Jack Miller Tidak akan Mengubah Apapun dari Karier MotoGP-nya

Meskipun menghadapi kesulitan saat ini, Jack Miller menegaskan bahwa ia tidak akan mengubah apa pun tentang kariernya di MotoGP.

Mantan pemenang balapan Honda dan Ducati, yang juga pernah naik podium bersama KTM, menghadapi masa depan yang tidak pasti di Pramac karena Yamaha diperkirakan akan menurunkan tiga pembalap baru musim depan.

Hanya rekan setimnya, Toprak Razgatlioglu, yang dipastikan akan tetap bersama Yamaha untuk memulai era 850cc/Pirelli.

Mantan juara dunia Fabio Quartararo akan pindah ke Honda, sementara pembalap pabrikan Alex Rins dan Miller masih mencari tempat di tim lain.

Jack Miller and Alex Rins are facing an uncertain MotoGP future. © Gold and Goose

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Meskipun Quartararo tampil mengesankan dengan finis di enam besar pada V4 baru di Le Mans dan Catalunya, ini adalah musim yang sulit bagi Yamaha, yang masih bergulat dengan defisit tenaga mesin dan tidak bisa finis lebih tinggi dari posisi ke-14 pada enam dari sembilan Grand Prix.

Quartararo berada di posisi ke-16 dalam kejuaraan dunia dengan 37 poin, sementara Miller hanya mencetak 11 poin, sama dengan Razgatlioglu dan satu poin di belakang Rins.

“Saya tidak menengok ke belakang. Semua yang saya lakukan dalam karier saya telah membawa saya ke tempat saya sekarang,” kata Jack Miller di Brno.

“Saya masih melakukan pekerjaan terbaik di dunia. Saya mencintai pekerjaan saya. Saya menantikan untuk datang ke balapan.

“Saya menantikan perasaan ketidakpastian setiap kali lampu padam.

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“Anda tidak tahu di mana Anda akan finis.

“Begitulah balapan. Itulah mengapa saya sangat mencintai balapan.

“Saya tidak akan mengubah apa pun.”

Jack Miller, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

Belum siap turun jadi pembalap tes

“Sejauh ini saya memiliki karier yang fantastis. Saya masih berusia 31 tahun. Saya merasa berada dalam kondisi terbaik dalam karier saya,” lanjut Miller, yang dua tahun lebih muda dari juara bertahan Marc Marquez, pembalap pabrikan Ducati hingga akhir tahun 2028.

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“Saya percaya masih banyak yang bisa saya berikan.

“Oleh karena itu, saya belum siap menjadi pembalap uji coba. Bahkan dengan peran pengganti dan hal-hal semacam itu, tidak ada jaminan Anda akan balapan.

“Saya suka memiliki target di kepala saya. Sebuah tujuan untuk dicapai.”

Putaran Assen akhir pekan ini menjadi tempat kemenangan debut MotoGP bagi Miller bersama tim Marc VDS Honda pada tahun 2016.