Bagnaia Meminta Kejelasan Segera untuk Gelaran MotoGP Qatar

Francesco Bagnaia mendesak MotoGP untuk segera memastikan nasib Grand Prix Qatar dan berharap, jika balapan tersebut dibatalkan, putaran Valencia dan Portugal dapat dijadwalkan ulang.

Konflik di Timur Tengah yang pecah pada bulan Februari - di tengah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran - memaksa sejumlah kejuaraan balap melakukan perubahan besar pada kalender balap mereka.

Formula 1 terpaksa membatalkan putaran Bahrain dan Arab Saudi yang semula dijadwalkan bulan April, begitu juga FIA World Endurance Champonship membatalkan putaran pembuka musim di Qatar.

Pecco Bagnaia, Marc Marquez, 2025 Qatar MotoGP © Gold and Goose

MotoGP juga seharusnya balapan di Qatar pada bulan April, tapi diundur November untuk membentuk fase triple-header penutup flyaway dengan Australia dan Malaysia.

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Dalam beberapa minggu terakhir, konflik yang masih berlangsung telah menyebabkan perubahan lebih lanjut pada jadwal, di mana Grand Prix Bahrain F1 dipindahkan ke Malaysia, sementara putaran-putaran terakhir WEC dijadwalkan ulang ke Barcelona dan Monza.

Belum ada keputusan seputar MotoGP Qatar

Sejauh ini, belum ada keputusan mengenai nasib Grand Prix Qatar, dan Francesco Bagnaia mendesak kejuaraan untuk segera membuat keputusan.

Demi mengakomodasi jadwal baru untuk Qatar, rangkaian dua balapan (double-header) Grand Prix Portugal dan Valencia di akhir musim diundur satu pekan.

Kedua putaran tersebut kini dijadwalkan berlangsung pada 20-22 November dan 27-29 November, dengan tes pasca-balapan di Valencia akan digelar pada awal Desember.

Bagnaia telah menyatakan kekhawatirannya mengenai balapan di Valencia yang berlangsung sangat akhir di penghujung tahun karena faktor suhu, dan berharap dua putaran terakhir bisa dimajukan jika putaran Qatar dibatalkan.

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"Bagi saya, semakin cepat kita tahu, semakin baik," ujarnya pada hari Kamis di Silverstone saat ditanya oleh Crash mengenai kapan para pembalap perlu mendapatkan kepastian soal Qatar. "Apalagi karena mereka sudah memajukan jadwal dua balapan di Eropa demi bisa menggelar balapan di Qatar.

"Namun, menurut bayangan saya, balapan di Valencia pada bulan Desember itu—meski mungkin tidak berbahaya—kondisinya akan berada di ambang batas yang berisiko."

2025 Qatar MotoGP © Gold and Goose

“Saya tidak tahu apa yang harus diharapkan karena menurut saya kami cukup beruntung pada musim-musim sebelumnya.

“Namun saat membalap di Valencia—saya ingat pada tahun 2020—suhu di pagi hari hanya sekitar enam derajat.

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“Dan mengendarai motor MotoGP dalam suhu enam derajat dengan adanya lapisan es di atas rumput itu cukup sulit.

“Tapi kita lihat saja nanti. Saya hanya berharap jika mereka memutuskan untuk membatalkan balapan di Qatar, mereka akan segera menentukan penggantinya pada tanggal yang sama.”