP Inggris 2026: Martin Meroket untuk Pole di Silverstone
Hasil lengkap dari kualifikasi MotoGP Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone, putaran 12 dari 22.
Pemimpin klasemen Jorge Martin melesat ke pole position dengan rekor waktu di MotoGP Silverstone 2026, memimpin baris depan yang seluruhnya diisi oleh pembalap Aprilia.
Pembalap Trackhouse, Raul Fernandez dan Ai Ogura, sempat memimpin hingga akhirnya Martin—pembalap andalan tim pabrikan—melakukan manuver cepat di saat-saat terakhir.
Di belakang mereka, Fabio di Giannantonio (VR46), rekan setim Martin yaitu Marco Bezzecchi, serta juara bertahan Marc Marquez akan memulai balapan dari baris kedua.
Sesi Q2 Marc Marquez diawali dengan momen kaki terlepas dari pijakan saat melintasi tikungan Farm, namun ia berhasil meraih pole sementara - mengungguli adiknya Alex - setelah putaran awal.
Bezzecchi kemudian melesat dari posisi ketujuh ke puncak timesheets saat sesi menyisakan tiga menit, sebelum mantan pemimpin klasemen yang sedang cedera itu mundur dari persaingan kualifikasi.
Saat Bezzecchi mulai melambat - akibat hilangnya sebagian komponen aerodinamika belakang - Fernandez segera memecahkan rekor waktu lap hari Jumat pembalap Italia tersebut, sementara pembalap Trackhouse lainnya, Ogura, menempati posisi kedua dengan selisih waktu sangat tipis.
Namun, Martin kemudian merebut pole perdananya dari tangan Fernandez dengan selisih waktu hanya 0,021 detik.
Martin akan memulai balapan Sprint sore ini dengan keunggulan 14 poin atas Ogura.
Motor GP25 milik Franco Morbidelli dan pembalap pengganti Iker Lecuona berhasil lolos dari Kualifikasi 1 menuju Q2, di mana mereka mengamankan posisi start kedelapan dan kesepuluh.
Namun, Francesco Bagnaia termasuk di antara pembalap yang gagal lolos dari Q1 dan akan memulai balapan dari posisi ke-16.
Sprint Race Silverstone - yang akan berjarak 10 lap - akan digelar pada pukul 4 sore waktu setempat, atau pukul 10:00 malam WIB
MotoGP Inggris 2026 - Silverstone - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|1'56.160s
|7/7
|335k
|2
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.021s
|5/6
|333k
|3
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.189s
|6/7
|338k
|4
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.255s
|7/7
|333k
|5
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.296s
|5/7
|338k
|6
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.367s
|3/7
|336k
|7
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.379s
|3/7
|336k
|8
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.729s
|2/6
|332k
|9
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.772s
|6/7
|336k
|10
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+1.162s
|3/5
|331k
|11
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.334s
|6/6
|331k
|12
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.883s
|2/6
|333k
|Qualifying 1:
|13
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'57.433s
|7/7
|327k
|14
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|1'57.596s
|6/7
|334k
|15
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1'57.877s
|2/7
|335k
|16
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|1'57.891s
|6/7
|332k
|17
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'57.940s
|5/7
|330k
|18
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|1'58.081s
|3/6
|338k
|19
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'58.120s
|5/7
|334k
|20
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|1'58.140s
|5/7
|333k
|21
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'58.414s
|5/7
|336k
|22
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|1'58.590s
|2/7
|331k
|23
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|1'58.842s
|5/7
|329k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Silverstone:
Lap tercepat: Jorge Martin, Aprilia, 1m 56.160s (2026)
Lap balap tercepat: Aleix Espargaro, Aprilia, 1m 58.895s (2024)
Free Practice 2
Fabio di Giannantonio kembali unjuk gigi bagi Ducati dengan memimpin sesi latihan terakhir untuk MotoGP Silverstone 2026.
Pembalap asal Italia itu menjadi satu-satunya yang mencatatkan waktu di kisaran 1 menit 57 detik pada pagi hari ini, mengakhiri sesi dengan keunggulan 0,117 detik atas Raul Fernandez dari tim Trackhouse Aprilia.
Bintang tim pabrikan RS-GP sekaligus pemimpin sesi hari Jumat, Marco Bezzecchi, memimpin sebagian besar jalannya sesi sebelum akhirnya finis di posisi ketiga, mengungguli juara bertahan dari Ducati, Marc Marquez.
Kemudian menyusul duo Aprilia, Jorge Martin dan Ai Ogura - yang menempati peringkat pertama dan kedua dalam klasemen kejuaraan dunia saat ini - untuk melengkapi posisi enam besar.
Jack Miller dari tim Pramac Yamaha, yang telah mengamankan akses langsung ke Kualifikasi 2 berkat posisi kesembilan pada hari Jumat, mengalami kecelakaan di awal sesi di Tikungan 16.
Sebagian besar pembalap menggunakan ban berkompon lunak (*soft*) di bagian depan dan belakang untuk sesi latihan terakhir.
Namun, Bezzecchi termasuk di antara beberapa pembalap yang memulai sesi dengan ban belakang berkompon sedang (*medium*) sebelum kemudian beralih ke ban lunak.
Kualifikasi 1 - yang diikuti oleh para pembalap di luar posisi sepuluh besar pada hari Jumat, termasuk Francesco Bagnaia (yang sempat berada di papan bawah catatan waktu selama sebagian besar sesi latihan terakhir sebelum akhirnya naik ke posisi kedua belas)—kini akan segera dimulai.
|MotoGP Inggris 2026 - Silverstone - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|1'57.885s
|2
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.117s
|3
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.184s
|4
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.258s
|5
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.446s
|6
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.502s
|7
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.540s
|8
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.616s
|9
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.827s
|10
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.056s
|11
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.109s
|12
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+1.127s
|13
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+1.214s
|14
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+1.554s
|15
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.618s
|16
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.625s
|17
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+1.878s
|18
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+2.102s
|19
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+2.132s
|20
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+2.352s
|21
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|+2.374s
|22
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+2.516s
|23
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+2.555s
* Rookie