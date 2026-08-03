Faktor Pertumbuhan F1 yang "Tidak Terpikirkan" untuk Ditiru MotoGP

Bos Pramac Racing Paolo Campinoti mengatakan ada satu aspek pertumbuhan Formula 1 ini yang "tidak mungkin" ditiru oleh MotoGP.

Dalam beberapa tahun terakhir, F1 telah tumbuh dari sekadar kejuaraan Motorsport terbesar di dunia menjadi salah satu entitas olahraga terkemuka, sebagian besar berkat kemampuan dan kemauannya untuk menarik penonton yang tidak hanya lebih muda tetapi juga tidak didominasi oleh pria.

Pertumbuhannya di kalangan anak muda telah meningkatkan relevansi F1 dalam budaya populer, yang pada gilirannya menarik lebih banyak orang kaya ke olahraga, mereka yang ingin membayar untuk pengalaman eksklusif di suatu acara, lebih dari sekadar menghadirinya.

Ross Brawn with Paolo Campinoti. Credit: Pramac Racing.

Menurut bos Pramac Paolo Campinoti, demografi penonton F1 memberikan peluang bagi MotoGP, yang tidak seglamor kejuaraan utama balap mobil single-seater itu.

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“Formula 1 saat ini memiliki penonton yang berbeda dengan kami,” kata Campinoti, berbicara di podcast Mig Babol Andrea Migno, seperti dilansir GPOne.

“Ini telah bergeser sepenuhnya ke arah kelas atas, memberikan kita banyak ruang untuk memposisikan diri kita dengan lebih baik.”

Tapi Campinoti tidak berpikir MotoGP dapat mengambil arah yang sama hingga ke tingkat ekstrem seperti F1, dengan tiket masuk Paddock Club yang melebihi €15.000, atau sekitar £13.000.

“Itu tidak benar, dan tidak terpikirkan untuk mencapai level tersebut, tetapi kita tentu dapat mengambil langkah ke arah itu,” ujar pemilik Pramac Yamaha tersebut.

Paolo Campinoti. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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Tren umum MotoGP dalam beberapa tahun terakhir adalah memangkas biaya untuk meningkatkan margin keuntungan.

Sebagai contoh, dari sisi teknis hanya ada satu produsen ban dan elektronik kontrol, sementara di kelas bawah Moto3 menjadi seri satu merek dengan motor yang disediakan oleh Yamaha, dan baik Moto3 maupun Moto2 telah mengurangi waktu di lintasan tanpa sesi pemanasan dan sesi latihan yang dipersingkat – dalam beberapa kasus, seperti di AS, bahkan balapan dipersingkat.

Namun, Campinoti berpendapat bahwa hal ini tidak membantu MotoGP; sebaliknya, menurutnya, MotoGP perlu berinvestasi lebih banyak.

“Untuk meningkatkan pendapatan, kita perlu melakukan hal-hal yang sedikit lebih—sulit untuk dikatakan, lebih menarik,” katanya.

Ia melanjutkan: “Jika kita terus mengatakan kita menghemat €100 untuk transportasi, baiklah, Anda menghematnya. Tetapi perubahan nyata datang dari peningkatan pendapatan, bukan pengurangan biaya.”

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Komentar Campinoti muncul saat MotoGP melewati satu tahun kepemilikannya oleh Liberty Media, yang juga memiliki F1 dan telah menjadi kekuatan pendorong di balik ekspansi komersial dan pertumbuhan keuangan yang dihasilkan.