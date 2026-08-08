MotoGP Inggris 2026: Martin Meroket untuk Pole di Silverstone

Hasil lengkap dari kualifikasi MotoGP Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone, putaran 12 dari 22.

Jorge Martin will start on pole position at Silverstone.
Jorge Martin will start on pole position at Silverstone.
© Gold and Goose

Pemimpin klasemen Jorge Martin melesat ke pole position dengan rekor waktu di MotoGP Silverstone 2026, memimpin baris depan yang seluruhnya diisi oleh pembalap Aprilia.

Pembalap Trackhouse, Raul Fernandez dan Ai Ogura, sempat memimpin hingga akhirnya Martin—pembalap andalan tim pabrikan—melakukan manuver cepat di saat-saat terakhir.

Di belakang mereka, Fabio di Giannantonio (VR46), rekan setim Martin yaitu Marco Bezzecchi, serta juara bertahan Marc Marquez akan memulai balapan dari baris kedua.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 British MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 British MotoGP
© Gold and Goose

Sesi Q2 Marc Marquez diawali dengan momen kaki terlepas dari pijakan saat melintasi tikungan Farm, namun ia berhasil meraih pole sementara - mengungguli adiknya Alex - setelah putaran awal.

Bezzecchi kemudian melesat dari posisi ketujuh ke puncak timesheets saat sesi menyisakan tiga menit, sebelum mantan pemimpin klasemen yang sedang cedera itu mundur dari persaingan kualifikasi.

Saat Bezzecchi mulai melambat - akibat hilangnya sebagian komponen aerodinamika belakang - Fernandez segera memecahkan rekor waktu lap hari Jumat pembalap Italia tersebut, sementara pembalap Trackhouse lainnya, Ogura, menempati posisi kedua dengan selisih waktu sangat tipis.

Namun, Martin kemudian merebut pole perdananya dari tangan Fernandez dengan selisih waktu hanya 0,021 detik.

Martin akan memulai balapan Sprint sore ini dengan keunggulan 14 poin atas Ogura.

Motor GP25 milik Franco Morbidelli dan pembalap pengganti Iker Lecuona berhasil lolos dari Kualifikasi 1 menuju Q2, di mana mereka mengamankan posisi start kedelapan dan kesepuluh.

Namun, Francesco Bagnaia termasuk di antara pembalap yang gagal lolos dari Q1 dan akan memulai balapan dari posisi ke-16.

Sprint Race Silverstone - yang akan berjarak 10 lap - akan digelar pada pukul 4 sore waktu setempat, atau pukul 10:00 malam WIB

MotoGP Inggris 2026 - Silverstone - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed
1Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)1'56.160s7/7335k
2Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.021s5/6333k
3Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.189s6/7338k
4Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.255s7/7333k
5Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.296s5/7338k
6Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.367s3/7336k
7Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.379s3/7336k
8Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.729s2/6332k
9Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.772s6/7336k
10Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+1.162s3/5331k
11Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.334s6/6331k
12Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.883s2/6333k
 Qualifying 1:     
13Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)1'57.433s7/7327k
14Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*1'57.596s6/7334k
15Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)1'57.877s2/7335k
16Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)1'57.891s6/7332k
17Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)1'57.940s5/7330k
18Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)1'58.081s3/6338k
19Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'58.120s5/7334k
20Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)1'58.140s5/7333k
21Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'58.414s5/7336k
22Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*1'58.590s2/7331k
23Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)1'58.842s5/7329k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Silverstone:

Lap tercepat: Jorge Martin, Aprilia, 1m 56.160s (2026)
Lap balap tercepat: Aleix Espargaro, Aprilia, 1m 58.895s (2024)

Free Practice 2

Fabio di Giannantonio, 2026 Silverstone MotoGP.
Fabio di Giannantonio, 2026 Silverstone MotoGP.
© Gold and Goose

Fabio di Giannantonio kembali unjuk gigi bagi Ducati dengan memimpin sesi latihan terakhir untuk MotoGP Silverstone 2026.

Pembalap asal Italia itu menjadi satu-satunya yang mencatatkan waktu di kisaran 1 menit 57 detik pada pagi hari ini, mengakhiri sesi dengan keunggulan 0,117 detik atas Raul Fernandez dari tim Trackhouse Aprilia.

Bintang tim pabrikan RS-GP sekaligus pemimpin sesi hari Jumat, Marco Bezzecchi, memimpin sebagian besar jalannya sesi sebelum akhirnya finis di posisi ketiga, mengungguli juara bertahan dari Ducati, Marc Marquez.

Kemudian menyusul duo Aprilia, Jorge Martin dan Ai Ogura - yang menempati peringkat pertama dan kedua dalam klasemen kejuaraan dunia saat ini - untuk melengkapi posisi enam besar.

Jack Miller dari tim Pramac Yamaha, yang telah mengamankan akses langsung ke Kualifikasi 2 berkat posisi kesembilan pada hari Jumat, mengalami kecelakaan di awal sesi di Tikungan 16.

Sebagian besar pembalap menggunakan ban berkompon lunak (*soft*) di bagian depan dan belakang untuk sesi latihan terakhir.

Namun, Bezzecchi termasuk di antara beberapa pembalap yang memulai sesi dengan ban belakang berkompon sedang (*medium*) sebelum kemudian beralih ke ban lunak.

Kualifikasi 1 - yang diikuti oleh para pembalap di luar posisi sepuluh besar pada hari Jumat, termasuk Francesco Bagnaia (yang sempat berada di papan bawah catatan waktu selama sebagian besar sesi latihan terakhir sebelum akhirnya naik ke posisi kedua belas)—kini akan segera dimulai.

MotoGP Inggris 2026 - Silverstone - Hasil Free Practice 2
PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)1'57.885s
2Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.117s
3Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.184s
4Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.258s
5Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.446s
6Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.502s
7Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.540s
8Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.616s
9Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.827s
10Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.056s
11Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.109s
12Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+1.127s
13Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+1.214s
14Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.554s
15Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.618s
16Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.625s
17Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+1.878s
18Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+2.102s
19Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+2.132s
20Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)+2.352s
21Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)+2.374s
22Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+2.516s
23Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+2.555s

* Rookie

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Ai Ogura
Marco Bezzecchi
Fabio di Giannantonio
Pedro Acosta
Francesco Bagnaia
Alex Marquez
MotoGP Inggris 2026: Martin Meroket untuk Pole di Silverstone
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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