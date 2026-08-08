MotoGP Inggris 2026: Martin Meroket untuk Pole di Silverstone

Pemimpin klasemen Jorge Martin melesat ke pole position dengan rekor waktu di MotoGP Silverstone 2026, memimpin baris depan yang seluruhnya diisi oleh pembalap Aprilia.

Pembalap Trackhouse, Raul Fernandez dan Ai Ogura, sempat memimpin hingga akhirnya Martin—pembalap andalan tim pabrikan—melakukan manuver cepat di saat-saat terakhir.

Di belakang mereka, Fabio di Giannantonio (VR46), rekan setim Martin yaitu Marco Bezzecchi, serta juara bertahan Marc Marquez akan memulai balapan dari baris kedua.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 British MotoGP © Gold and Goose

Sesi Q2 Marc Marquez diawali dengan momen kaki terlepas dari pijakan saat melintasi tikungan Farm, namun ia berhasil meraih pole sementara - mengungguli adiknya Alex - setelah putaran awal.

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Bezzecchi kemudian melesat dari posisi ketujuh ke puncak timesheets saat sesi menyisakan tiga menit, sebelum mantan pemimpin klasemen yang sedang cedera itu mundur dari persaingan kualifikasi.

Saat Bezzecchi mulai melambat - akibat hilangnya sebagian komponen aerodinamika belakang - Fernandez segera memecahkan rekor waktu lap hari Jumat pembalap Italia tersebut, sementara pembalap Trackhouse lainnya, Ogura, menempati posisi kedua dengan selisih waktu sangat tipis.

Namun, Martin kemudian merebut pole perdananya dari tangan Fernandez dengan selisih waktu hanya 0,021 detik.

Martin akan memulai balapan Sprint sore ini dengan keunggulan 14 poin atas Ogura.

Motor GP25 milik Franco Morbidelli dan pembalap pengganti Iker Lecuona berhasil lolos dari Kualifikasi 1 menuju Q2, di mana mereka mengamankan posisi start kedelapan dan kesepuluh.

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Namun, Francesco Bagnaia termasuk di antara pembalap yang gagal lolos dari Q1 dan akan memulai balapan dari posisi ke-16.

Sprint Race Silverstone - yang akan berjarak 10 lap - akan digelar pada pukul 4 sore waktu setempat, atau pukul 10:00 malam WIB

MotoGP Inggris 2026 - Silverstone - Hasil Kualifikasi Lengkap Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'56.160s 7/7 335k 2 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.021s 5/6 333k 3 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.189s 6/7 338k 4 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.255s 7/7 333k 5 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.296s 5/7 338k 6 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.367s 3/7 336k 7 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.379s 3/7 336k 8 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.729s 2/6 332k 9 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.772s 6/7 336k 10 Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +1.162s 3/5 331k 11 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.334s 6/6 331k 12 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.883s 2/6 333k Qualifying 1: 13 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'57.433s 7/7 327k 14 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* 1'57.596s 6/7 334k 15 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'57.877s 2/7 335k 16 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) 1'57.891s 6/7 332k 17 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'57.940s 5/7 330k 18 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'58.081s 3/6 338k 19 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'58.120s 5/7 334k 20 Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) 1'58.140s 5/7 333k 21 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'58.414s 5/7 336k 22 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 1'58.590s 2/7 331k 23 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1'58.842s 5/7 329k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Silverstone:

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Lap tercepat: Jorge Martin, Aprilia, 1m 56.160s (2026)

Lap balap tercepat: Aleix Espargaro, Aprilia, 1m 58.895s (2024)

Free Practice 2

Fabio di Giannantonio, 2026 Silverstone MotoGP. © Gold and Goose

Fabio di Giannantonio kembali unjuk gigi bagi Ducati dengan memimpin sesi latihan terakhir untuk MotoGP Silverstone 2026.

Pembalap asal Italia itu menjadi satu-satunya yang mencatatkan waktu di kisaran 1 menit 57 detik pada pagi hari ini, mengakhiri sesi dengan keunggulan 0,117 detik atas Raul Fernandez dari tim Trackhouse Aprilia.

Bintang tim pabrikan RS-GP sekaligus pemimpin sesi hari Jumat, Marco Bezzecchi, memimpin sebagian besar jalannya sesi sebelum akhirnya finis di posisi ketiga, mengungguli juara bertahan dari Ducati, Marc Marquez.

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Kemudian menyusul duo Aprilia, Jorge Martin dan Ai Ogura - yang menempati peringkat pertama dan kedua dalam klasemen kejuaraan dunia saat ini - untuk melengkapi posisi enam besar.

Jack Miller dari tim Pramac Yamaha, yang telah mengamankan akses langsung ke Kualifikasi 2 berkat posisi kesembilan pada hari Jumat, mengalami kecelakaan di awal sesi di Tikungan 16.

Sebagian besar pembalap menggunakan ban berkompon lunak (*soft*) di bagian depan dan belakang untuk sesi latihan terakhir.

Namun, Bezzecchi termasuk di antara beberapa pembalap yang memulai sesi dengan ban belakang berkompon sedang (*medium*) sebelum kemudian beralih ke ban lunak.

Kualifikasi 1 - yang diikuti oleh para pembalap di luar posisi sepuluh besar pada hari Jumat, termasuk Francesco Bagnaia (yang sempat berada di papan bawah catatan waktu selama sebagian besar sesi latihan terakhir sebelum akhirnya naik ke posisi kedua belas)—kini akan segera dimulai.

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MotoGP Inggris 2026 - Silverstone - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) 1'57.885s 2 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.117s 3 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.184s 4 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.258s 5 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.446s 6 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.502s 7 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.540s 8 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.616s 9 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.827s 10 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.056s 11 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.109s 12 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +1.127s 13 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.214s 14 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.554s 15 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.618s 16 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.625s 17 Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +1.878s 18 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +2.102s 19 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +2.132s 20 Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) +2.352s 21 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +2.374s 22 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +2.516s 23 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +2.555s

* Rookie