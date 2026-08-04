Satu Parameter yang Bisa Mengukur Progres Musim Panas Marc Marquez

Marc Marquez bersiap untuk kembali beraksi di MotoGP setelah libur musim panas yang produktif.

Marc Marquez, MotoGP 2026.
Marc Marquez, MotoGP 2026.
© Gold and Goose

Marc Marquez tidak merahasiakan rencananya selama jeda musim panas MotoGP, yakni mengembalikan kekuatan dan otot di lengan dan bahu kanannya.

Meskipun berhasil memangkas selisih poin Kejuaraan Dunia dari 102 menjadi 18 poin, sang juara bertahan tetap mengidentifikasi lengan kanan sebagai batasan utamanya.

"Motornya bekerja dengan baik, begitu pula tim dan mentalitas saya. Saya perlu fokus pada kondisi fisik saya untuk mencoba melangkah maju musim panas ini; liburan saya akan lebih singkat," kata Marc Marquez setelah meraih kemenangan ganda di Sachsenring.

Marc Marquez, 2026 German MotoGP.
Marc Marquez, 2026 German MotoGP.
© Gold and Goose

“Lengan kanan. Itu satu-satunya bagian yang perlu saya tingkatkan,” tambahnya. “Saya akan berusaha keras untuk mengaktifkan beberapa otot yang ‘mati’.

“Dan jika kita bisa melakukannya, maka kita bisa mencoba bertarung untuk meraih gelar juara di paruh kedua musim ini.”

Alex Marquez, Marc Marquez, MotoGP 2026.
Alex Marquez, Marc Marquez, MotoGP 2026.
© Gold and Goose

Detak jantung “lebih tinggi dari sebelumnya”

Salah satu indikator kemajuan Marquez selama liburan musim panas dapat dilihat dari detak jantungnya di Silverstone akhir pekan ini.

Pembalap Spanyol itu mengungkapkan di Brno bahwa detak jantungnya "lebih tinggi dari sebelumnya" musim ini, karena tubuhnya dipaksa bekerja lebih keras untuk mengimbangi kurangnya kekuatan di lengan dan bahu kanannya.

“Untungnya, sekarang saya tidak mengalami mati rasa [setelah operasi untuk meredakan saraf radial yang tertekan], saya tidak merasakan sakit. Saya hanya kekurangan tenaga, kekurangan otot,” katanya. “Saya mengimbanginya dengan bagian tubuh saya yang lain, jadi ini kelelahan secara umum.

“Memang benar juga bahwa detak jantung saya – karena kita tahu betapa tingginya detak jantung saat balapan – sejak saya kembali dari cedera, lebih tinggi dari sebelumnya. Tetapi di rumah, detak jantung saya lebih rendah dari sebelumnya.

“Jadi itu berarti ketika saya mengendarai sepeda, saya mengkompensasi dengan hal-hal lain, untuk apa yang hilang di lengan kanan saya.”

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Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
Ducati
Satu Parameter yang Bisa Mengukur Progres Musim Panas Marc Marquez
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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