Laptime Tes MotoGP Brno Beredar, Aprilia Unggul pada Debut 850cc?

Laptime dari tes pertama MotoGP 850cc/Pirelli di Brno terungkap, dengan Aprilia mencatatkan waktu tercepat.

Delapan pembalap MotoGP dipilih oleh pabrikan mereka untuk melakukan debut dengan versi prototipe motor 850cc dan ban Pirelli yang dipakai tahun depan.

Setelah absen pada MotoGP Ceko hari Minggu karena mendapat skorsing, pemimpin klasemen Marco Bezzecchi kembali ke trek bersama Raul Fernandez dari Trackhouse untuk mewakili Aprilia. Sementara itu pemenang Brno, Marc Marquez, dan Fermin Aldeguer dari Gresini diturunkan oleh Ducati.

Honda menurunkan Joan Mir dan Luca Marini, dengan Pedro Acosta dan Toprak Razgatlioglu sebagai satu-satunya pembalap yang berlaga untuk KTM dan Yamaha.

Pirelli tyre, Brno Test.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Tidak ada media yang diizinkan hadir di uji coba tersebut, meskipun beberapa gambar telah muncul, dan tidak ada pencatatan waktu resmi, sehingga tim harus mengandalkan stopwatch mereka sendiri.

Lima jenis kompon ban depan dan belakang yang berbeda juga ditawarkan, yang mempersulit perbandingan.

Aprilia memimpin tes

Dilaporkan oleh Rosario Triolo dari Sky Italia, Bezzecchi dan Fernandez membawa motor baru Aprilia di posisi teratas, keduanya mencatatkan waktu 1 menit 53,9 detik.

Laptime tersebut sekitar 2,8 detik lebih lambat dari rekor lap baru Ai Ogura yaitu 1 menit 51,139 detik dengan RS-GP 1000cc saat ini. Fabio di Giannantonio dari Ducati kemudian mencetak rekor lap tercepat 1 menit 53,122 detik selama Grand Prix hari Minggu.

Aldeguer di posisi ketiga untuk Ducati, hanya 0,1 detik lebih lambat dari Bezzecchi dan Fernandez.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Toprak Razgatlioglu and Pirelli's Giorgio Barbier, Brno test.

Razgatlioglu, yang sudah familiar dengan ban Pirelli selama dominasinya di World Superbike, tercatat dengan waktu 1 menit 54,2 detik untuk Yamaha, diikuti oleh Acosta dengan waktu 1 menit 54,3 detik untuk KTM.

Juara bertahan Marc Marquez dilaporkan mengalami kecelakaan di sore hari dalam perjalanannya menuju catatan waktu 1 menit 54,4 detik, menempatkannya di posisi keenam.

Prototipe Ducati 850cc menonjol karena paket aerodinamis belakangnya yang besar pada uji coba Brno, sementara Aprilia memiliki sirip vertikal yang besar.

Marc Marquez and Pirelli's Giorgio Barbier, Brno test.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Motor Honda milik Marini dan Mir diperkirakan telah mencatatkan waktu putaran di kisaran 1 menit 55,0 detik.

Selain mesin yang lebih kecil dan peralihan dari ban Michelin ke Pirelli, semua perangkat pengatur ketinggian pengendaraan akan dihilangkan untuk tahun 2027 dan pembatasan baru diberlakukan pada aerodinamika.

KTM adalah pabrikan pertama yang merilis gambar publik motor 850-nya di lintasan, bersama para pembalap uji, pada Desember lalu.

Rider line-up, Brno 850cc Pirelli test.

Tes Pirelli berikutnya akan berlangsung setelah Grand Prix Austria pada bulan September.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Secara teknis, semua pembalap bisa mengikuti tes di Red Bull Ring, meskipun masih harus dilihat apakah pabrikan yang enggan memberikan mesin 850cc kepada pembalap yang berganti tim setidaknya akan mengizinkan para pembalap tersebut untuk mencoba ban Pirelli pada motor 1000cc yang ada saat ini.